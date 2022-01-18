Право
Валерия Козлова

TikTok создал на сайте и в приложении форму для обратной связи по закону о «приземлении» Статьи редакции

Компания присоединилась к Apple, Viber и Likee.

  • Компания выполнила одно из требований властей, следует из перечня Роскомнадзора. Ещё два — регистрация кабинета на сайте регулятора и открытие офиса в России — остаются неисполненными.
  • 14 января Apple первой среди иностранных ИТ-компаний начала выполнять закон о «приземлении» — она зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а 17 января создала форму обратной связи для российских пользователей.
  • 17 января Likee и Viber зарегистрировали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора. Likee также добавила форму для обратной связи, а мессенджер Viber зарегистрировал в России юридическое лицо.
  • В июле 2021 года Госдума приняла закон о «приземлении» крупных иностранных ИТ-компаний. Сервисы обязали открыть представительства в России, создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на собственных ресурсах форму обратной связи с пользователями из России и счётчик посещаемости.
  • В ноябре Роскомнадзор опубликовал список из 13 компаний, которые должны открыть филиалы в России — в него вошли Apple, Google, Twitter, Meta, Telegram и другие.

#новость #tiktok

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Александр

Как хорошо, что в Крыму нет ТикТока!
И мы не видим этих бессмысленных видео. Главное чтобы по данному закону "приземления" ТикТок не заставили включить на территории республики!

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–7
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Nikolay Schamberg

Не нравится тикток - не смотрите. Но зачем молодёжи вставлять палки в колёса и не давать им жить так, как им самим заблагорассудится?

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14
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KINCH

Не нравится - не смотрите
 Да что вы говорите, так не было и не будет никогда. Если собака срёт на вашем участке, вряд ли вы будете молчать.

Зачем молодёжи вставлять палки в колеса
 Кто им палки в колеса вставляет? Их родили, накормили, обули, купили им айфон, чтобы они ТикТоки снимали

не давать им жить так, как им самим заблагорассудится
 Малолетним дебилам жить как им заблагорассудится? Ну, есть такие, с 14 лет в колониях сидят.Ю

Это я так, альтернативно розовым очкам мнение высказал

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–3
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Андрей Иванов

Малолетним дебилам жить как им заблагорассудится? Ну, есть такие, с 14 лет в колониях сидят.Ю
Ну батя Николай конечно высрал, про разрешать малокососам жить как они хотят.

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0
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Андрей Донской

В смысле нет ТикТока? Причем здесь вообще Крым? Это ж приложение, бери да скачивай. Как оно к городу привязано в плане скачивания? Объясните, пожалуйста.

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4
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Кто то из паралельной вселенной

сервера тикток не работают у крымских операторов из-за санкций

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1
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Государственный инструмент

Если вы не идёте в TikTok, TikTok неизбежно настигнет вас сам.

Не знаю, как у вас, но у меня тикточный контент дублируется в Instagram Reels, Youtube Shorts и даже просто в обычный Youtube просачивается в виде смонтированных подборок. И это я еще из ВК удалился, где тамошние Клипы тоже на процентов 80 состоят(ли) из перезалилов тикточного шлак-контента.
Уже нет соцсетей, куда не проникает контент из самого тиктока, либо по сути и качеству равный тикточному.
При том эти Клипы, Reels и Shorts пихаются насильно и агрессивно в лентах и рекомендациях, даже если они и близко не релевантны моим подпискам и интересам

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1
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Mik Petrov

Что и требовалось доказать, прибыль выше принципов

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Nikolay Schamberg

В нормальной капиталистической среде у корпораций и не должно быть принципов, а есть только функция - получать прибыль для своих владельцев. Всё, что мешает этому - лишнее.

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Мария Богоделова

Есть прямая связь между прибылью и лояльностью пользователей сервиса, ага?

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Georgi Yudin

Россия не может заставить их делать ничего в Китае? Они даже ссутся Russia Today выпускать в Китае) «с альтернативной точкой зрения» на мировые события.

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Государственный инструмент

Молодец, приплёл. Ну скажи тогда, может в Китае есть радио свобода или Эхо Пекина?

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2
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Шишмарев

интересно что ещё сделают в тик токе ?

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