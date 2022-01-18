Ведомство оценивает компании по балльной системе, чем больше баллов набрал бизнес — тем выше шанс, что налоговая решит его проверить.

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У ФНС есть специальная система, с помощью которой ведомство принимает решение о проверке бизнеса из-за риска уклонения от налогов, пишут «Ведомости» со ссылкой на документы налоговой службы.

«Методичка» позволяет оценивать компанию и присваивать ей баллы. Их количество зависит от размера бизнеса и его платёжеспособности, то есть возможной суммы, которую налоговая может получить в бюджет. Чем больше баллов, тем выше вероятность попасть в поле зрения ФНС.

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Критерии для оценки, которые использует ФНС

Сумма внеоборотных активов за два года до проведения проверки: меньше 100 тысяч рублей — 0 баллов, от 100 тысяч рублей до 1 млн рублей — 5 баллов, больше 5 млн рублей — 10 баллов.

Количество сотрудников: меньше 10 человек — 0 баллов, от 10 до 30 человек — 5 баллов, больше 30 работников — 10 баллов.



Зарплата: меньше 15 тысяч рублей — 0 баллов, от 15 тысяч рублей до 35 тысяч рублей — 5 баллов, больше 35 тысяч рублей — 10 баллов.

Доля вычетов по НДС: больше 95% — 0 баллов, от 90% до 95% — 5 баллов, меньше 90% — 10 баллов.



Наличие имущества — 15 баллов, если его нет — 0 баллов.



Достоверность данных о компании: cведения о «прописке» юрлица недостоверны — минус 5 баллов, в отношении учредителя — минус 10 баллов, гендиректора — минус 20 баллов, при отсутствии подозрений — 0 баллов. Ведомство снижает баллы, так как компания может оказаться однодневкой, и изъять у неё налоги не получится.



По «методичке» ФНС компании делятся на три типа. Первый и второй — это фактические и потенциальные «выгодоприобретатели», то есть компании, которые могут уклоняться от налогов и у которых ФНС может забрать неуплаченные налоги.

К фактическим относятся компании, которые набрали от 50 баллов, с реальным имуществом, госконтрактами и уведомлениями о контролируемых сделках. Потенциальными «выгодоприобретателями» считаются организации с 20–49 баллами.

Третий тип — «технические компании», которые нужны для уклонения от налогов. К ним относятся организации с 19 баллами и ниже при условии, что они отразили в декларации по НДС значительные обороты по операциям, в бюджет уплатили минимальные суммы, доля вычетов по НДС выше 98%, штат менее 10 человек.