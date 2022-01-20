ЦБ предложил запретить предпринимателям из «зоны риска» три года создавать новые компании Статьи редакции
В июле регулятор запустит платформу по проверке юрлиц и разделит компании по уровню риска.
- Регулятор хочет внести поправки в антиотмывочный законопроект, пишет РБК со ссылкой на главу департамента финмониторинга ЦБ Илью Ясинского. Компании и предприниматели с высоким уровнем риска не смогут создавать новые юрлица и становиться гендиректорами в существующих организациях.
- ЦБ будет определять уровень риска клиентов банков и оценивать их причастность к сомнительным операциям на платформе «Знай своего клиента». Её планируют запустить 1 июля 2022 года.
- Регулятор будет распределять юрлица по трём зонам: красная зона с высоким риском, жёлтая со средним и зелёная с низким. Компании из красной зоны столкнутся с ограничениями от банков — например, им могут запретить проводить некоторые операции или совсем отказать в обслуживании.
- По словам Ясинского, действующее законодательство касается только предпринимателей, которые были исключены из ЕГРИП и ЕГРЮЛ по информации ЦБ. Регулятор предложил распространить ограничения на тех, кто сам ликвидировал бизнес.
- В ноябре 2020 года ЦБ предложил разделять компании по уровням риска, а в декабре 2021 года Госдума приняла законопроект.
"становится гендиректорами"
"Компании из красной зоны столкнуться"
(душнила on)
Тся/ться.
(душнила off)
Редактора обычно даже не читают, не то что ошибки проверяют
Студентки-стажерки с ТЖ теперь и на виси.
Красивые хоть?
И это в разделе «Право», то есть по логике, человек с юридическим или около юридическим образованием.
человек с юридическим
так это не образование, для подготовки юриста достаточно полугодовых курсов, и можно идти работать, больше он уже ничему не научится без работы.
так это не образование, для подготовки юриста достаточно полугодовых курсов, и можно идти работать, больше он уже ничему не научится без работы.
Только без образования юриста всё равно никто не возьмёт. В судах не может представлять интересы ни в АС, ни в СОЮ по делам КАС/ГПК (по ГПК кроме судов до районного уровня). Всё равно без образования юристу никуда. И на самом деле в хороших вузах действительно юристов много чему полезному обучают, но это только в хороших. В левых да, просто сидеть ради бумажки 4 года, но курсов юристу мало)
И, конечно же, никаких критериев четких не будет
Т.е. теперь помойки надо создавать с таким расчетом, чтобы получить прибыль за 3 года. Ну ок.
не смогут создавать новые юрлица и становиться гендиректорами в существующих организациях
Да они вроде и так не могут (пп. Ф ст. 23 129-ФЗ).
становиться гендиректорами в существующих организациях.
это, конечно, очень строгое ограничение! теперь всё, криминал побеждён
На самом деле дисквалификация уже и сейчас есть. Не в рамках ООО, но у нас новый председатель должен был возглавить посёлок, но... у него дисквалификация оказалась.
Регулятор предложил распространить ограничения на тех, кто сам ликвидировал бизнес.
То есть фактически ликвидацию, предусмотренную законом, хотят приравнять к нарушению. Неймётся им презумпцию виновности расширить тотально
Без комментариев...
Его могут принять в первой половине 2022 года.
Чем занимаются стажеры «Ситимобила» — рассказывает (теперь уже) штатная сотрудница компании.
Идея создать ИТ-пуховик пришла к девятикласснику школы N23 города Якутска Валерию Максимову, когда он начал замерзать на остановке, ожидая свой автобус. Преподаватель технопарка “Кванториум” и наставник команды Денис Данилов поддержал замысел, и сегодня в разработке проекта участвует команда из четырех девятиклассников: Валерия Максимова, Максима…
Автомобили с двигателем внутреннего сгорания появились в России в середине 1890-х, но ещё полтора десятилетия автовладельцам приходилось идти в аптеку или ехать на склад нефтяной компании, чтобы заправиться. Команда Заправок 2ГИС рассказывает, с чего начиналась история АЗС в России.
Проекты инхаус дизайн-студии «Азбуки вкуса» — упаковка Мосальского стейка и редизайн упаковки СТМ «Азбука вкуса» — получили серебряную и бронзовую награды в двух номинациях: Дизайн упаковки и Редизайн упаковки.
Так ведомство хочет лишить финансирования «нежелательные» организации и СМИ-иноагентов.
Цифровые технологии сегодня всё чаще смешиваются с физическими объектами. Отсюда возникают примеры активностей в формате «фиджитал» (от англ. physical + digital). В статье мы рассказываем о том, как использовали такой подход в корпоративном обучении.
Они помогут подобрать подходящий рацион питания, а также подходящие продукты.
Правительство хочет создать единый стандарт для всех умных решений — например, чтобы при переезде не приходилось менять приложение.