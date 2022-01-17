Likee и Viber зарегистрировали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора по закону о «приземлении» ИТ-компаний Статьи редакции
Первой это сделала Apple.
- Likee и Viber выполнили одно из требований регулятора, следует из перечня Роскомнадзора. Ещё два — создание формы для обращений и открытие офиса в России — остаются неисполненными.
- 14 января Apple первой среди иностранных ИТ-компаний начала выполнять закон о «приземлении» — она зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Likee заявляла, что подала заявку на его регистрацию и ожидает подтверждения.
- В июле 2021 года Госдума приняла закон о «приземлении» крупных иностранных ИТ-компаний. Сервисы обязали открыть представительства в России, создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на собственных ресурсах форму обратной связи с пользователями из России и счётчик посещаемости.
- В ноябре Роскомнадзор опубликовал список из 13 компаний, которые должны открыть филиалы в России — в него вошли Apple, Google, Twitter, Meta, Telegram и другие.
своих доить уже не могут, будут доить чужих ) гениально...Я понимаю, что в других странах есть схожие законы о представительствах. Но все же делается это не ради заботы о гражданах
Можно поподробнее о схожих законах в чужих странах? Чтобы не быть голословным.
Серьезно? Никакого упоминания закона я там не вижу. Законы не действуют в отношении конкретных юрлиц. А в вашей статейке в этой газетенке обсуждается только базар - бла-бла.
"Лень", "видимо" - несерьёзный разговор. Не стоило и отвечать.
Более свободный подход к регулированию интернет-сферы
характерен для Франции, однако и здесь с июня 2020 года действует Закон
№2020-766 «О противодействии ненависти в интернете» (visant à lutter
contre les contenus haineux sur internet). Французский закон был во многом
схож с немецким законом NetzDG. Согласно подходу Франции, онлайн платформа должна иметь законного представителя на территории Франции
и создать специальную форму подачи жалобы, а также обеспечить удаление
контента, разжигающего ненависти на расовой, половой, религиозной
принадлежности в течение 24 часов с момента его публикации. Кроме того,
в законе содержалось сложно реализуемое положение о необходимости удаления контента с призывом к терроризму и порнографией, который
должен быть удален в течение 1 часа после его размещения.
Google с YouTube особое приглашение надо? Почему впереди паровоза с волосами назад не бегут в ноги бросаться?
Наверное Likee и Viber мелковаты и им есть чего бояться. LinkedIn вон свои силы переоценил, пнули так высоко, что теперь никак не приземлятся (((
Что хорошо. Меньше токсичности.
закон о приземлении - о чем речь и куда, кого нужно приземлить?
Набутыливание по-русски
спасибо, таки я понял теперь, о чём речь)
А Роскосмос не взлетал так все равно
такими темпами скоро и каналы Навального и ФБК удалят с ютуба
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