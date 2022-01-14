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Право
Богдан Музыченко

Nike в США уволит сотрудников без прививки от Covid-19 Статьи редакции

В октябре компания обязала сотрудников пройти вакцинацию, чтобы вернуться в офисы.

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Nike предупредила работников об увольнении с 15 января через письма, пишет Business Insider со ссылкой на издание Oregon Live.

В октябре 2021 года Nike обязала всех сотрудников пройти полную вакцинацию, чтобы вновь выйти на работу в офисы в январе. Некоторые отказались от прививок, потому что протестовали против принуждения со стороны Nike. Другие — по религиозным причинам.

В декабре компания отложила открытие офисов из-за роста числа заболевших Covid-19 в США.

Штамм «омикрон» очень заразен, необходимо больше данных и времени, чтобы определить, какое влияние он окажет на систему здравоохранения. Эксперты прогнозируют резкий рост числа заболевших в ближайшие недели, когда мы запланировали возвращение в офисы.

Моник Мэтисон
Директор по персоналу Nike

Уволить непривитых сотрудников хочет производитель одежды Columbia Sportswear, заявило Oregon Live. Компания также не сообщила, сколько человек потеряют рабочие места — но уверяет, что их не много.

Власти США рассматривают законопроект, по которому компании со штатом более 100 человек должны прививать всех сотрудников.

#новость #nike #covid19 #omicron

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22 комментария
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Владимир Воробьев

Just do it-шепчет в ухо каждому сотруднику

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Konstantin_Andreevich

Вся история с ковидом похожа на план искусственного избавления от перенаселения планеты. И дело даже не только в умерших, но больше в том, сколько ещё потомства они могли дать. Вопрос в том, является ли вакцина продолжением плана или нет. *порвал тысячу пуканов своим комментарием*

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–7
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Иван Шеметов

*порвал тысячу пуканов своим комментарием*
 Выставил себя идиотом

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7
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V. Pupkin

Бляя, ты разгадал план всемирного заговора! Теневые правительства. Те, кто управляют Путиным!

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0
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Волоцкой Дмитрий

Дискриминация....в Америке? Пора шортить Найки к хренам 😁

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2
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Семен Переделкин

В одной из прошлых новостей по этому поводу проскакивало, что можно не вакцинироваться по религиозным причинам, и фиг что с этим компании сделают.

Как Найк будет поступать с такими сотрудниками, интересно?

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1
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Артем Голендберг

Компания может вводить свои правила и увольнять к херам. Когда уже в россии начнут хз.

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5
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Владимир Воробьев

А какая религия запрещает вакцину?

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0
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Высокий щит

Придумают, не в первый раз придумают ведь)

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0
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Владимир Воробьев

Давно читал про саентологов, что у них, вроде как, медицинское вмешательство под запретом. Но насколько это "религия" я хз

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1
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Jon Energy

Вот тебе и свобода води и демократия

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0
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Gleb Tyutikov

Господа, объясните мне, почему в России ТК запрещает увольнять за отказ от вакцинации, а только предусматривает отстранение без сохранения заработной платы. А в этой просвещенный и передовой стране, которая зовётся Соединёнными Государствами Америки с человеком заьего отказ можно сделать что угодно. Это ли не фашизм в чистом виде? Я писал уже, что Росси по уровня свобод уже обогнала США. Дальше - больше.

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–4
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evilnw

Похоже, что вы живете в России прекрасного будущего, о которой рассказывал Берлинский пациент. ))))

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3
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Rus Lan

Ого. Это типа троллинг такой странный?

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Gleb Tyutikov

Это должно было случиться в России. Но скрипт не сработал. И где любители американщины?

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Антон Штадлер

Tut

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Gleb Tyutikov

Ваш комментарий по существу? Не является ли это нарушением свобод? Где эта хвалебная культура компромисса, про которую из каждого утюга либерального вешали. Улетучилась? А может, это эфемерной субстанции никогда и не было, как и демократии и прочих абстрактных понятий?

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Дмитрий Болонский

Мда, абсурд

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Jack Hammer

Демократия!

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DeepFakescovery channel

ого у нас тут мстительный на минуса пациент.

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Jack Hammer

Клоун, угомонись.

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Igor Kowalski

И это происходит в колыбели и оплоте демократий ? Не верю!

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