Право
Маша Цепелева

Суд назначил вынесение приговора Элизабет Холмс по делу об обмане инвесторов Theranos на 12 сентября Статьи редакции

Присяжные признали основательницу компании виновной по четырём из 11 пунктов обвинения.

  • До вынесения приговора Элизабет Холмс останется на свободе под залог в $500 тысяч, обеспеченный имуществом, сообщает Bloomberg.
  • Основательнице Theranos грозит максимум 20 лет тюрьмы. Скорее всего она получит меньшее наказание, а защита будет обжаловать приговор, пишет издание.
  • Власти отклонили три пункта обвинения в мошенничестве, по которым присяжные не смогли принять решение. По четырём пунктам, связанным с обманом инвесторов, присяжные признали Холмс виновной. Ещё по четырём пунктам, связанным с обманом пациентов, основательницу оправдали.
  • Холмс основала Theranos в 2003 году. Стартап обещал выпускать устройства для мгновенного анализа крови. По данным Crunchbase, с момента основания компания привлекла $1,4 млрд.
  • К моменту выхода первых разоблачающих материалов о технологиях и финансах стартапа в 2015 году он оценивался почти в $9 млрд. Первое заседание против Холмс прошло в сентябре 2021-го.
Истории
Лиана Липанова
Мошенница или неудачница: стороны по делу основательницы Theranos Элизабет Холмс представили свои позиции Статьи редакции

В лаборатории действительно были проблемы, но Холмс о них не знала — она по ошибке доверилась президенту Theranos и своему бывшему гражданскому мужу Рамешу Балвани, утверждает защита.

#новость #theranos

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4 комментария
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Алексей Прокопьев

А что так долго до 12 сентября?

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Mr. Kim

Почему только обман инвесторов? Почему нет коллективного иска от клиентов, просто если есть серьезные косяки в анализах, причем значительно больше, чем от аналогичных тестов на обычных анализаторах, то это влечет серьезные последствия

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Никита Шультайс

Чтобы что-то реально доказать, недостаточно написать книгу и снять фильм. Для суда требуется реальное доказательство ущерба и нанесения вреда. Настолько реальное, что юристы, которые будут вести дело с высокой вероятностью его выиграют и хорошо на этом заработают.

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Gleb Tyutikov

Торговаться будут. Коррумпированное американское правосудие. Иного я и не ждал.

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Юздеск
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