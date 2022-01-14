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Право
TJ

Соцсеть Likee с короткими видео первым из иностранных сервисов начала исполнять российский закон о «приземлении» Статьи редакции

Аналог тиктока ждёт регистрации личного кабинета компании на сайте Роскомнадзора.

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Сингапурская соцсеть Likee, позволяющая создавать и публиковать короткие видео, завершает процедуры, связанные с открытием офиса в России. Сервис стал первой зарубежной компанией, которая начала исполнять закон о «приземлении», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу соцсети.

Приложение Likee — такая же платформа коротких видео под музыку, как и TikTok. Официально соцсеть сделана для пользователей старше 16 лет, но большую часть контента публикуют и смотрят дети.

Как ответственная компания, работающая в России, Likee подчиняется требованиям Роскомнадзора и в настоящий момент выполняет процедуры, предусмотренные действующим законодательством. В приложении и на сайте появилась электронная форма для направления обращений граждан и организаций.

пресс-служба Likee

Компания подала заявление о регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и ожидает его подтверждения.

Летом 2021 года Госдума обязала крупные иностранные IT-компании открывать представительства в России. Согласно закону о «приземлении», они должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. Если они откажутся, то против них могут применить запрет на рекламу или поисковую выдачу, ограничить платежи, частично или полностью заблокировать сервисы на территории России.

В конце декабря представители Роскомнадзора рассказали, что ни одна из зарубежных компаний, в числе которых Google, Apple, Meta, Twitter, Telegram, Discord и Spotify, не начала исполнять требования российских властей.

#новость #роскомнадзор #likee

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Высокий щит

А чем так плох (точнее, "ужасно крававый") закон о приземлении-то?
Только без истерик, кто бы рассказал

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0
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IO

У хипстеров истерика, ничего нового. По факту это даст возможность воздействовать в рамках российского правового поля.

Самое смешное что совсем недавно Германия потребовала того же от Дурова, а сейчас грозится запретить Телеграмм. Но это же другое. Я уже молчу что в ЕС компании так же обязаны хранить данные пользователей локально и платить налоги, ну и российские штрафы по сравнению с ЕС это копейки. У большинства походу глаза кровавая пелена застилает при одном упоминании РКН. Доброе утро детский сад, вы уже не в сладких 00х, теперь каждая страна хочет урвать свой кусок пирога от триллионных корпораций. Интернет это новая нефть и свободы уже далеко не на первом месте.

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7
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Егор Орлов

Вот из-за таких любителей гос. сапога ни хера в этой стране не поменяется никогда. Как взгреть или подоить, то всегда "мировая практика", а как что-то хорошее предложить, то "у нас свой особый путь".

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12
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Высокий щит

А давайте предложите "что-то хорошее" в вашем понимании, чтобы аудитория могла оценить

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–1
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Ильнар Сафин

Справедливый независимый суд?

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9
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Высокий щит

А он весь прям несправедливый или в чем-то конкретно?

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–1
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Aleksey

Честные, сука, выборы?

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7
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Высокий щит

Отличный вариант.
Давайте только определимся, народ у нас в России - тупое дремучее стадо или здравые свободные люди со своим мнением?

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–1
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IO

Когда у вас уже в мозгу перестанет щёлкать рубильник «ага, понятно объясняет решения правительства = поддерживает правительство»?

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–1
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Aleksey

Затем, что причина у них только одна - перекрыть людям кислород. И такие, как ты, объяснятели, просто на полосе у власти. Даже думать не надо: очередной высер власти оправдывает - значит 15-рублевый.

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2
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IO

Думать это вообще не твоё я смотрю

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–1
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Егор Орлов

Что-то в вашем комменте не чувствуется отсутствие поддержки, зато читается "истерика у хипстеров". Если человек живёт в РФ последние лет 10, то о качестве принимаемых решений может судить по результатам для общества.

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1
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Aleksey

Ты просто молчи. Я так понимаю, у тебя даже имя и день рождения не свои, а казенные, раз право ими расплряжаться ты без "б" власти отдаешь.

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2
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IO

Ты просто иди на ТЖ, а?

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–1
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Aleksey

А что такое, оскорбился? Не переживай, самоуважения у подстилок власти быть не может - нечего страдать.

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1
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Alex Petrov

Что такое "российское правовое поле"? Правовое поле предполагает наличия права. Право — совокупность общеобязательных правил (норм), охраняемых силой государства. Их или нет, или которые есть не являются общеобязательными.

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2
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Высокий щит

И ведь главное никто не может толком сказать, чем закон - то этот плох -)

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–3
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Max Payne

Тем, что неугодный власти контент будут выпиливать "в рамках правового поля". У нас ведь сплошь и рядом забота о гражданах, лишь бы они не узнали чего лишнего об имуществе бесполезных чинуш.

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5
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Высокий щит

Так и сейчас выпиливают в рамках правового поля.

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–2
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Max Payne

Будет как с законом об иностранных агентах просто, вот и всё. Превращая рунет в подобие, которое творится у китайцев. Все к этому и ведут — россеянский говнософт ставят, закон об иностранных агентах с плашками, выпиливают статейки о Сечине из Ведомостей. Дальше просто расширят "основу" — там где приземление серверов, там и массовые блокировки контента и выпиливание неугодных режиму лиц в интернетах.
Текущая жалкая власть только и может что доить, да наказывать.

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4
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Gleb Tyutikov

А что у китайцев не так? Я вот с ними каждый день работаю, ничего не замечал странного. Есть Baidu, Weibo, WeChat, DiDi, AliPay, Meituan, QQ video/Youkou. Генерируют свой контент, сами его потребляют. Никто им не указ.

