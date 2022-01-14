Nike в США уволит сотрудников без прививки от Covid-19 Статьи редакции
В октябре компания обязала сотрудников пройти вакцинацию, чтобы вернуться в офисы.
Nike предупредила работников об увольнении с 15 января через письма, пишет Business Insider со ссылкой на издание Oregon Live.
В октябре 2021 года Nike обязала всех сотрудников пройти полную вакцинацию, чтобы вновь выйти на работу в офисы в январе. Некоторые отказались от прививок, потому что протестовали против принуждения со стороны Nike. Другие — по религиозным причинам.
В декабре компания отложила открытие офисов из-за роста числа заболевших Covid-19 в США.
Уволить непривитых сотрудников хочет производитель одежды Columbia Sportswear, заявило Oregon Live. Компания также не сообщила, сколько человек потеряют рабочие места — но уверяет, что их не много.
Власти США рассматривают законопроект, по которому компании со штатом более 100 человек должны прививать всех сотрудников.
Just do it-шепчет в ухо каждому сотруднику
Вся история с ковидом похожа на план искусственного избавления от перенаселения планеты. И дело даже не только в умерших, но больше в том, сколько ещё потомства они могли дать. Вопрос в том, является ли вакцина продолжением плана или нет. *порвал тысячу пуканов своим комментарием*
*порвал тысячу пуканов своим комментарием*
Выставил себя идиотом
Бляя, ты разгадал план всемирного заговора! Теневые правительства. Те, кто управляют Путиным!
Дискриминация....в Америке? Пора шортить Найки к хренам 😁
В одной из прошлых новостей по этому поводу проскакивало, что можно не вакцинироваться по религиозным причинам, и фиг что с этим компании сделают.
Как Найк будет поступать с такими сотрудниками, интересно?
Компания может вводить свои правила и увольнять к херам. Когда уже в россии начнут хз.
А какая религия запрещает вакцину?
Давно читал про саентологов, что у них, вроде как, медицинское вмешательство под запретом. Но насколько это "религия" я хз
Вот тебе и свобода води и демократия
Господа, объясните мне, почему в России ТК запрещает увольнять за отказ от вакцинации, а только предусматривает отстранение без сохранения заработной платы. А в этой просвещенный и передовой стране, которая зовётся Соединёнными Государствами Америки с человеком заьего отказ можно сделать что угодно. Это ли не фашизм в чистом виде? Я писал уже, что Росси по уровня свобод уже обогнала США. Дальше - больше.
Похоже, что вы живете в России прекрасного будущего, о которой рассказывал Берлинский пациент. ))))
Ого. Это типа троллинг такой странный?
Это должно было случиться в России. Но скрипт не сработал. И где любители американщины?
Tut
Ваш комментарий по существу? Не является ли это нарушением свобод? Где эта хвалебная культура компромисса, про которую из каждого утюга либерального вешали. Улетучилась? А может, это эфемерной субстанции никогда и не было, как и демократии и прочих абстрактных понятий?
Мда, абсурд
Демократия!
ого у нас тут мстительный на минуса пациент.
Клоун, угомонись.
И это происходит в колыбели и оплоте демократий ? Не верю!
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