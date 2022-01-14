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Право
TJ

Правительство отложило рассмотрение законопроекта об обязательных QR-кодах в кафе и магазинах Статьи редакции

Его разрабатывали для борьбы со штаммом «дельта», но теперь «будут новые вызовы».

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Правительство РФ и «Единая Россия» решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах во втором чтении. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, принятый в первом чтении законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма «Дельта». «Сейчас будут новые вызовы», — уточнила Голикова.

Правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении.

Татьяна Голикова
вице-премьер России

Правительство ко второму чтению внесёт в этот законопроект поправки, по которым:

  • С 1 февраля граждане по-прежнему смогут использовать отрицательный ПЦР-тест для посещения общественных мест.

  • Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации.
  • Военнослужащие и приравненные к ним лица смогут получить сертификат с соблюдением необходимых требований защиты данных.

По проекту, нормы по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года. Каждый регион будет сам определять, в каких общественных местах ввести ограничения.

В ноябре 2021 года правительство внесло в Госдуму два законопроекта о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Первым российским регионом, где ввели обязательные QR-коды на транспорте, не дожидаясь принятия федерального законопроекта, стал Татарстан.

13 декабря совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте с учётом «мнения регионов и обращений граждан».

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах 16 декабря 2021 года.

#новость #qrкоды

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22 комментария
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Sergei Timofeyev

Когда штаммы распространяются быстрее мыслей госдуры.

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8
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KINCH

Просто з@ебали уже со своими QR-кодами.

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Hambala Fully

Ну так сделай прививку или получи медотвод. В чем трабл-то??

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1
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KINCH

Трабл в том, что я должен его где-то кому-то показывать. Когда это вообще никак не обосновано.

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2
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Name

Какие обоснования будут для вас достаточны?

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0
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KINCH

Очень простые. Пускать без QR-кода куда угодно, кроме метро и другого общественного транспорта. Как думаете, логично? 🙂

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Sergei Timofeyev

Кстати, так нигде и не сталкивался с ними в том году. Хотя я по музеям и театрам не хожу.

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KINCH

Хотя я по музеям и театрам не хожу.
 Из дома выйдите хотя бы... например, в ДНС зайдите наушники купить😂

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1
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Sergei Timofeyev

В Ситилинк хожу - никто не спрашивал. А так - привитый с августа.

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0
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Rudolf Boiars

Из-за высокой неопределённости возникновения волнений в обществе.
Gotcha.

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5
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Денис Демидов

Хотите как в Казахстане, чтобы выполнили требования террористов и снизили цены?

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–1
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Sergei Timofeyev

Денис, вам лучше нас знать, чем обычно заканчивается госрегулирование

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1
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Rudolf Boiars

Требования о снижении цен, это были требования народа, а террористы тем временем, пользуясь народом, достигали совсем других целей.

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0
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Роман Ваничкин

"Его разрабатывали для борьбы со штаммом «дельта»".
А мне показалось его разрабатывали для сочных госконтрактов и реализации этих самых вакцин соответственно.
Теперь у нас аж 7 вакцин.
7! Карл!
Бюджета на всех не хватит, а делить если, то суммы не такие вкусные.
Гинцбург и Голикова расстроены наверно. А так ведь хотелось заботиться о нас.
И это конечно не связано с народным гневом.
И сегрегация здесь непричём.

Короче, не расслабляемся, втихаря могут где-то нагадить, они любят такое.

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2
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Дархан Нұрғабылов

Что за демократия я не пойму. У нас в КЗ мы просто с утра проснулись и узнали что без куаркода нельзя. Парочка людей поплакали и все. Теперь везде с куаркодом, иначе никак. А в РФ развели демократию где можно было обойтись без него

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Роман Ваничкин

Ох и холиварный пост, вангую...

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Sergei Timofeyev

Сколько комментариев будет?

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Jack Hammer

Когда новый штамм?

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Роман Ваничкин

Во Вторник обещали, если дискотеку не решат устроить.

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Михаил Ефименко

Вызовы-вызовы... писали бы уж сразу, челленджи.

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Типун Понос

Да пора уже всех чипировать и считывать метки на входе. Сценаристы-фантасты ничего не придумали, просто немного заглянули в будущее.

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–1
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Ivan Susanin

Российское правительство достойно медали за нерешительность. Избыточная смертность за миллион - а они все боятся хотя бы куары в кафе и торговых центрах ввести

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–1
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