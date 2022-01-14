Соцсеть Likee с короткими видео первым из иностранных сервисов начала исполнять российский закон о «приземлении» Статьи редакции
Аналог тиктока ждёт регистрации личного кабинета компании на сайте Роскомнадзора.
Сингапурская соцсеть Likee, позволяющая создавать и публиковать короткие видео, завершает процедуры, связанные с открытием офиса в России. Сервис стал первой зарубежной компанией, которая начала исполнять закон о «приземлении», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу соцсети.
Приложение Likee — такая же платформа коротких видео под музыку, как и TikTok. Официально соцсеть сделана для пользователей старше 16 лет, но большую часть контента публикуют и смотрят дети.
Компания подала заявление о регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и ожидает его подтверждения.
Летом 2021 года Госдума обязала крупные иностранные IT-компании открывать представительства в России. Согласно закону о «приземлении», они должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. Если они откажутся, то против них могут применить запрет на рекламу или поисковую выдачу, ограничить платежи, частично или полностью заблокировать сервисы на территории России.
В конце декабря представители Роскомнадзора рассказали, что ни одна из зарубежных компаний, в числе которых Google, Apple, Meta, Twitter, Telegram, Discord и Spotify, не начала исполнять требования российских властей.
У хипстеров истерика, ничего нового. По факту это даст возможность воздействовать в рамках российского правового поля.
Самое смешное что совсем недавно Германия потребовала того же от Дурова, а сейчас грозится запретить Телеграмм. Но это же другое. Я уже молчу что в ЕС компании так же обязаны хранить данные пользователей локально и платить налоги, ну и российские штрафы по сравнению с ЕС это копейки. У большинства походу глаза кровавая пелена застилает при одном упоминании РКН. Доброе утро детский сад, вы уже не в сладких 00х, теперь каждая страна хочет урвать свой кусок пирога от триллионных корпораций. Интернет это новая нефть и свободы уже далеко не на первом месте.
Вот из-за таких любителей гос. сапога ни хера в этой стране не поменяется никогда. Как взгреть или подоить, то всегда "мировая практика", а как что-то хорошее предложить, то "у нас свой особый путь".
Справедливый независимый суд?
Честные, сука, выборы?
Когда у вас уже в мозгу перестанет щёлкать рубильник «ага, понятно объясняет решения правительства = поддерживает правительство»?
Затем, что причина у них только одна - перекрыть людям кислород. И такие, как ты, объяснятели, просто на полосе у власти. Даже думать не надо: очередной высер власти оправдывает - значит 15-рублевый.
Думать это вообще не твоё я смотрю
Что-то в вашем комменте не чувствуется отсутствие поддержки, зато читается "истерика у хипстеров". Если человек живёт в РФ последние лет 10, то о качестве принимаемых решений может судить по результатам для общества.
Ты просто молчи. Я так понимаю, у тебя даже имя и день рождения не свои, а казенные, раз право ими расплряжаться ты без "б" власти отдаешь.
Ты просто иди на ТЖ, а?
А что такое, оскорбился? Не переживай, самоуважения у подстилок власти быть не может - нечего страдать.
Что такое "российское правовое поле"? Правовое поле предполагает наличия права. Право — совокупность общеобязательных правил (норм), охраняемых силой государства. Их или нет, или которые есть не являются общеобязательными.
Тем, что неугодный власти контент будут выпиливать "в рамках правового поля". У нас ведь сплошь и рядом забота о гражданах, лишь бы они не узнали чего лишнего об имуществе бесполезных чинуш.
Будет как с законом об иностранных агентах просто, вот и всё. Превращая рунет в подобие, которое творится у китайцев. Все к этому и ведут — россеянский говнософт ставят, закон об иностранных агентах с плашками, выпиливают статейки о Сечине из Ведомостей. Дальше просто расширят "основу" — там где приземление серверов, там и массовые блокировки контента и выпиливание неугодных режиму лиц в интернетах.
Текущая жалкая власть только и может что доить, да наказывать.
