Google, Meta и другие компании не смогут использовать возраст, национальность и другие данные пользователей.

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Европейский парламент большинством голосов (530 на 78) утвердил законопроект, ограничивающий «агрессивную рекламу» в интернете, сообщает The Verge.

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Поправки в акт о цифровых услугах (DSA) запретят крупным интернет-платформам, например, Google, Meta и Amazon, использовать конфиденциальную информацию (о возрасте, национальности и другую) для показа таргетированной рекламы.

Пользователи смогут отказаться от отслеживания данных и даже потребовать компенсацию, если владельцы платформ продолжат продвигать товары таким способом.

Меры должны вступить в силу в 2023 году. Согласование с Еврокомиссией и странами-участницами ЕС начнётся 31 января. Компаниям, нарушающим правила, грозит штраф в размере до 6% от глобальной выручки.

Помимо этого, члены Европарламента поддержали инициативу о запрете таргетированной рекламы для несовершеннолетних и «тёмных паттернов» — механизмов, которые тайно собирают информацию о пользователях.