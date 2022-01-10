Как ставить задачи так, чтобы коллеги их выполняли (и всем было хорошо)

После праздников самое время вспомнить, как взаимодействовать с коллегами, чтобы всем было комфортно. В этой статье Алена Максимова, Senior UA Manager агентства Go Mobile, даст рекомендации по эффективному планированию и построению коммуникации в работе. Эти советы актуальны всегда, но сейчас — особенно.