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Право
Евгения Евсеева

«Ведомости» рассказали детали работы системы ФНС по выявлению уходящих от налогов компаний Статьи редакции

Ведомство оценивает компании по балльной системе, чем больше баллов набрал бизнес — тем выше шанс, что налоговая решит его проверить.

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У ФНС есть специальная система, с помощью которой ведомство принимает решение о проверке бизнеса из-за риска уклонения от налогов, пишут «Ведомости» со ссылкой на документы налоговой службы.

«Методичка» позволяет оценивать компанию и присваивать ей баллы. Их количество зависит от размера бизнеса и его платёжеспособности, то есть возможной суммы, которую налоговая может получить в бюджет. Чем больше баллов, тем выше вероятность попасть в поле зрения ФНС.

Критерии для оценки, которые использует ФНС

  • Сумма внеоборотных активов за два года до проведения проверки: меньше 100 тысяч рублей — 0 баллов, от 100 тысяч рублей до 1 млн рублей — 5 баллов, больше 5 млн рублей — 10 баллов.
  • Количество сотрудников: меньше 10 человек — 0 баллов, от 10 до 30 человек — 5 баллов, больше 30 работников — 10 баллов.
  • Зарплата: меньше 15 тысяч рублей — 0 баллов, от 15 тысяч рублей до 35 тысяч рублей — 5 баллов, больше 35 тысяч рублей — 10 баллов.
  • Доля вычетов по НДС: больше 95% — 0 баллов, от 90% до 95% — 5 баллов, меньше 90% — 10 баллов.
  • Наличие имущества — 15 баллов, если его нет — 0 баллов.
  • Достоверность данных о компании: cведения о «прописке» юрлица недостоверны — минус 5 баллов, в отношении учредителя — минус 10 баллов, гендиректора — минус 20 баллов, при отсутствии подозрений — 0 баллов. Ведомство снижает баллы, так как компания может оказаться однодневкой, и изъять у неё налоги не получится.

По «методичке» ФНС компании делятся на три типа. Первый и второй — это фактические и потенциальные «выгодоприобретатели», то есть компании, которые могут уклоняться от налогов и у которых ФНС может забрать неуплаченные налоги.

К фактическим относятся компании, которые набрали от 50 баллов, с реальным имуществом, госконтрактами и уведомлениями о контролируемых сделках. Потенциальными «выгодоприобретателями» считаются организации с 20–49 баллами.

Третий тип — «технические компании», которые нужны для уклонения от налогов. К ним относятся организации с 19 баллами и ниже при условии, что они отразили в декларации по НДС значительные обороты по операциям, в бюджет уплатили минимальные суммы, доля вычетов по НДС выше 98%, штат менее 10 человек.

Служба утвердила документ в 2019 году. Под первый и второй тип компаний чаще всего попадает средний бизнес, «техническими звеньями» могут быть малые и микрокомпании, полагает партнёр консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович.

#фнс #налоги

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Ярослав Яшин

Только что было
https://vc.ru/finance/349589-kak-fns-vyyavlyaet-nalogovyh-uklonistov

Как ФНС выявляет налоговых уклонистов — Финансы…
Интересный материал в «Ведомостях». Как ФНС выявляет компании недоплачивающие налоги.
vc.ru
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Zumonn

чета я ничего не понял, недостоверные данные уменьшают сумму баллов, т.е. снижают вероятность проверки?

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Maxim Sergeevich

Также «технической» или компанией-однодневкой считается организация, у которой фальшивые данные о регистрации. Попытки изъять у неё неуплаченные налоги «обречены на неудачу».
Поэтому за нее налоговой заплатит законопослушный налогоплательщик.

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Zumonn

чета я ничего не понял, недостоверные данные уменьшают сумму баллов, т.е. снижают вероятность проверки?

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Андрей Епанчинцев

Это как с интернет-магазинами - палишь адрес - жди на пороге трутней. Не палишь - спишь спокойно.

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