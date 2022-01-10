Право
Богдан Музыченко

Министр юстиции Германии призвал Telegram назначить представителя в стране Статьи редакции

Сейчас запросы приходится отправлять в ОАЭ, но компания на них не отвечает.

  • Представитель нужен для юридических запросов, рассказал в интервью газете Bild министр юстиции Германии Марко Бушман. Если компания не исполнит требование, то может получить «миллионные» штрафы.
  • Сейчас власти Германии посылают запросы в Объединённые Арабские Эмираты, где находится штаб-квартира Telegram. Но, по их словам, письма вообще не доходят до адресата.
  • Telegram подпадает под немецкие законы о сетевой безопасности, поэтому мессенджер должен иметь официального представителя в стране, заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер.
  • Глава МВД Германии Нэнси Фезер в декабре заявила, что у Telegram должен быть официальный представитель в стране, чтобы ужесточить регулирование мессенджера.

#новость #telegram

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Себастиан Перейра

"Вы не понимаете, это другое" (с)

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19
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Хороший паркур

— "письма не доходят до адресата"

Написали бы просто в телегу Павлу, там две галочки появляются, когда письмо доставлено.

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14
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Бабка в засаде

Пхахах)

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0
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Поскольку мессенджером управляет сам Дуров, то ничто не мешает ему сделать так, чтобы эти две галочки не появлялись

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0
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Dmitrii Luckyenko

- Министр юстиции призвал Telegram назначить представителя в стране
- Ожидаемо, в вашей рашке ФСБ всё хочет контролировать
- Это в Германии
- Молодцы, заботятся о безопасности данных

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8
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Бабка в засаде

Чувак ты не можешь шутить постоянно одну и ту же шутку! Хотяяяя...

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2
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Dmitrii Luckyenko

Могу, прикинь) Потому что это реально подходит везде. Обожаю макать леваков и адептов либерального Запада при любой возможности)

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0
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Gleb Tyutikov

Просто Россия уже более либеральная, демократическая и свободная страна, чем США и Европа.

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4
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Алекс Арбеджанов

Ух, сука, со смыслом

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1
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Хороший паркур

Почему нет, если ему за это платят?) работа у них такая)

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0
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Dmitrii Luckyenko

Хуже. Я идейный

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1
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Maxim Petrukhin

Да, при этом мы не будем думать о том, что Германия - парламентская республика с конкурентными выборами практически на всех уровнях. И там всякая херня типа свободной прессы, независимости судов, подконтрольности спецслужб и т.п.
Как говорится, нет Меркель - нет Германии. Wait...

Не будем обращать на это внимания, чтобы не расстраиваться.

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1
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Хороший паркур

Но это другое!

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4
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Себастиан Перейра

зачем им нужен представитель?
чтобы набутылить его шнапсом?

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4
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Бабка в засаде

Просто они тоже хотят вещества покупать, а по-русски адреса закладок не понимают, решили вот манагера по закладкам завести

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Alexander Ivanov

шнапсить бутылкой

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Бабка в засаде

«Набутылить шнапсом» збс звучит )

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Gleb Tyutikov

Просто набутылить.

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Джон Картошкин

Сейчас запросы приходится отправлять в ОАЭ, но компания на них не отвечает.
Министр юстиции Германии пишет Пашке: "Дуров, верни стену!"

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Дмитрий Филиппов

Берлинскую стену)

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Sergey Ontime

А то что, заблокируют? 😆

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2
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Sergey Ontime

За рекламу официально не позволят платить, видимо, что больнее))

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Юрий Терещенко

Интернет все менее свободный

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Бабка в засаде

Вот да. Везде анально огораживают. Демоны

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Sergey Ontime

Когда призовут российские компании там сервера ставить?)

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Саша Кузнецов

Могут заблокировать интернет?

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Ivan Zamorev

Весь)))

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Sergey Ontime

Ваш!

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Бабка в засаде

Чтобы штрафовать? ))
За последние недели две просто уже куча статей как где-то в каких-то странах оштрафовали очередную крупную IT контору

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Хороший паркур

Почтой России что ли отправляют запросы Пашке?

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Бабка в засаде

Возможно что и да )) Юридически письмо с уведомлением о вручении - это самая надежная штука, а то знаете ли мессагу в телеге и проебать можно, особенно если ты хозяин телеги )

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Михаил Желтухин

Что лучше, офис в оаэ или полное прекращение работы телеграм в Германии?

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Сейчас запросы приходится отправлять в ОАЭ, но компания на них не отвечает.

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