Право
Валерия Козлова

Apple в ответ на предложение о загрузке приложений в обход App Store заявила о рисках для данных пользователей Статьи редакции

Компания уже не в первый раз говорит о минусах такой установки, а Тим Кук даже советовал покупать Android.

  • Конгресс США предложил Apple устанавливать на смартфоны программы в обход App Store. Компания заявила, что из-за этого возникнет угроза конфиденциальности данных пользователей, так как приложения не проходят проверку, пишет WSJ.
  • Компания считает, что предлагаемая сенаторами мера будет выгодна «безответственным» разработчикам, которые получают прибыль от пользовательских данных.
  • Пресс-секретарь сенатора США Эми Клобучар рассказала, что законодательство включает положения о защите конфиденциальности и безопасности, а Apple своими заявлениями об угрозах вводит совет в заблуждение и пытается сохранить монополию на рынке приложений.
  • 20 января 2022 года Конгресс США обсудит законопроект «Акт об открытых рынках приложений», который ограничит полномочия крупных ИТ-компаний, который направлен в том числе на ограничение контроля Apple и Google над магазинами приложений.
  • В августе 2021 года Apple выпустила обновление iOS 14.5, которое обязывает разработчиков запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание данных для рекламы. По мнению компании, предложенные изменения ослабят эту функцию.
  • В июне 2021 года Apple рассказала о минусах загрузки приложений в обход App Store, а в ноябре глава компании Тим Кук заявил, что пользователям, которые хотят загружать программы из неофициальных источников, стоит задуматься о покупке устройства на Android.

#новость #apple

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Sergei Soloviev

На самом деле тут Кук прав — в App Store реально чище и лучше чем в магазин Android. Но вот платежи в обход Apple точно нужно заставлять делать, ибо их комиссия не обоснована ничем кроме собственной жадности.

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21
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Сергей Бачинин

Ну да. Жадность? И что? Пользователи платят. А у компании стоят цели по повышению чека и увеличению лояльности. Это бизнес. И я не понимаю, почему кто-то может понуждать частную компанию регулировать свои цены на покупки не первой необходимости при наличии альтернатив. Инфантильная какая-то позиция.

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3
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Иван Савченко

Потому что либертарианского "рыночек порешает" цивилизованные страны нажрались ещё в средние века, и не хотели бы повторения этого прекрасного опыта.

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2
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Павел

ибо их комиссия
 Расскажите в каком сторе нет этой комиссии?

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1
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Алексей Теплых

Разработайте своё качественное устройство и операционку для него, пользуйтесь ей и устанавливайте на неё что хотите, чё к яблоку пристали? Это их интеллектуальная собственность и они имеют право получать за это соответствующую плату и устанавливать свои правила внутри своей системы.

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0
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Роман

Проблема монополий в том, что они не дают развиваться другим. Занимая значительную долю рынка они либо душат конкурентов, либо скупают их.

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9
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Алексей Теплых

Это бизнес, ничего личного.

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–4
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Евгений Величко

О да. Монополии такие эффективные и не жадные. Изучите историю чеболей например.

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2
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Павел

У Apple доля ниже чем у гугла.

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0
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Сергей Милосердов

Это их корова и они ее доят!

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4
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Ukuri Itsi

Если они так тщательно проверяют приложения, то как вышло так, что в 2015 году из апстор 128 миллионов пользователей скачали заражённые приложения?

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2
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Шизоидная обезьяна

А в 2020 сколько?

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3
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Ukuri Itsi

В сафари 15 дырень нашли в ноябре 21, которая даёт возможность читать историю и тебя идентифицировать. Сколько там у этого браузера пользователей?

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0
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Павел

И как баг в Сафари связан с предметом разговора?

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1
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Ukuri Itsi

Кук говорит про риски для данных пользователя. Они в сафари есть, и они серьёзные. Приложение получено из предусмотренных разработчиков источников. Не очень-то и помогло.

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0
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Павел

Риски в Safari связаны с багом. Баг это ошибка, непредумышленная, которую устранят в ближайшее время.

Кук же говорит о потенциальных проблемах, вызванных предумышленными действиями разработчиков. Это не такая сложная для понимания разница.

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2
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Шизоидная обезьяна

А почему этот сайт, где демонстрируется ошибка с IndexedDB ничего не показывает, если я не залогинен в гугл-аккаунт? С IOS не проверял, а вот с десктопа ничего не показывает.

И самое интересное почему-то при проверке на том же safarileaks com, автоматом посещается keep google com?

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A Sh

Связан тем, что нельзя установить сторонний браузер без этой дырени. В iOS сейчас Chrome и Firefox - это оболочки над движком Safari, т.к. сторонние движки браузеров запрещены правилами App Store.

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Павел

А в Chrome и Firefox нет багов? Думаю, есть. И они тоже оперативно исправляются разработчиками.

