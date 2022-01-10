Право
Валерия Козлова

Роскомнадзор начал принимать заявки для отбора единого счётчика интернет-аудитории Статьи редакции

Источники «Ведомостей» называли единственным претендентом Mediascope.

  • Ведомство начало прием заявок на отбор организации, которая будет отслеживать ежедневную аудиторию наиболее популярных сайтов.
  • Измеритель должен предоставлять сведения об аудитории СМИ, новостных агрегаторов, интернет-версий телеканалов и других сайтов.
  • Полный реестр сайтов, пользователи которых полежат подсчету, еще не опубликован. Организация будет измерять аудиторию интернета по аналогии с измерениями на телевидении.
  • Претенденты должны направить в ведомство все необходимые документы, в том числе описание методики для проведения исследований, до 23 января 2022 года. Отбор должен состояться не позднее 18 февраля. Передавать измерителю данные об аудитории сайты начнут 1 марта.
  • Источники «Ведомостей» называли единственным претендентом на роль организации для измерения данных в интернете телеизмеритель Mediascope (с 2016 года контролируется государственным ВЦИОМом).
  • В мае 2021 года в Госдуму был внесен законопроект о едином счетчике интернет-аудитории, в августе он был принят.
  • В августе 2021 года Роскомнадзор разработал порядок передачи данных об аудитории интернет-площадок единому измерителю.

#новость #роскомнадзор

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Sergei Timofeyev

прием заявок на отбор организации
 Отберут ведь! Как пить дать!

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Игорь Крафт

Да просто пусть скачают плагин для ВордПресс View content + и поставят , плагин бесплатный и будет экономнее для бюджета😃

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Николай Климо

Так и сделают. А оставшиеся 100 млрд - на распил

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evilnw

Зачем Роскомнадзору счетчик пользователей? Боятся несогласованного скопления пользователей?

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Alex Petrov

Просто уверен, что у Роскомнадзора получится выбрать единого оператора для единого счётчика интернет-аудитории, точно также как сейчас получилось у Беглова и его администрации выбрать единого мусорного оператора для Петербурга.

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Егор Виноградов

А яндекс метрику и гугл аналитику зачем придумали?

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Хороший паркур

Ты плохо понимаешь государство выше этого. Яндекс, Гугл и в целом любой счетчик должен выстроиться в очередь и победить. Хотя победить может кто угодно... И вполне вероятно, что победит какой-то свои разработчик обладающий специфичными свойствами (например, будет интегрирован с госуслугами).

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Alex Moren

Еще mail.ru был

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Василий Степанофф

Вангую выиграет Избирательная комиссия, она у нас в стране считает точнее всех.

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Денис Николаев

Этот счётчик уже через пару недель начнут резать все уважающие себя блокировщики рекламы

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Aleksandr Starikov-Razborov

Медиаскоп свои данные экстраполирует на Росстат. Росстат смотрит на перепись населения. С учетом того, как проведена последняя.....

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