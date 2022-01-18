Право
Богдан Музыченко

Spotify зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора по закону о «приземлении» ИТ-компаний Статьи редакции

Сейчас требования частично исполнили Likee, Apple, Viber и TikTok.

  • Компания выполнила одно из трёх требований регулятора. Ещё два — открытие офиса в России и размещение электронной формы для обратной связи, сообщает Роскомнадзор.
  • На момент публикации заметки требования частично исполнили соцсеть Likee и Apple — зарегистрировали личный кабинет и разместили форму обратной связи, Viber — завёл кабинет и открыл представительство, и TikTok — опубликовал форму.
  • В общем в список попали 13 иностранных ИТ-компаний, которые должны выполнить требования регулятора «о приземлении» в России. Среди них Discord, Zoom, Twitch и другие.
  • В ноябре 2021 года Роскомнадзор опубликовал список компаний, которые обязаны открыть представительства в России по закону о «приземлении». Если компании не выполнят требования, им грозит исключение из поисковой выдачи, запрет на рекламу, приём платежей, сбор и передачу личных данных. Кроме того, их могут частично или полностью заблокировать.

#новость #spotify #роскомнадзор

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Шишмарев

не хватает правительству денег, решили разжиться на компаниях

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Виктор Мартьянов

Они потом эти деньги пустят на какой-нибудь фильмец от русских великих киноделов

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Ware Wow
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