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A Sh

В Chrome и Firefox оперативно, согласен, а в Safari - нет. Почитайте недавно нашумевшую статью, как Safari убивает вэб, при этом запрещает пользователям альтернативы.
https://httptoolkit.tech/blog/safari-is-killing-the-web/

Safari isn't protecting the web, it's killing it
There's been a lot of discussion recently about how "Safari is the new IE" (1, 2, 3, 4, 5). I…
httptoolkit.tech
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0
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Павел

В Chrome и Firefox оперативно, согласен, а в Safari - нет
 Вы делаете выводы о правке багов на основании внедрения новых фич? Логика потрясающая, ничего не скажешь.
Почитайте недавно нашумевшую статью, как Safari убивает вэб, при этом запрещает пользователям альтернативы
 Знаете, я читаю много нытья веб-разработчиков о том, что Safari это новый IE, но по какой-то причине я за 8 лет его использования почти не встречал сайтов, которые бы в нём не работали или работали криво. Поэтому продолжаю склоняться к тому, что разработчики просто любят поныть, или что пытаются натянуть веб на те задачи, для которых лучше бы разработать полноценное приложение.

А ещё авторы подобных статей очень удобно недоговаривают, что многое из того, чего им не хватает в Safari, это даже не стандарты, а самодеятельность Гугла, которую некоторые браузеры поддерживают просто потому, что основаны на Chromium. И что подобный подход вредит индустрии не меньше, чем Apple со своим отставанием. На этот счёт тоже есть достаточно занимательная статья от ArsTechnica:

Google isn’t the company that we should have…
Analysis: Microsoft adopting Chromium puts the Web in a perilous place.
arstechnica.com
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Павел

Ну и чтобы не сильно отдаляться от изначального разговора, Apple уже работает над багфиксом:

Apple working on a fix for Safari bug that leaks…
Apple is now working on a fix for a bug that leaks browsing history and Google ID, which is…
9to5mac.com
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0
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Павел

Заражённые чем? Речь про xcodeghost? Вы хоть в курсе, что это было за «заражение»? Там не было заинджекшено ни одного вызова приватного метода апи. И да, нехер Xcode качать с торрентов.

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0
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Кирилл Паркс

Не хотите нарушать безопасность? Не устанавливайте приложения из сомнительных источников. Истина для всех пользователей PC, Linux и Mac. В iPhone мононполия только из за того что эпл может. Разрешение установки сторонних приложений кстати, могло бы свести на нет попытки блокировки любых мессенджеров. И давление на них через AppStore.

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1
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Valeryi Ozarnichuk

Увы, это так не работает. Люди, которые не понимают что делают, с радостью будут ставить все подряд по любым ссылкам. iOS от этого отлично защищает и откровенное дерьмо поставить не получится.

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2
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Beerman

то есть Эппл для дебилов, так и запишем

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5
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Павел

Любое ПО или сервис, которые ориентируется на аудиторию в сотни миллионов человек, должны по умолчанию проектироваться как для дебилов, да, потому что подавляющее большинство пользователей понятия не имеет, как это всё работает, и какие их действия какие риски могут нести.

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1
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Иванка Сегодина

Увы, это так не работает. Люди, которые не понимают что делают, с радостью будут ставить все подряд по любым ссылкам.
 Так это ваше устройство, вы его купили за свои деньги и можете делать с ним что хотите, а также кому хотите раздавать свои данные и пр. личную информацию. Почему они вольны решать какие вирусы и можете ли вы вообще их себе поставить?

*если какой-нибудь производителей холодильников, вроде Liebherr, вдруг скажет, что продукты покупать можно только через их сеть, склады и курьерскую доставку, то это покажется идиотизмом.

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–2
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Roman Patsev

Эпл с самого начала позиционируют себя как готовое решение и не хотят свой бренд ассоциировать с вирусней и утечками данных, на что имеют полное право.

Покупателям нужно думать что покупают и для каких целей, силой деньги никто не забирает.

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2
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Gutal1n

Тупой пример. Apple что выпустить кирпич с железом айфона без ОС и устанавливайте туда что хотите?

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1
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Павел

Мне кажется, скоро со всеми этими расследованиями мы и к этому придём. На The Verge уже была статья с плачем разработчиков приложений-калькуляторов, что в iOS есть свой предустановленный, и это мешает им.

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Иванка Сегодина

Apple что выпустить кирпич с железом айфона без ОС и устанавливайте туда что хотите?
 На Android превосходно сосуществуют официальный магазин и сторонние.
Когда пользователь хочет что-то скачать, то у него есть ясный и понятный выбор... он идет в официальный GoogleStore и скачивает там, либо...
- ищет приложение на стороне, он уже принимает решение и осознает, какие последствия могут быть,
- прежде чем приложение установится пользователь опять получает предупреждение на экране "вы скачали не из официального источника, могут быть последствия" (или что-то вроде того). Человек опять подтверждает свой осознанный выбор нажав "Да продолжить",
- после каждого апдейта приложения он снова получает уведомление, что "программа "N" готова обновится, они не из официального источника. Хотите обновить Да\Нет), и снова именно пользователь устройства решает, что ему делать.

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Комментарий удален

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Алексей Теплых

Это бизнес, ничего личного.

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Право
Валерия Козлова
Apple в ответ на предложение о загрузке приложений в обход App Store заявила о рисках для данных пользователей Статьи редакции

Компания уже не в первый раз говорит о минусах такой установки, а Тим Кук даже советовал покупать Android.

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