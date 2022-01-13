Право
Евгения Евсеева

Минцифры запланировало частично компенсировать ИТ-стартапам затраты на облачные сервисы Статьи редакции

Ведомство уже начало обсуждать новые меры поддержки ИТ-компаний.

  • Ведомство хочет компенсировать затраты в рамках третьего пакета поддержки российской ИТ-отрасли, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявление замглавы Минцифры Максима Паршина.
  • Также ведомство начало обсуждение нового пакета мер поддержки с отраслью, пишет ТАСС. Точные сроки его создания Минцифры пока не называет.
  • Минцифры предложило первый пакет мер поддержки ИТ в ноябре 2020 года. Среди них было создание отечественного магазина приложений и снижение НДС для части компаний.
  • Второй пакет мер поддержки ведомство утвердило в сентябре 2021-го. Среди них — налоговый вычет за покупку и внедрение российских программ, льготы для иностранцев и другие.

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Егор Зотов

Чтобы ИТ-стартапы не продолжали валить в другие юрисдикции, надо сменить риторику нашего государства. Интересно, в правительсве вообще понимают что такое имидж государства?

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evilnw

Всё они понимают. Риторика войны и "кругом враги" очень выгодна для текущего правительства. За время правления президент уже показал, что он не в состоянии ничего сделать с экономикой или с улучшением жизни простых людей. Потому простому люду надо внушить, что лучше жить бедно, но без войны.

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Taras Halturin

надо сменить риторику нашего государство
а что именно?

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Mike Espoo

Калви
Nginx
Валютный контроль
Привести в страну stripe
Бороться с токсичным имиджем

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Romula Daraa

но если основные рынки сбыта там и так проще работать, то зачем им сидеть в РФ?

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Gleb Tyutikov

Понимают. Имидж России в мире - сильная страна и лидер. И этот имидж не имеет ничего общего с тем имиджем, который смелыми мазками малюют в своем воображении лица прозападного толка. Россия проводит смелую и независимую политику, которая многим нашим партнёрам не по нраву. Но ничего страшного. Так бывает. Главное, что по нраву нашим единственным верным друзьям России: армии и флоту.

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–3
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evilnw

В 21 веке сила страны связана с её экономикой и благосостоянием людей, которые в ней живут. Ничего этого у России нет. Когда говорят про Китай, то люди видят заметные достижения страны, которые там произошли за 20 лет.

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Михаил Похеров

Норм, на это достатояно много уходит средств. Теперь надо попять по формулировкам закона что же является it-стартап

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Дамир Камалетдинов

Яндекс

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L A

Да чтож это блин такое. Получается как с доставкой в локдаун, вместо того чтобы субсидировать заведения, которые сохранили собственных штатных курьеров и платят им зарплаты (с 30+% налогов) субсидировали доставку ресторанам через агрегаторов. То есть по сути аггрегаторов, которым особо субсидии то и не нужны. И которые нанимают курьеров либо на НПД или через прокладки.

Тут может получиться ровно тоже самое.
Если ты под стартап грубо говоря купил* сервак (за которое государство получило ввозную пошлину и НДС20%), поставил в небольшом ДЦ (который обычно подходит под критерии "малый бизнес", платит налоги и зарплаты), то иди-ка ты нафиг

А если встал в облако (которое и так как минимум средний бизнес рядом с корпорациями), то гос-во тебя просубсидирует. Только в итоге не тебя, а корпорации.

*) с арендой аналогично, но без импорта, только услуга аренды с НДС.

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Евгений Анатольевич

Ждем обновлений, держите в курсе 👌

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