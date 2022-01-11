Apple разрешит в Южной Корее использование сторонних платёжных систем в App Store после требования властей Статьи редакции
В компании не уточнили сроки вступления изменений в силу.
Apple представит изменения в систему оплаты внутри приложений и разрешит разработчикам размещать прямые ссылки на сторонние платёжные системы. Об этом пишет The Korea Herald со ссылкой на документы, представленные американской компанией в Комиссию по коммуникациям Кореи (КСС).
Apple также планирует ввести сниженную комиссию за покупки, сделанные через альтернативные платёжные системы. При этом точных сроков, когда изменения правил оплаты в App Store вступят в силу, и размер комиссии за покупки с использованием сторонних сервисов компания не назвала.
В конце августа 2021 года в Южной Корее приняли поправки в закон, которые запрещают владельцам магазинов приложений требовать использование их же платёжных систем. Компании, нарушившие закон, могут оштрафовать регуляторами на сумму до 3% от их выручки на территории страны.
Тогда Apple и Google негативно высказывались по поводу принятия поправок. Компании считали, что изменения в законе негативно скажутся на бизнесе, а люди, использующие сторонние платёжные системы, могут стать жертвами мошенников.
Конечно резрешит, а куда он денется то йопта.
другие страны : 🗿🗿🗿
Есть прецедент ✅ «В ближайшее время ждите в других странах мира»
Больше интересно вот эта строчка
Apple также планирует ввести сниженную комиссию за покупки, сделанные через альтернативные платёжные системы
то есть, будет механизм, который все равно как-то учитывать продаже через альтернативные платежные системы и брать комиссию?
Скорей всего сделаю дополнительный слой для интеграции сторонних систем - хочешь бесшовной интеграции(платеж из приложения), используй внутреннюю библиотеку (которая будет учитывать продажи и выставлять счета на оплату разработчикам). Не хочешь использовать бесшовную интеграцию - отправляй пользователей на сторонние сайты, вне приложения. Но с оповещением что:
"Вы переходите на сторонний сайт, будьте осторожны. Apple Inc. не несет никакой ответсвенности за такой платеж. Вы совершаете покупку на свой страх и риск." )
Требования закона закрыты. Комиссию снизят процента на 2-3 :)
Зато победили монополию
Конечно разрешит. ТНК почти всегда прогибаются под требования властей.
А в Северной вообще без комиссий.
Кстати как то рассказывал, что нам 3 месяца отклоняли приложения из-за сторонних методов оплаты. В итоге после апелляции, где я сослался на прецендент судебных тяжб в Штатах, по итогам которого суд признал, что это неправомочно запрещать внешние методы оплат (на сайте например) - приложуху утвердили.
Но я также написал, что у нас просто MVP и мы вообще не знаем будут ли покупать и если покупать будут - подключим уже Apple pay
В итоге после апелляции, где я сослался на прецендент судебных тяжб в Штатах
? это где такой прецедент был? Даже то, что с EPIC и тот еще в силу не вступил.
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