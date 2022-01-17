Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах — поручение президента тоже аннулируют Статьи редакции
Законопроект решили не рассматривать после критики граждан.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что законопроект сняли с рассмотрения «единогласно». Он поблагодарил читателей телеграм-канала «за обратную связь». «Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», — добавил чиновник.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль также аннулирует опубликованное 15 января поручение Владимира Путина по совершенствованию этого законопроекта. Президент дал поручение по итогам декабрьского съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, но из-за долгих согласований его опубликовали только сейчас.
Изначально планировалось, что с 1 февраля посещать общественные места смогут только имеющие QR-код люди. После внесения законопроекта Володин открыл комментарии к посту про QR-коды. За ночь пользователи написали более 240 тысяч сообщений, многие высказались против обязательной вакцинации.
Правительство РФ 14 января рассказало, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложили. Он готовился как мера реагирования на распространение штамма «Дельта», но сейчас в мире начинает доминировать «омикрон», поэтому ситуация поменялась.
Ну естественно, против обычных граждан закон принимать не решились.
Это непосредственная сегрегация людей: у кого есть QR-код, тот имеет право посещать торговые центры, ездить на общественном транспорте, заходить в кафе, кинотеатры и прочее, а вот у кого нет этого кода, того этих прав лишают.
Обычные граждане, это те, которые лапают овощи и фрукты в магазинах? Это которые по 5 человек в маленький лифт набиваются? Те, которые считают, что маски не защищают? Которые уверены, что вышки 5Г распространяют ковид? Те, которые лечат любую болезнь через сеансы горлового пения в инстаграм? Те, которые в 90ые заряжали воду через телевизор и вкладывались в МММ? Ты про них?
которые лапают овощи и фрукты в магазинах
Вот же пидорюги, а!!!! Ведь они там лежат только чтобы на них смотрели.
Да именно. Как-никак, это граждане нашей страны.
И если уж ты так ненавидишь граждан своей страны, что тут можно сказать?
Я их обожаю, ведь им можно продать сеансы рейки. Но давать им решать за всех такие серьезные вопросы как здоровье я бы не стал.
Да уж....
Со здоровьем, в частности психическим у тебя не всё в порядке.
И его ты никому не доверяешь поправить.
Сам-то не лапаешь фрукты в магазине? Покупаешь не глядя?
А в "МмМ" 96% населения вложилось в своё время, когда не было подобных пирамид и тем более интернета.
То есть ты 96% населения России считаешь дебилами?
То есть ты 96% населения России считаешь дебилами?
Так и есть, правда это относится к любой стране.
Не доверяй им свое здоровье. Доверь его для начала себе, в чем проблема
Нет, обычные граждане - это те, которым не нужно спрашивать разрешения у чинуши, чтобы сходить покушать или в туалет.
Прививайся три раза в день, чтобы не стать таким.
Да, именно они. Обычные люди. Надо быть добрее.
Выходит, правительства европейских стран решились принять закон против обычных граждан?
Да
Да, Вы правы 9 стран приняли, в том числе и Франция, и некоторые штаты Америки.
Но, там условия совершенно отличаются, хотя бы тем, что не пытаются протестировать на Вас непонятного рода вакцину "Спутник V", а дают выбор чем Вам привиться, естественно, если у человека есть выбор "Спутник V", "Janssen" или "Phizer", то большинство из населения выберет точно не " Спутник", а у нас же, что бы получить QR-код нужно привиться этим самым "Спутником" и ничем больше. То есть вынуждают население просто.
А вы уверены, что в России только спутник? Я вот знаю как минимум ещё две. Или это другое?
Ну да, потом появились "КовиВак" и что-то ещё на "...Вак", но возвращаясь к началу: пфайзером Вам же не разрешат вакцинироваться и не выдали бы Вам этот код, если бы Вы им вакцинировались. Когда начали говорить об отсутствии выбора, то дали людям псевдовыбор. Это как в "Матрице" (1999), в конце понимаешь, что в начале выбор красной или синей таблетки был только иллюзией выбора, какую бы таблетку Нео не выбрал бы, конечный результат был бы одинаков, то есть выбора нет, а есть только иллюзия выбора. Так и здесь, ну уж не штамповали бы одну и ту же вакцину под разными названиями, а дали бы людям выбор, то и привившихся бы больше было, потому что человек сам мог бы выбирать, каким лекарством его будут вакцинировать.
Так сейчас есть выбор - летите в Турцию и прививайтесь) далее кр-код на полгода
Потому что заграничное, конечно, лучше по определению. 🙄 Вот же совок замшелый, а.
Извините, я не в курсе, а со спутником что-то не то?
Конечно. Он не был протестирован должным образом, нет исследований (вообще никаких) о его побочных действиях и т. д. Через три года у всех ноги отпадут: "ну, что ж, было время" — скажут вам и выплатят пособие в размере 120 рублей в месяц.
