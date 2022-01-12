Право
Богдан Музыченко

«Яндекс» и онлайн-кинотеатры попросили привлечь их к разбирательству ФАС из-за комиссий в App Store Статьи редакции

Компании считают, что теряют долю выручки из-за правил Apple.

  • «Яндекс» и ассоциация «Интернет-видео» (объединяет онлайн-кинотеатры ivi, Okko и другие) ходатайствовали о привлечении к делу ФАС против Apple. Ходатайство первой компании принято, а второй пока находиться на рассмотрении, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ФАС.
  • «Яндекс» и ассоциация утверждают, что дело затрагивает их права и интересы как разработчиков приложений. Из-за комиссии в 30% сервисы теряют значительную часть выручки, считает гендиректор «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Его ассоциация также вступает в дело, потому что за оплату подписки на их сервисы Apple берёт комиссию 30%.
  • Apple может грозить оборотный штраф от 100 тысяч рублей до 2% выручки в России — это больше 1 млрд рублей.
  • Из-за вступления в дело новых компаний ФАС может получить больше доказательств вины Apple. «Яндекс» и «Интернет-видео» помогут регулятору обосновать решение с технической стороны, потому что разбираются в мобильном рынке, считают эксперты.
  • В августе 2021 года ФАС обязала Apple указывать альтернативные способы оплаты в приложениях App Store. Компания должна была исправить нарушение до 30 сентября, но не сделала этого, поэтому в октябре регулятор завёл на Apple дело из-за «злоупотребления доминирующим положением на рынке».
  • ФАС уже штрафовала Apple в апреле 2021 года после жалобы «Лаборатории Касперского» на 906,29 млн рублей. Затем из-за штрафа технологическая компания подала иск к ФАС на $12 млн.

#новость #apple #фас

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6 комментариев
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Детский сад) не нравятся условия размещения - создавай свой телефон и экосистему.
Интересно, ФАС удовлетворит иск таксистов к Яндексу, за сильно завышенную, по их мнению, комиссию Яндекса? 😄

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Владимир Попов

Мерзкий Яндекс который в России делает что хочет и выставляет какие хочешь условия, идите работайте нытики

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Азиатский Таксист

Тем временем Яндекс который берет 30% с таксистов и курьеров.
Вы не понимаете это другое....

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Maxim Stroganoff

А что эплы думали, прогнутся в одной стране, а другие будут смотреть и осуждать? Калитку сами открыли, дальше больше

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Roman Trifonov

Это тот же самый Яндекс, который внутри приложений перекидывает стоимость комиссии на пользователя?

Типа в вебе фильм стоит 199 рублей, а в приложении уже 260, то есть по сути Яндекс ничего не теряет.

Короче: «Дайте по жопе Apple, чтобы 30% комиссии мы могли забирать себе».

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Последний паук например

@Богдан Музыченко
Из приложения не могу отправить фидбек.

-ТСЯ или -ТЬСЯ?
Правописание -тся и -ться в глаголах
tsya.ru
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