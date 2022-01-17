Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за неудаление запрещённой информации Статьи редакции
В декабре компания получила штраф на более 7,2 млрд рублей.
- Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google по ч.2.1 ст. 13.40 КоАП на 4 млн рублей. Компания не комментировала решение суда.
- В октябре Роскомнадзор составил на Google протокол о повторном неудалении запрещённой в России информации. Максимальный штраф за нарушение — 10% выручки компании, это около 22 млрд рублей.
- В декабре 2021 года суд назначил компании первый оборотный штраф на сумму более 7,2 млрд рублей.
Напомните, через сколько дней РКН станет полноправным владельцем Гугла?
Не РКН, а Царьград. Месяцев 4-5 где-то.
TsarTube
Подождём.
неудаление запрещённой информации
Как же дико и по-оруэлловски это звучит, никак не могу привыкнуть.
Знай наших!
А если суд какого то государства начнет Гугл штрафовать, наоборот, за то, что какая-то информация убрана из поиска? Иногда ищу что-то в англоязычном интернете, а внизу надпись "мол, вы знаете, результатов на самом деле больше, но часть скрыто от вас по требованию DMCA или другой шарашки", блин, не навязывайте мне не нужные услуги фильтрации, тем более в России судом эти результаты не запрещались.
Так, что идея для тех кто любит штрафовать Гугл, штрафуйте их, не только за размещение запрещенной информации, но и за скрываемость разрешенной.
Ну это сейчас судя по всему на фейсбуке опробуют
Там русским по белому написано, что контент скрыт по причине жалобы, обычно инфа не подтвержденная или паленка продается если касается товаров.
И что прикольно, Google надеется на справедливое судебное решение.
И скорее всего просто тянет время, чтобы работать, перед тем как свалить, по времени столько, сколько возможно
Перестаньте гуглить запрещенную информацию!
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Приложения для начинающих и продвинутых — бесплатные и за деньги.
Чтобы родители могли отследить местоположение детей.
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