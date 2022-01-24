Европарламент принял закон о запрете использовать личные данные для показа интернет-рекламы Статьи редакции
Google, Meta и другие компании не смогут использовать возраст, национальность и другие данные пользователей.
Европейский парламент большинством голосов (530 на 78) утвердил законопроект, ограничивающий «агрессивную рекламу» в интернете, сообщает The Verge.
Поправки в акт о цифровых услугах (DSA) запретят крупным интернет-платформам, например, Google, Meta и Amazon, использовать конфиденциальную информацию (о возрасте, национальности и другую) для показа таргетированной рекламы.
Пользователи смогут отказаться от отслеживания данных и даже потребовать компенсацию, если владельцы платформ продолжат продвигать товары таким способом.
Меры должны вступить в силу в 2023 году. Согласование с Еврокомиссией и странами-участницами ЕС начнётся 31 января. Компаниям, нарушающим правила, грозит штраф в размере до 6% от глобальной выручки.
Помимо этого, члены Европарламента поддержали инициативу о запрете таргетированной рекламы для несовершеннолетних и «тёмных паттернов» — механизмов, которые тайно собирают информацию о пользователях.
Подобную практику обнаружили на iOS — некоторые игры, вроде Subway Surfers, научились тайно идентифицировать владельцев iPhone, чтобы показывать рекламу в обход правил Apple.
Ну теперь наш рынок для них - просто сказка. Нельзя такое терять.
Отличная новость!
Правда обычные пользователи уже давным давно этот закон установили на все свои устройства, иначе находиться в интернете просто невозможно.
А обосновании какое?
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