Почему вам не стоит идти в GeekBrains

Осенью 2020 года я решилась пойти на курсы Веб-разработчика. Выбор пал на Гикбрейнс: название на слуху, красивая картинка, хорошо расписан план входа в профессию. На деле ни одного заявленного слова не соответствовало действительности. Я успела пройти всего три потока в одной и той же четверти, мне есть с чем сравнить. подход преподавателей.…