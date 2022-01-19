Право
Валерия Козлова

Китайские компании обяжут спрашивать разрешение регулятора на привлечение инвестиций — Reuters Статьи редакции

Под ограничения могут попасть компании с выручкой в 10 млрд юаней, у которых больше 100 млн пользователей.

  • Управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) готовит новый антимонопольный законопроект — компании должны будут получать одобрение регулятора перед совершением сделок и привлечением инвестиций, пишет Reuters со ссылкой на источники. Некоторые компании уже получили предупреждение регулятора.
  • Законопроект коснётся любой интернет-компании, у которой больше 100 млн пользователей, а выручка превышает 10 млрд юаней ($1,58 млрд). Также одобрение обязаны просить компании, включенные в список Национальной комиссии по развитию и реформам Китая (NDRC).
  • Некоторые источники опасаются, что новый закон может затронуть и частные раунды, в том числе например позднее финансирование перед IPO.
  • Источники Bloomberg сообщили, что ByteDance, владеющая TikTok, сокращает своё инвестиционное подразделение на фоне новостей об ограничениях. Компания распустила команду инвесторов, которая оценивает перспективные стартапы. Также ByteDance может отказаться от ближайших сделок.
  • В августе 2021 года власти Китая предложили запретить IPO в США компаниям, которые работают с персональными данными. В декабре регулятор составил «чёрный список» ИТ-стартапов, которым ограничат привлечение иностранных инвестиций.
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Курьер Meituan businesstoday.com

#новость #китай #bytedance

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3 комментария
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Руслан Ніколаєнко

Неплохо, очень неплохо - я уже вижу очередь инвесторов...которые не смотрят на Китай ,как на площадку, где можно заработать)

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Иван Шеметов

И все равно будут там строить заводы и вкладывать по 200 миллиардов долларов

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Руслан Ніколаєнко

не совсем, инвесторы с цивилизованных стран настороженно смотрят на КИтай, там больше внимание Вьетнам, Индия привлекает - как минимум дешёвой рабочей силой и не такими масштабными проблемами со стороны чиновников, как от КПК и их инициативами

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