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–5
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MedievalRain

Рядовому пользователю довольно сложно не использовать китайские сервисы, если остальные заблокированы.

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1
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Gleb Tyutikov

Никто YouTube блокировать не будет, однако рекомендации по нераспространению контента, потенциально не соответствующего законам РФ, он получать будет.

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–3
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MedievalRain

В 2000-е никто и подумать не мог, что кто-то будет сайты блокировать. Все меняется и будет хуже. Падать есть куда.

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2
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Gleb Tyutikov

Если вам в начале 2000-х было хотя бы 14-17 лет, то много было очевидно ещё тогда, после началатпланамерного выпиливания реакционной части молодежи сначала с улиц, потом с интернета.

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0
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MedievalRain

Интернет был практически полностью свободным в 2000-е, именно поэтому закручивание гаек в интернете проходило очень спокойно, действительно никто не думал что будет как сейчас.

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Alex Petrov

С китайцами наверное все так, вот с такими как ты точно не так.

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1
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Высокий щит

То, что написали, это, безусловно, плохо, кто ж спорит.
Закон - то конкретно этот чем плох?

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–1
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Printsessa Derevyashka

Если у компании офис в РФ, то можно банально приехать в этот офис, отвезти сотрудников в СИЗО и пытать там, пока компания не удалит контент, например.

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Высокий щит

Вот хоть первый человек с хоть каким-то аргументом.
Сомневаюсь, что за любой чуток "неправильный" контента прям пачками будут сажать на 100 лет, но риск есть, тут согласен.

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0
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Aleksey

Херов он тем, что товарищу майору, чтобы привлечь вас за оправдание нацизма)или терроризма - что популярнее в этот момент будет) даже 5ую точку не придётся отрывать от стула. Вот, ****, собственно, и все.

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MedievalRain

Он просто не нужен пользователям интернета. Этого недостаточно?

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2
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Высокий щит

Знаете, есть куча законов, которые кому-то "не нужны".
Вот тут весь малый бизнес с радостью выскажется за отмену всех налогов, например.

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MedievalRain

Все верно. Если закон не нужен основному потребителю услуг государства - гражданину, то его необходимо отменить.

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0
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Сильвестр Иванов

Утверждать и применять законы могут только цивилизованные государства, потому что они цивилизованные. Остальные должны соблюдать законы, написанные в цивилизованных государствах.

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–2
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Высокий щит

Ясно.
Никаких аргументов и размышлений

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3
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Ware Wow

Это полностью нарушает сетевой нейтралитет.
Интернет был другим.

Те кто это помнит, могут испытывать двойственные чувства.
Мы были вне юрисдикций.

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1
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Высокий щит

Ну эти времена давно прошли, куда ж деваться, обратного пути нет

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0
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Ware Wow

Ну вот представьте соберете площадку небольшую достаточно, а ее начнут признавать то СМИ, то еще чем, то заставят НДС платить в 40 государствах. И как вы это сделаете, если только вы не FAANG...

Бюрократы во всех странах мира сошли с ума уже давно.
А еще учитывая большевистские замашки, причем даже в США, то становится вообще страшно.

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0
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Высокий щит

приземление на бутылку

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6
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Gleb Tyutikov

Хороший пример для всех остальных. Безопасность страны на первом месте. Остальные в скором времени рискуют потерять доступ к российской аудитории.

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–21
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Джон Картошкин

или аудитория рискует потерять, простите, "остаться в безопасности"

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13
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Constantine Gess

Жалко граждан не спросили

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11
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Dimitri

Снова сказки о безопасности? Как расследования о коррупции влияют на безопасность страны? Экстримистный контент все площадки и так удаляют без разговоров. Приземление нужно в первую очередь для зачистки политического поля в интернете.

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4
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MedievalRain

А давно "российскую аудиторию" в крепостных записали? Может люди сами решат к какой информации им иметь доступ?

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2
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Gleb Tyutikov

Давайте так. Люди выбрали на парламентских выборах ЕР и Президента, формально все начинания ЕР и Президента - это воля народа, воля большинства населения, имеющего права голоса. Но громче всего выступает меньшинство.

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–3
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MedievalRain

В России есть конституция, которой не должен противоречить ни один закон. "Формально" именно конституция - воля народа, а не какой-то там президент или партия.

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0
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Printsessa Derevyashka

+15р

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0
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?? ?

А что за закон о «Приземлении»?

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0
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Евгений Ларин

Это значит что любой пук будет известен кому надо

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4
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Sergey Khohlachev

Чисто по понятиям:
— государство «нахлобучили»
— президента «развели»
— конторы «приземлили»

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2
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Джон Картошкин

всё чётко 👌

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1
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DIMANRUS

Все иностранные компании у которых вроде аудитория больше какого-то кол-ва должны открыть представительства в РФ, и сервера вроде тоже должны быть в рф для российских пользователей

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1
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?? ?

Благодарю!

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Mik Petrov

Если бы не новость, ни когда бы не узнал о такой компании с ее приложением

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Nikolay Glushko

У них 500 млн скачиваний на «Google Play», кажется.

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MedievalRain

Сторонники подобных инициатив наверное просто не понимают, что когда сервера компании и данные пользователей находятся в России, то всегда можно прислать людей в погонах и изъять все, что захочется.
Когда сервер находится в Европе, то доступа к нему у российских силовиков нет.

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0
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Высокий щит

А в этом законе ничего про сервера и нет.
Тем более тот же гугл сам с радостью ставит сервера у провайдеров

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0
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Чит Чат

"появилась электронная форма для направления обращений"
но читать их никто не будет

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Ware Wow

На бутылку?

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