Минцифры запланировало частично компенсировать ИТ-стартапам затраты на облачные сервисы Статьи редакции
Ведомство уже начало обсуждать новые меры поддержки ИТ-компаний.
- Ведомство хочет компенсировать затраты в рамках третьего пакета поддержки российской ИТ-отрасли, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявление замглавы Минцифры Максима Паршина.
- Также ведомство начало обсуждение нового пакета мер поддержки с отраслью, пишет ТАСС. Точные сроки его создания Минцифры пока не называет.
- Минцифры предложило первый пакет мер поддержки ИТ в ноябре 2020 года. Среди них было создание отечественного магазина приложений и снижение НДС для части компаний.
- Второй пакет мер поддержки ведомство утвердило в сентябре 2021-го. Среди них — налоговый вычет за покупку и внедрение российских программ, льготы для иностранцев и другие.
Чтобы ИТ-стартапы не продолжали валить в другие юрисдикции, надо сменить риторику нашего государства. Интересно, в правительсве вообще понимают что такое имидж государства?
Всё они понимают. Риторика войны и "кругом враги" очень выгодна для текущего правительства. За время правления президент уже показал, что он не в состоянии ничего сделать с экономикой или с улучшением жизни простых людей. Потому простому люду надо внушить, что лучше жить бедно, но без войны.
надо сменить риторику нашего государство
а что именно?
Калви
Nginx
Валютный контроль
Привести в страну stripe
Бороться с токсичным имиджем
но если основные рынки сбыта там и так проще работать, то зачем им сидеть в РФ?
Понимают. Имидж России в мире - сильная страна и лидер. И этот имидж не имеет ничего общего с тем имиджем, который смелыми мазками малюют в своем воображении лица прозападного толка. Россия проводит смелую и независимую политику, которая многим нашим партнёрам не по нраву. Но ничего страшного. Так бывает. Главное, что по нраву нашим единственным верным друзьям России: армии и флоту.
В 21 веке сила страны связана с её экономикой и благосостоянием людей, которые в ней живут. Ничего этого у России нет. Когда говорят про Китай, то люди видят заметные достижения страны, которые там произошли за 20 лет.
Норм, на это достатояно много уходит средств. Теперь надо попять по формулировкам закона что же является it-стартап
Яндекс
Да чтож это блин такое. Получается как с доставкой в локдаун, вместо того чтобы субсидировать заведения, которые сохранили собственных штатных курьеров и платят им зарплаты (с 30+% налогов) субсидировали доставку ресторанам через агрегаторов. То есть по сути аггрегаторов, которым особо субсидии то и не нужны. И которые нанимают курьеров либо на НПД или через прокладки.
Тут может получиться ровно тоже самое.
Если ты под стартап грубо говоря купил* сервак (за которое государство получило ввозную пошлину и НДС20%), поставил в небольшом ДЦ (который обычно подходит под критерии "малый бизнес", платит налоги и зарплаты), то иди-ка ты нафиг
А если встал в облако (которое и так как минимум средний бизнес рядом с корпорациями), то гос-во тебя просубсидирует. Только в итоге не тебя, а корпорации.
*) с арендой аналогично, но без импорта, только услуга аренды с НДС.
Ждем обновлений, держите в курсе 👌
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