Министр юстиции Германии призвал Telegram назначить представителя в стране Статьи редакции
Сейчас запросы приходится отправлять в ОАЭ, но компания на них не отвечает.
- Представитель нужен для юридических запросов, рассказал в интервью газете Bild министр юстиции Германии Марко Бушман. Если компания не исполнит требование, то может получить «миллионные» штрафы.
- Сейчас власти Германии посылают запросы в Объединённые Арабские Эмираты, где находится штаб-квартира Telegram. Но, по их словам, письма вообще не доходят до адресата.
- Telegram подпадает под немецкие законы о сетевой безопасности, поэтому мессенджер должен иметь официального представителя в стране, заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер.
- Глава МВД Германии Нэнси Фезер в декабре заявила, что у Telegram должен быть официальный представитель в стране, чтобы ужесточить регулирование мессенджера.
"Вы не понимаете, это другое" (с)
Пхахах)
Поскольку мессенджером управляет сам Дуров, то ничто не мешает ему сделать так, чтобы эти две галочки не появлялись
- Министр юстиции призвал Telegram назначить представителя в стране
- Ожидаемо, в вашей рашке ФСБ всё хочет контролировать
- Это в Германии
- Молодцы, заботятся о безопасности данных
Чувак ты не можешь шутить постоянно одну и ту же шутку! Хотяяяя...
Могу, прикинь) Потому что это реально подходит везде. Обожаю макать леваков и адептов либерального Запада при любой возможности)
Просто Россия уже более либеральная, демократическая и свободная страна, чем США и Европа.
Ух, сука, со смыслом
Хуже. Я идейный
Да, при этом мы не будем думать о том, что Германия - парламентская республика с конкурентными выборами практически на всех уровнях. И там всякая херня типа свободной прессы, независимости судов, подконтрольности спецслужб и т.п.
Как говорится, нет Меркель - нет Германии. Wait...
Не будем обращать на это внимания, чтобы не расстраиваться.
зачем им нужен представитель?
чтобы набутылить его шнапсом?
Просто они тоже хотят вещества покупать, а по-русски адреса закладок не понимают, решили вот манагера по закладкам завести
шнапсить бутылкой
«Набутылить шнапсом» збс звучит )
Просто набутылить.
Сейчас запросы приходится отправлять в ОАЭ, но компания на них не отвечает.
Министр юстиции Германии пишет Пашке: "Дуров, верни стену!"
Берлинскую стену)
А то что, заблокируют? 😆
За рекламу официально не позволят платить, видимо, что больнее))
Интернет все менее свободный
Вот да. Везде анально огораживают. Демоны
Когда призовут российские компании там сервера ставить?)
Могут заблокировать интернет?
Весь)))
Ваш!
Чтобы штрафовать? ))
За последние недели две просто уже куча статей как где-то в каких-то странах оштрафовали очередную крупную IT контору
Возможно что и да )) Юридически письмо с уведомлением о вручении - это самая надежная штука, а то знаете ли мессагу в телеге и проебать можно, особенно если ты хозяин телеги )
Что лучше, офис в оаэ или полное прекращение работы телеграм в Германии?
И обязал компании в течение трёх месяцев дать пользователям возможность быстро от них отказываться.
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Сейчас запросы приходится отправлять в ОАЭ, но компания на них не отвечает.
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