«Я — тот человек, который всю жизнь себя ищет», — Евгений Кошкин про себя, материализм и мораль в бизнесе

Начинаю марафон интервью для vc.ru с теми, кто успешно предпринимает или, наоборот, пока только ведет бизнес через тернии к звездам, но делает это ярко и самобытно, а не создает Telegram-ботов, потому что задолбался :) Первый гость — Евгений Кошкин. Предприниматель, автор подкаста о бизнесе, четырежды отец и, наконец, открытый и позитивный человек.