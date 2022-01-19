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Право
Маша Цепелева

ФАС, «Яндекс», Avito, Profi.ru и другие компании заключили мировое соглашение по делу о «колдунщиках» Статьи редакции

Документ утвердил Арбитражный суд Москвы.

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«Яндекс» признал обоснованность предупреждения от ФАС и выполнил его положения, сообщила служба. Заявители подтвердили, что компания «совершила все необходимые действия для устранения дискриминационных условий в собственной поисковой системе».

Заявителями выступали Avito, Wildberries, Profi.ru, «2ГИС», Tutu.ru, ivi и другие компании.

Компания выплатит 1,5 млрд рублей «Российскому фонду развития информационных технологий», деньги потратят на гранты малым ИТ-компаниям для продвижения своих товаров и услуг в интернете.

«Яндекс» опубликовал политику, условия, технические требования интеграции партнёров в поисковую выдачу и примеры партнёрских интеграций.

  • Летом 2020 года компании пожаловались ФАС на «колдунщиков» — виджеты в верхней части поисковой выдачи. Они посчитали, что поисковик злоупотребляет доминирующим положением и встраивает ссылки только на свои сервисы.
  • В феврале 2021 года служба обязала «Яндекс» в течение месяца прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске, но компания не сделала этого. После коллективного требования онлайн-сервисов исполнить решение ФАС завела дело.
  • В мае 2021 года «Яндекс» рассказал о принципах работы «колдунщиков» для партнёров, начал тестировать их с HeadHunter и другими, запустил универсальные обогащённые ответы, которые позволяют в одном блоке посмотреть данные разных компаний. И подал в суд на ФАС, обжалуя отказ в продлении срока исполнения предупреждения.
  • За нарушения «Яндексу» грозил штраф на сумму до 2% годовой выручки — около 4,4 млрд рублей по финансовым результатам за 2020 год, посчитали в «Атоне».
  • 17 января 2022 года появилась информация о том, что о мировом соглашении по делу «Яндекс» договорился с заявителями, но не с ФАС.

#новость #яндекс #фас

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6 комментариев
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Hambala Fully

Братан выпускай колдуна

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Pavel Voronkov

Самое главное этого не делать в лифте.

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Дмитрий Филиппов

В 90-е бандиты рынок делили на разборках, в принципе, ничего не поменялось.

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Evgeniy D

Ну... Появились колдунщики

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Семен Переделкин

Хороший откат творит колдунство.

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Петр Григорьев

Чётко! Выплатит 1,5 млрд, которые будут потрачены на продвижение :)))) Ахаха 🤣

Как в том анекдоте «Бизнес по-русски это украсть ящик водки, продать за полцены, а деньги пропить» (с)

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