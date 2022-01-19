ФАС, «Яндекс», Avito, Profi.ru и другие компании заключили мировое соглашение по делу о «колдунщиках» Статьи редакции
Документ утвердил Арбитражный суд Москвы.
«Яндекс» признал обоснованность предупреждения от ФАС и выполнил его положения, сообщила служба. Заявители подтвердили, что компания «совершила все необходимые действия для устранения дискриминационных условий в собственной поисковой системе».
Заявителями выступали Avito, Wildberries, Profi.ru, «2ГИС», Tutu.ru, ivi и другие компании.
Компания выплатит 1,5 млрд рублей «Российскому фонду развития информационных технологий», деньги потратят на гранты малым ИТ-компаниям для продвижения своих товаров и услуг в интернете.
«Яндекс» опубликовал политику, условия, технические требования интеграции партнёров в поисковую выдачу и примеры партнёрских интеграций.
- Летом 2020 года компании пожаловались ФАС на «колдунщиков» — виджеты в верхней части поисковой выдачи. Они посчитали, что поисковик злоупотребляет доминирующим положением и встраивает ссылки только на свои сервисы.
- В феврале 2021 года служба обязала «Яндекс» в течение месяца прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске, но компания не сделала этого. После коллективного требования онлайн-сервисов исполнить решение ФАС завела дело.
- В мае 2021 года «Яндекс» рассказал о принципах работы «колдунщиков» для партнёров, начал тестировать их с HeadHunter и другими, запустил универсальные обогащённые ответы, которые позволяют в одном блоке посмотреть данные разных компаний. И подал в суд на ФАС, обжалуя отказ в продлении срока исполнения предупреждения.
- За нарушения «Яндексу» грозил штраф на сумму до 2% годовой выручки — около 4,4 млрд рублей по финансовым результатам за 2020 год, посчитали в «Атоне».
- 17 января 2022 года появилась информация о том, что о мировом соглашении по делу «Яндекс» договорился с заявителями, но не с ФАС.
Братан выпускай колдуна
Самое главное этого не делать в лифте.
В 90-е бандиты рынок делили на разборках, в принципе, ничего не поменялось.
Ну... Появились колдунщики
Хороший откат творит колдунство.
Чётко! Выплатит 1,5 млрд, которые будут потрачены на продвижение :)))) Ахаха 🤣
Как в том анекдоте «Бизнес по-русски это украсть ящик водки, продать за полцены, а деньги пропить» (с)
Проекты инхаус дизайн-студии «Азбуки вкуса» — упаковка Мосальского стейка и редизайн упаковки СТМ «Азбука вкуса» — получили серебряную и бронзовую награды в двух номинациях: Дизайн упаковки и Редизайн упаковки.
После оформления заявки на кредит на официальном сайте АльфаБанка, начали поступить звонки от мошенников
Доброго времени дня. Вот и у меня произошла неприятная ситуация с Авито и Boxberry: вернувшийся мне товар в виде видеокарты GTX1070 стоимостью 35.000 руб. был вручен постороннему человеку без проверки документов.
Платформа сохранит название и продолжит развиваться под брендом eLama.
Я, как и многие подростки, начинал свой путь с компьютерных игр, вернее с видеоигр, тогда еще компьютеры не были настолько популярными. Да, я про те времена, когда мы зависали, играя в приставку SEGA и у нас горели блоки питания от перегрева, кто в теме, тот поймет =)