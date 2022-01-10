Роскомнадзор начал принимать заявки для отбора единого счётчика интернет-аудитории Статьи редакции
Источники «Ведомостей» называли единственным претендентом Mediascope.
- Ведомство начало прием заявок на отбор организации, которая будет отслеживать ежедневную аудиторию наиболее популярных сайтов.
- Измеритель должен предоставлять сведения об аудитории СМИ, новостных агрегаторов, интернет-версий телеканалов и других сайтов.
- Полный реестр сайтов, пользователи которых полежат подсчету, еще не опубликован. Организация будет измерять аудиторию интернета по аналогии с измерениями на телевидении.
- Претенденты должны направить в ведомство все необходимые документы, в том числе описание методики для проведения исследований, до 23 января 2022 года. Отбор должен состояться не позднее 18 февраля. Передавать измерителю данные об аудитории сайты начнут 1 марта.
- Источники «Ведомостей» называли единственным претендентом на роль организации для измерения данных в интернете телеизмеритель Mediascope (с 2016 года контролируется государственным ВЦИОМом).
- В мае 2021 года в Госдуму был внесен законопроект о едином счетчике интернет-аудитории, в августе он был принят.
- В августе 2021 года Роскомнадзор разработал порядок передачи данных об аудитории интернет-площадок единому измерителю.
прием заявок на отбор организации
Отберут ведь! Как пить дать!
Да просто пусть скачают плагин для ВордПресс View content + и поставят , плагин бесплатный и будет экономнее для бюджета😃
Так и сделают. А оставшиеся 100 млрд - на распил
Зачем Роскомнадзору счетчик пользователей? Боятся несогласованного скопления пользователей?
Просто уверен, что у Роскомнадзора получится выбрать единого оператора для единого счётчика интернет-аудитории, точно также как сейчас получилось у Беглова и его администрации выбрать единого мусорного оператора для Петербурга.
А яндекс метрику и гугл аналитику зачем придумали?
Ты плохо понимаешь государство выше этого. Яндекс, Гугл и в целом любой счетчик должен выстроиться в очередь и победить. Хотя победить может кто угодно... И вполне вероятно, что победит какой-то свои разработчик обладающий специфичными свойствами (например, будет интегрирован с госуслугами).
Еще mail.ru был
Вангую выиграет Избирательная комиссия, она у нас в стране считает точнее всех.
Этот счётчик уже через пару недель начнут резать все уважающие себя блокировщики рекламы
Медиаскоп свои данные экстраполирует на Росстат. Росстат смотрит на перепись населения. С учетом того, как проведена последняя.....
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