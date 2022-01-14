Аналог тиктока ждёт регистрации личного кабинета компании на сайте Роскомнадзора.

{"id":348032} 1269 просмотров

Сингапурская соцсеть Likee, позволяющая создавать и публиковать короткие видео, завершает процедуры, связанные с открытием офиса в России. Сервис стал первой зарубежной компанией, которая начала исполнять закон о «приземлении», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу соцсети.

Приложение Likee — такая же платформа коротких видео под музыку, как и TikTok. Официально соцсеть сделана для пользователей старше 16 лет, но большую часть контента публикуют и смотрят дети.

Как ответственная компания, работающая в России, Likee подчиняется требованиям Роскомнадзора и в настоящий момент выполняет процедуры, предусмотренные действующим законодательством. В приложении и на сайте появилась электронная форма для направления обращений граждан и организаций. пресс-служба Likee

Компания подала заявление о регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и ожидает его подтверждения.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Летом 2021 года Госдума обязала крупные иностранные IT-компании открывать представительства в России. Согласно закону о «приземлении», они должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. Если они откажутся, то против них могут применить запрет на рекламу или поисковую выдачу, ограничить платежи, частично или полностью заблокировать сервисы на территории России.