Право
Валерия Козлова

ЦБ предложил запретить предпринимателям из «зоны риска» три года создавать новые компании Статьи редакции

В июле регулятор запустит платформу по проверке юрлиц и разделит компании по уровню риска.

  • Регулятор хочет внести поправки в антиотмывочный законопроект, пишет РБК со ссылкой на главу департамента финмониторинга ЦБ Илью Ясинского. Компании и предприниматели с высоким уровнем риска не смогут создавать новые юрлица и становиться гендиректорами в существующих организациях.
  • ЦБ будет определять уровень риска клиентов банков и оценивать их причастность к сомнительным операциям на платформе «Знай своего клиента». Её планируют запустить 1 июля 2022 года.
  • Регулятор будет распределять юрлица по трём зонам: красная зона с высоким риском, жёлтая со средним и зелёная с низким. Компании из красной зоны столкнутся с ограничениями от банков — например, им могут запретить проводить некоторые операции или совсем отказать в обслуживании.
  • По словам Ясинского, действующее законодательство касается только предпринимателей, которые были исключены из ЕГРИП и ЕГРЮЛ по информации ЦБ. Регулятор предложил распространить ограничения на тех, кто сам ликвидировал бизнес.
  • В ноябре 2020 года ЦБ предложил разделять компании по уровням риска, а в декабре 2021 года Госдума приняла законопроект.

#новость #цб

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Семен Переделкин

"становится гендиректорами"

"Компании из красной зоны столкнуться"

(душнила on)

Тся/ться.

(душнила off)

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Bublikov Anton

Редактора обычно даже не читают, не то что ошибки проверяют

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Цкуро Бесцветный

Студентки-стажерки с ТЖ теперь и на виси.

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Sergei Timofeyev

Красивые хоть?

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Denis Nichik

И это в разделе «Право», то есть по логике, человек с юридическим или около юридическим образованием.

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Миша Магадан

человек с юридическим
 так это не образование, для подготовки юриста достаточно полугодовых курсов, и можно идти работать, больше он уже ничему не научится без работы.

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Любой якорь

так это не образование, для подготовки юриста достаточно полугодовых курсов, и можно идти работать, больше он уже ничему не научится без работы.
 Только без образования юриста всё равно никто не возьмёт. В судах не может представлять интересы ни в АС, ни в СОЮ по делам КАС/ГПК (по ГПК кроме судов до районного уровня). Всё равно без образования юристу никуда. И на самом деле в хороших вузах действительно юристов много чему полезному обучают, но это только в хороших. В левых да, просто сидеть ради бумажки 4 года, но курсов юристу мало)

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Pavel Loginov

И, конечно же, никаких критериев четких не будет

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Александр Привалов

Т.е. теперь помойки надо создавать с таким расчетом, чтобы получить прибыль за 3 года. Ну ок.

не смогут создавать новые юрлица и становиться гендиректорами в существующих организациях
 Да они вроде и так не могут (пп. Ф ст. 23 129-ФЗ).

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Любой якорь

АХАХАХА. Некоторые так же думают, что кое-кто работает не 4 срока подряд.

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Миша Магадан

становиться гендиректорами в существующих организациях.
 это, конечно, очень строгое ограничение! теперь всё, криминал побеждён

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Sergei Timofeyev

На самом деле дисквалификация уже и сейчас есть. Не в рамках ООО, но у нас новый председатель должен был возглавить посёлок, но... у него дисквалификация оказалась.

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Maxim Sergeevich

Регулятор предложил распространить ограничения на тех, кто сам ликвидировал бизнес.
То есть фактически ликвидацию, предусмотренную законом, хотят приравнять к нарушению. Неймётся им презумпцию виновности расширить тотально

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Николай Орлов

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