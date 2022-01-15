Право
Илья Склюев

Власти США начали антимонопольное расследование против разработчика VR-шлемов Oculus — он принадлежит Meta Статьи редакции

Федеральная торговая комиссия США (FTC) и власти нескольких штатов подозревают, что компания пытается монополизировать рынок VR-устройств и приложений.

  • Источники Bloomberg сообщили, что FTC и властей нескольких штатов, включая Нью-Йорк, Северную Каролину и Теннеси интересует «потенциальная антиконкурентная практика» Meta в сфере VR.
  • Представители FTC опросили несколько разработчиков приложений для VR-систем чтобы понять, как магазин приложений Oculus может дискриминировать разработчиков, ПО которых конкурирует с продуктами Meta.
  • FTC также заинтересовала ценовая политика и стратегия продаж компании: Oculus Quest 2 стоит $299, что дешевле аналогичных устройств от HTC и других брендов.
  • В пятницу группа из почти 50 штатов попросила апелляционный суд восстановить антимонопольный иск, который они подали в декабре 2020 года против Facebook. В нём они заявили, что Facebook подавляет конкуренцию и покупает или уничтожает «зарождающихся соперников».
  • Группа штатов считает, что их иск отклонили ошибочно, как и поданную в тот же день жалобу FTC.
  • Ранее в июне 2021 года судья окружного суда США Джеймс Боасберг заявил, что попытки Facebook заработать влияние на рынке с помощью своей политики в области данных не были незаконными. 11 января 2022 года он разрешил FTC повторно подать иск против Meta.
  • Один из источников Reuters отметил, что анализ деятельности Oculus стал частью более масштабного расследования.

#новость #meta #oculus

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Роман

Ну блиииин. Опять в суд идти.

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Ivan Zamorev

Просто они крутые! Остальные так не могут 🤗

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madkliq

лол гугл с эпл не монополизирует,

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Дмитрий Каулькин

VR это полуживой рынок, который кое-как существует за счёт компаний, которые верят, что он вырастет во что-то в будущем (Остаётся пожелать им терпения). В любом случае, без Facebook и Valve даже слабая надежда что VR когда-то взлетит может исчезнуть. Лучше бы смартфоны и онлайн рекламу прижали, они точно никуда не денутся.

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Право
Илья Склюев
Власти США начали антимонопольное расследование против разработчика VR-шлемов Oculus — он принадлежит Meta Статьи редакции

Федеральная торговая комиссия США (FTC) и власти нескольких штатов подозревают, что компания пытается монополизировать рынок VR-устройств и приложений.

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