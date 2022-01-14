Право
Валерия Козлова

Apple начала выполнять закон о «приземлении» — зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора Статьи редакции

Требованиям уже подчинилась соцсеть с короткими видео Likee.

  • Компания зарегистрировала личный кабинет одной из первых среди иностранных ИТ-компаний, следует из перечня регулятора.
  • Apple пока не разместила на сайте форму для обращений и не открыла офис в России.
  • 14 января соцсеть Likee подала заявку на регистрацию личного кабинета и ожидает его подтверждения.
  • В июле 2021 года Госдума приняла закон «о приземлении» крупных иностранных ИТ-компаний. Сервисы обязали открыть представительства в России, создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на собственных ресурсах форму обратной связи с пользователями из России и счётчик посещаемости.
  • В ноябре Роскомнадзор опубликовал список из 13 компаний, которые должны открыть филиалы в России — в него вошли Apple, Google, Twitter, Meta, Telegram и другие.
  • В декабре 2021 года регулятор заявил, что ни одна из зарубежных компаний не начала исполнять требования российских властей.

#новость #apple

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Высокий щит

Ой, оказывается, ТНК готовы выполнять требования закона (хоть и закона "крававаго режЫма"), чтобы не проебать бабло.
Ну чудеса...

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11
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Ware Wow

Это смешно пока вас не коснулось

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0
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Высокий щит

Когда я стану ТНК, мне-таки придётся сказать своё имя машине))

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4
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Василий Степанофф

Чекисты уже запросили доступы в айклауд?

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5
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Высокий щит

Зачем? Айклауд этот итак ломают каждый год

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0
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Deniss Karpak

Петухов поставили раком

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–8
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Дмитрий Оверчук

никто тебя не ставил, не заводись

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15
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Сергей

Вы часом не счастливый патриотичного владелец ЙотаФона?

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умный человек

Пустил патриотичную слезу

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Ware Wow

Ну всё, теперь всё сливать точно будут

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умный человек

Они и не скрывают. Есть статистика по обращениям на сайте эпла

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Сергей

Печально конечно это все. Читаешь новости и понимаешь, что с каждым днем власти все активнее затягивают гайки и кого-то нагибают. Все идет к возвращению в СССР, когда государство решает, кто, что и как может делать. А без разрешения компетентных органов нельзя лишний раз дыхнуть.

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