Apple начала выполнять закон о «приземлении» — зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора Статьи редакции
Требованиям уже подчинилась соцсеть с короткими видео Likee.
- Компания зарегистрировала личный кабинет одной из первых среди иностранных ИТ-компаний, следует из перечня регулятора.
- Apple пока не разместила на сайте форму для обращений и не открыла офис в России.
- 14 января соцсеть Likee подала заявку на регистрацию личного кабинета и ожидает его подтверждения.
- В июле 2021 года Госдума приняла закон «о приземлении» крупных иностранных ИТ-компаний. Сервисы обязали открыть представительства в России, создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на собственных ресурсах форму обратной связи с пользователями из России и счётчик посещаемости.
- В ноябре Роскомнадзор опубликовал список из 13 компаний, которые должны открыть филиалы в России — в него вошли Apple, Google, Twitter, Meta, Telegram и другие.
- В декабре 2021 года регулятор заявил, что ни одна из зарубежных компаний не начала исполнять требования российских властей.
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