А у каких вакцин есть? Назовите хоть одну, которая три года существует. А потом скажите, почему доверие к условной модерне выше, чем к спутнику
О чем и речь. Последствия вакцины могут быть хуже самого вируса, но всем пох. Это адекватные меры? 👀
А откуда понимание, что последствия «могут быть» хуже вируса, если вы говорите, что исследований не было?) А если мы посмотрим на то, что вирус в 30% случаев приводит к двусторонней пневмонии, а вакцина в 0.2% случаев к тромбозу. Вы что выберете?
Про 30% пневмонии - это сказки.
С омикроном - так вообще бред
А откуда понимание, что последствия «могут быть» хуже вируса, если вы говорите, что исследований не было?)
Да вы светлый ум.
Так в этом и ставится вопрос, как можно колоть что-то если работа этого чего-то на организм не известна. Капишь?
вирус в 30% случаев приводит к двусторонней пневмонии, а вакцина в 0.2%
Выдумываете на ходу.
не был протестирован должным образом
Был и завершил 1, 2 и 3 клинические испытания.
нет исследований (вообще никаких)
К счастью есть, пусть и не из РФ. А вот Аргентина и другие страны, которые его используют, активно выкладывают в мировую статистику данные.
Через три года у всех ноги отпадут
От вакцины против кори отпали уже?
Пожалуйста, ссылку дайте на финальный октябрьский отчёт по третьей фазе.
Только ради всех богов, не февральский прошлого года - он промежуточный и уже не канает.
Вакцину от кори не предлагают колоть каждые полгода и она точно уже протестирована
К счастью есть
Нет. Тестирование лекарственных препаратов не производится быстро даже при наличии безграничных денег. Там необходимо тестирование в динамике 3-5-7 лет и описывание всех побочных. Попробуйте вывести на рынок л/с, сразу станет ясно.
Что нет, если статистка УЖЕ ЕСТЬ? Что ты мне неткаешь? Найди, гугл в помощь, Аргентина во всю делится данными.
Что ты мне неткаешь?
В психушку сходи, там полечат.
Поставил бы 10 лайков, если смог)
Вкратце и по существу!
Вы не в теме просто. Это я насчёт исследований - советую хотя бы раз в ланцет заглянуть, все ж в открытом доступе
Подождите, там человек писал, что во Франции дают выбор чем прививаться, а у нас непонятно чем. Мне казалось, что степень "тестирования" вакцин практически одинаковая. Поэтому без разницы, есть ли выбор или его нет, если выбирать нужно из одинаково безопасного.
Необходимость в электронном паспорте чтобы зайти в ТЦ — вот что имелось в виду под законами против людей.
То есть вынуждают население просто
Ну это вообще пиздец. Разве новость не в том, что вас не заставляют получать куар код? Не вынуждают делать прививку.
Да, соглашусь.
Стоило говорить об этом в прошедшем времени)
Извините, ну плохо у меня получается выражать мысли)
Так в регионах до сих пор работают куар-коды
Я нашёл законопроект, о котором говорится в статье.
http://government.ru/news/43789/
Я не юрист, но здесь написано
О внесении изменений в Федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”
Вроде федеральный это распространяющийся на все субъекты.
Может, в регионах в частном порядке требуют?
Я Ковиваком (чумаковским) привит - есть же выбор, QR-код также на него выдается.
Чуть выше Вашего комментарий, не буду дублировать:
По факту это псевдовыбор, на основе "Спутника" наштамповали ещё вакцин за пару месяцев прям, хотя только больше года такие вакцины проверку должны проходить и якобы дают выбор чем прививаться. Только вот весь выбор ограничивается тремя Российскими вакцинами, а если ты например скажешь, что хочешь от "Jhonson & Jhonson" вакциной привиться, тебе скажут, что тогда ты QR-код не получишь.
Где ж тут настоящее реальное право выбора, прописанное в Конституции РФ?
Не на основе ж. Ковивак наоборот старая технология, быстрее сделать. В нем просто дохлый вирус плавает, эт Спутник относительная новинка (в аденовирусе "прошивка" для клетки как делать белок короны). Но у Спутника есть отзыв хотя бы в Ланцете, а в Ковиваке который я выбрал - недоиследован)). Но я на свой страх и риск выбрал его, чисто из-за проверенной технологии.
Вот только нюанс. Очень важный. PfizerBioNTech, Johnson&Johnson, Moderna и все остальные даже не подали заявку на регистрацию своих вакцин в РФ. Так что все претензии только к ним. А вот по Спутнику-V ВОЗ И EMA выдали положительное заключение по производству, после инспекции. Как вы запоёте, когда Спутником-V можно будет вакцинироваться за рубежом, а зарубежными вакцинами у нас - нет, потому что они не зарегистрированы и не подавали заявки на регистрацию?
https://www.interfax.ru/russia/814720
https://ria.ru/20220115/sputnik-1768034875.html
https://iz.ru/1278005/2022-01-17/avstraliiskii-reguliator-priznal-sputnik-v-dlia-podtverzhdeniia-statusa-vaktcinatcii
Когда вы говорите "непосредственная сегрегация", вы правда видите параллели с историческими случаями сегрегации, или просто манипулируете словами нарочно?
