Его разрабатывали для борьбы со штаммом «дельта», но теперь «будут новые вызовы».

Правительство РФ и «Единая Россия» решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах во втором чтении. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, принятый в первом чтении законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма «Дельта». «Сейчас будут новые вызовы», — уточнила Голикова.

Правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении.

По проекту, нормы по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года. Каждый регион будет сам определять, в каких общественных местах ввести ограничения.

В ноябре 2021 года правительство внесло в Госдуму два законопроекта о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Первым российским регионом, где ввели обязательные QR-коды на транспорте, не дожидаясь принятия федерального законопроекта, стал Татарстан.