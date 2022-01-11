Право
TJ

Apple разрешит в Южной Корее использование сторонних платёжных систем в App Store после требования властей Статьи редакции

В компании не уточнили сроки вступления изменений в силу.

Apple представит изменения в систему оплаты внутри приложений и разрешит разработчикам размещать прямые ссылки на сторонние платёжные системы. Об этом пишет The Korea Herald со ссылкой на документы, представленные американской компанией в Комиссию по коммуникациям Кореи (КСС).

Apple также планирует ввести сниженную комиссию за покупки, сделанные через альтернативные платёжные системы. При этом точных сроков, когда изменения правил оплаты в App Store вступят в силу, и размер комиссии за покупки с использованием сторонних сервисов компания не назвала.

Мы с нетерпением ждём совместной работы с КСС и сообществом разработчиков над решением, которое пойдет на пользу корейским пользователям. Apple с большим уважением относится к законам Кореи и имеет большой опыт сотрудничества с талантливыми разработчиками приложений в стране. Наша работа всегда будет направлена на то, чтобы сделать App Store безопасным и защищённым местом, где пользователи смогут загружать приложения, которые им нравятся.

из заявления Apple

В конце августа 2021 года в Южной Корее приняли поправки в закон, которые запрещают владельцам магазинов приложений требовать использование их же платёжных систем. Компании, нарушившие закон, могут оштрафовать регуляторами на сумму до 3% от их выручки на территории страны.

Тогда Apple и Google негативно высказывались по поводу принятия поправок. Компании считали, что изменения в законе негативно скажутся на бизнесе, а люди, использующие сторонние платёжные системы, могут стать жертвами мошенников.

#новость #apple #южнаякорея

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8 комментариев
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Хозяин

Конечно резрешит, а куда он денется то йопта.

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6
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Shoxruz Elboev

другие страны : 🗿🗿🗿

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Alexandr Podkopai

Есть прецедент ✅ «В ближайшее время ждите в других странах мира»

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3
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John Doe

Больше интересно вот эта строчка
Apple также планирует ввести сниженную комиссию за покупки, сделанные через альтернативные платёжные системы
то есть, будет механизм, который все равно как-то учитывать продаже через альтернативные платежные системы и брать комиссию?

Скорей всего сделаю дополнительный слой для интеграции сторонних систем - хочешь бесшовной интеграции(платеж из приложения), используй внутреннюю библиотеку (которая будет учитывать продажи и выставлять счета на оплату разработчикам). Не хочешь использовать бесшовную интеграцию - отправляй пользователей на сторонние сайты, вне приложения. Но с оповещением что:

"Вы переходите на сторонний сайт, будьте осторожны. Apple Inc. не несет никакой ответсвенности за такой платеж. Вы совершаете покупку на свой страх и риск." )
Требования закона закрыты. Комиссию снизят процента на 2-3 :)

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3
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Павел

Зато победили монополию

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Артём Федотов

Конечно разрешит. ТНК почти всегда прогибаются под требования властей.

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Сергей Кашин

А в Северной вообще без комиссий.

Кстати как то рассказывал, что нам 3 месяца отклоняли приложения из-за сторонних методов оплаты. В итоге после апелляции, где я сослался на прецендент судебных тяжб в Штатах, по итогам которого суд признал, что это неправомочно запрещать внешние методы оплат (на сайте например) - приложуху утвердили.

Но я также написал, что у нас просто MVP и мы вообще не знаем будут ли покупать и если покупать будут - подключим уже Apple pay

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John Doe

В итоге после апелляции, где я сослался на прецендент судебных тяжб в Штатах
 ? это где такой прецедент был? Даже то, что с EPIC и тот еще в силу не вступил.

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