Потому что если вы серьезно, то ведь надо дальше идти. Например, называть тюремное заключение "территориальной сегрегацией по признаку законопослушности", или запрет продажи пива школьникам — "дискриминацией по возрастному признаку", а то и "диким оскалом эйджизма". На дорогах ГАИ сегрегируют водителей по признаку наличия прав? А вахтер на заводе дискриминирует по пропускному признаку?
Выглядит нелепо, когда кто-то примазывает свои неудобства к реальным историческим трагедиям масштаба гетто и концлагерей. Какой-то подростковый перекос жизненной оптики.
Закон отменили. А необходимость иметь qr-код до сих пор не отменили. У нас нельзя без кода попасть в торговые центры.
Мда... Омикрон у нас разгуляется с 63% коллективного иммунитета (в реальности меньше из-за идиотов покупающий сертификаты о вакцинации). Такой же уровень коллективного иммунитета в США. И Омикрон там бьёт все рекорды каждый день. А вот в Великобритании ситуация отличается радикально, благодаря 83% вакцинированных и 63% прошедших ревакцинацию.
Да, ебланы с покупными сертификатами сводят на 0 все усилия нормальных людей. Толку от всех мер тогда?
Согласен, нелья покупать сертификат и использовать его. Потому что тогда действительно усилия борющихся с произволом граждан сводятся на нет.
А что вы предлагаете? Каждый человек сам решает - покупать сертификат или вакцинироваться.
А то что в Великбритании население в 5 раз меньше? :)
Это имеет значение, но по графику видно, что разница с США во время второй волны - не такая радикальная. То есть Омикрон кардинально изменил ситуацию.
Глупые отмирают, всё по дарвину
Задевает всех, как тех, кто с реальным медотводом, так и привитых, просто в меньших масштабах.
Статистику по самому вакцинированному Израилю откройте
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
Подсказка: непривитые - голубая линия
Трижды привитые - темно-зелёная
Лол, в Израиле за последние сутки +18К,а среднее за 7 дней +41К😉
…поблагодарил читателей телеграм-канала «за обратную связь»…
Улыбнуло)
Мне кажется ситуация в Казахстане и регионах повлияла на принятие решения.
В Беларуси вообще хорошо) даже если требуют одеть маску можно спокойно ссылаться на Президента который снимает маску в красно зоне и вируса не существует:)
Единственный остров в СНГ где хотя бы минимально пытаются не любить мозг населению и масляный режим носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер.
С каких пор "намордник" поменяли на "масляный"?
Т9 "Масочный"
Масляный мне больше понравился.
Хех))
Т.е они полагались на комменты в тележке? Получается можно создать ботнет и влиять на принятие законов?
Вы сейчас описали принцип выборов в ГД по Москве))(
Пусть Володин почаще комментарии в своем ТГ открывает, может начнут слышать свой народ.
Что получается? Победил народ?
Получается, что депутаты, избранные путём голосования, думают о своих избирателях и оправдывают их доверие.
А то пишут про депутатов всякое: «дармоеды», «когда ж работать будут» и т.д.
Поручение Путина, ага. У нас как что-то что понравится нороду, так сразу поручение Путина, а как "вредные" законы писать так это бояре пишут.
Просто зассали и откатились. Как же они боятся глубинный народ, ппц
Отменили типа в очередной раз расписались в том что корона это вообще ничего серьезного и меры на самом деле не требуются? Нормально. Вот бы кого привлекать за гос.измену.
Корона/прививки и куку-коды НИКАК не связаны.
Во всем мире связаны, но у Константина не связаны.
Нигде не связаны. Раньше всегда кто-то болел гриппом, а тут, видите ли, какие-то кодики понадобились...
Полагаю отменили новое, а старое осталось?
Очень жаль, что отменили. Так мы не победим эту пандемию.
За неделю увеличение в 2 раза и сейчас уже более 30к. И то это только те которые попали в статистику.
Ну там есть такое. Например, я состою в одном канале и в чате с комментами для него. Так вот. Когда нажимаешь на комментирование под постом в канале - ты попадаешь в комменты имено относящиеся к этому посту, т.е. люди так же нажали на кнопку Комментировать в канале. А если войти в чат с комментами, принадлежащий данному каналу, там уже всё вперемешку. По крайней мере, с ПК так это выглядит.
Лучше бы ввели это требование qr-кодов, но отменили все эти ограничения на массовые мероприятия, заполняемость залов и т.п.
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