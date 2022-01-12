Как распознать эмоциональное выгорание и справиться с ним

Согласитесь, в новый год здорово вступать счастливым, полным сил и настроения для свершений? Но иногда вы можете чувствовать себя совсем не так. Не кайфовать от того, что делаете. Не получать удовольствия от приятных вещей. Негативить без повода. И не понимать, что с вами происходит.