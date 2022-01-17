Право
Валерия Козлова

Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за неудаление запрещённой информации Статьи редакции

В декабре компания получила штраф на более 7,2 млрд рублей.

  • Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google по ч.2.1 ст. 13.40 КоАП на 4 млн рублей. Компания не комментировала решение суда.
  • В октябре Роскомнадзор составил на Google протокол о повторном неудалении запрещённой в России информации. Максимальный штраф за нарушение — 10% выручки компании, это около 22 млрд рублей.
  • В декабре 2021 года суд назначил компании первый оборотный штраф на сумму более 7,2 млрд рублей.

#новость #google

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Sergei Timofeyev

Напомните, через сколько дней РКН станет полноправным владельцем Гугла?

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Семен Переделкин

Не РКН, а Царьград. Месяцев 4-5 где-то.

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jianku13

TsarTube

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Sergei Timofeyev

Подождём.

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–2
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Александр Привалов

неудаление запрещённой информации
Как же дико и по-оруэлловски это звучит, никак не могу привыкнуть.

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Gleb Tyutikov

Знай наших!

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Георгий Чесноков

А если суд какого то государства начнет Гугл штрафовать, наоборот, за то, что какая-то информация убрана из поиска? Иногда ищу что-то в англоязычном интернете, а внизу надпись "мол, вы знаете, результатов на самом деле больше, но часть скрыто от вас по требованию DMCA или другой шарашки", блин, не навязывайте мне не нужные услуги фильтрации, тем более в России судом эти результаты не запрещались.
Так, что идея для тех кто любит штрафовать Гугл, штрафуйте их, не только за размещение запрещенной информации, но и за скрываемость разрешенной.

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unknown

Ну это сейчас судя по всему на фейсбуке опробуют

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SEO-Шмео

Там русским по белому написано, что контент скрыт по причине жалобы, обычно инфа не подтвержденная или паленка продается если касается товаров.

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StepanCapusta

И что прикольно, Google надеется на справедливое судебное решение.
И скорее всего просто тянет время, чтобы работать, перед тем как свалить, по времени столько, сколько возможно

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Твоя Мамка

Перестаньте гуглить запрещенную информацию!

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