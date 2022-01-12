Суд назначил вынесение приговора Элизабет Холмс по делу об обмане инвесторов Theranos на 12 сентября Статьи редакции
Присяжные признали основательницу компании виновной по четырём из 11 пунктов обвинения.
- До вынесения приговора Элизабет Холмс останется на свободе под залог в $500 тысяч, обеспеченный имуществом, сообщает Bloomberg.
- Основательнице Theranos грозит максимум 20 лет тюрьмы. Скорее всего она получит меньшее наказание, а защита будет обжаловать приговор, пишет издание.
- Власти отклонили три пункта обвинения в мошенничестве, по которым присяжные не смогли принять решение. По четырём пунктам, связанным с обманом инвесторов, присяжные признали Холмс виновной. Ещё по четырём пунктам, связанным с обманом пациентов, основательницу оправдали.
- Холмс основала Theranos в 2003 году. Стартап обещал выпускать устройства для мгновенного анализа крови. По данным Crunchbase, с момента основания компания привлекла $1,4 млрд.
- К моменту выхода первых разоблачающих материалов о технологиях и финансах стартапа в 2015 году он оценивался почти в $9 млрд. Первое заседание против Холмс прошло в сентябре 2021-го.
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