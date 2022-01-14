В октябре компания обязала сотрудников пройти вакцинацию, чтобы вернуться в офисы.

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Nike предупредила работников об увольнении с 15 января через письма, пишет Business Insider со ссылкой на издание Oregon Live.

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В октябре 2021 года Nike обязала всех сотрудников пройти полную вакцинацию, чтобы вновь выйти на работу в офисы в январе. Некоторые отказались от прививок, потому что протестовали против принуждения со стороны Nike. Другие — по религиозным причинам.

В декабре компания отложила открытие офисов из-за роста числа заболевших Covid-19 в США.

Штамм «омикрон» очень заразен, необходимо больше данных и времени, чтобы определить, какое влияние он окажет на систему здравоохранения. Эксперты прогнозируют резкий рост числа заболевших в ближайшие недели, когда мы запланировали возвращение в офисы. Моник Мэтисон Директор по персоналу Nike

Уволить непривитых сотрудников хочет производитель одежды Columbia Sportswear, заявило Oregon Live. Компания также не сообщила, сколько человек потеряют рабочие места — но уверяет, что их не много.