А что у китайцев не так? Я вот с ними каждый день работаю, ничего не замечал странного. Есть Baidu, Weibo, WeChat, DiDi, AliPay, Meituan, QQ video/Youkou. Генерируют свой контент, сами его потребляют. Никто им не указ.
Рядовому пользователю довольно сложно не использовать китайские сервисы, если остальные заблокированы.
Никто YouTube блокировать не будет, однако рекомендации по нераспространению контента, потенциально не соответствующего законам РФ, он получать будет.
В 2000-е никто и подумать не мог, что кто-то будет сайты блокировать. Все меняется и будет хуже. Падать есть куда.
Если вам в начале 2000-х было хотя бы 14-17 лет, то много было очевидно ещё тогда, после началатпланамерного выпиливания реакционной части молодежи сначала с улиц, потом с интернета.
Интернет был практически полностью свободным в 2000-е, именно поэтому закручивание гаек в интернете проходило очень спокойно, действительно никто не думал что будет как сейчас.
С китайцами наверное все так, вот с такими как ты точно не так.
Если у компании офис в РФ, то можно банально приехать в этот офис, отвезти сотрудников в СИЗО и пытать там, пока компания не удалит контент, например.
Херов он тем, что товарищу майору, чтобы привлечь вас за оправдание нацизма)или терроризма - что популярнее в этот момент будет) даже 5ую точку не придётся отрывать от стула. Вот, ****, собственно, и все.
Он просто не нужен пользователям интернета. Этого недостаточно?
Все верно. Если закон не нужен основному потребителю услуг государства - гражданину, то его необходимо отменить.
Утверждать и применять законы могут только цивилизованные государства, потому что они цивилизованные. Остальные должны соблюдать законы, написанные в цивилизованных государствах.
Это полностью нарушает сетевой нейтралитет.
Интернет был другим.
Те кто это помнит, могут испытывать двойственные чувства.
Мы были вне юрисдикций.
Ну вот представьте соберете площадку небольшую достаточно, а ее начнут признавать то СМИ, то еще чем, то заставят НДС платить в 40 государствах. И как вы это сделаете, если только вы не FAANG...
Бюрократы во всех странах мира сошли с ума уже давно.
А еще учитывая большевистские замашки, причем даже в США, то становится вообще страшно.
Хороший пример для всех остальных. Безопасность страны на первом месте. Остальные в скором времени рискуют потерять доступ к российской аудитории.
или аудитория рискует потерять, простите, "остаться в безопасности"
Жалко граждан не спросили
Снова сказки о безопасности? Как расследования о коррупции влияют на безопасность страны? Экстримистный контент все площадки и так удаляют без разговоров. Приземление нужно в первую очередь для зачистки политического поля в интернете.
А давно "российскую аудиторию" в крепостных записали? Может люди сами решат к какой информации им иметь доступ?
Давайте так. Люди выбрали на парламентских выборах ЕР и Президента, формально все начинания ЕР и Президента - это воля народа, воля большинства населения, имеющего права голоса. Но громче всего выступает меньшинство.
В России есть конституция, которой не должен противоречить ни один закон. "Формально" именно конституция - воля народа, а не какой-то там президент или партия.
+15р
А что за закон о «Приземлении»?
Это значит что любой пук будет известен кому надо
Чисто по понятиям:
— государство «нахлобучили»
— президента «развели»
— конторы «приземлили»
всё чётко 👌
Все иностранные компании у которых вроде аудитория больше какого-то кол-ва должны открыть представительства в РФ, и сервера вроде тоже должны быть в рф для российских пользователей
Благодарю!
Если бы не новость, ни когда бы не узнал о такой компании с ее приложением
У них 500 млн скачиваний на «Google Play», кажется.
Сторонники подобных инициатив наверное просто не понимают, что когда сервера компании и данные пользователей находятся в России, то всегда можно прислать людей в погонах и изъять все, что захочется.
Когда сервер находится в Европе, то доступа к нему у российских силовиков нет.
"появилась электронная форма для направления обращений"
но читать их никто не будет
На бутылку?
Иногда даже обидно.
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