Иммиграция в Португалию по D7 визе (пассивный доход). Мой опыт получения визы и план на ВНЖ

Хотели переехать семьёй в Европу. Сперва изучал стартап-визы, рассматривал Эстонию, затем Португалию. Позже узнал о том, что есть альтернатива – переехать как человек с пассивным или постоянным доходом – по D7 визе. Я решил выбрать этот вариант, чтобы не рисковать через 2 года – если стартап прогорит, возможно, не дадут продление ВНЖ. А по D7…