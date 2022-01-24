Право
Валерия Козлова

Apple получила первый штраф на €5 млн в Нидерландах за отсутствие альтернативных способов оплаты в App Store Статьи редакции

Компания должна была добавить альтернативные способы оплаты до 15 января.

  • Антимонопольная служба Нидерландов сообщила, что компания не выполнила требование регулятора, пишет Reuters.
  • Также Apple будет получать еженедельный штраф на сумму от €5 до €50 млн, пока не добавит альтернативные способы оплаты. Регулятор сообщил компании о своём решении.
  • В октябре 2021 года Антимонопольная служба Нидерландов первой в мире признала Apple монополистом и также потребовала внести изменения в платёжную политику, но штрафа не наложила. В декабре регулятор обязал компанию разрешить альтернативные способы оплаты в App Store до 15 января 2022 года. Apple не согласилась с решением и подала апелляцию.
  • В январе 2022 года компания сообщила, что предложит приложениям для знакомств в Нидерландах два альтернативных способа обработки платежей. Но, по данным регулятора, Apple этого не сделала.

#новость #apple

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Ivan Off

Европейским функционерам только палец в рот положи )) Всю руку откусят.

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Вавилов Михаил

Да ладно вам, всё по закону, по справедливости

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Alexander Kombarov

По закону - да. А вот справедливость тут, как и везде, в глазах смотрящего.

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умный человек

кто нынче смотрящий?

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Lenochka Magomedova

Забавно, как это их "не волновало" столько лет, а теперь, вдруг, ой, ай, как так можно... Однако, душу радует))

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Максим Гомбоев

Так про любой этап развития чего угодно можно сказать. Начиная от эволюции в природе, заканчивая бизнесом и политикой (да даже персональным личностным ростом)

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Zumonn

по факту лоббистов эппла турнули с нужных мест наверно, ну или яблочники перешли критическую границу доходов xD

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Denis Gritsenko

Прикольные игры. Ес хочет конкуренции в плане магазов, а у мы хотим удолить некий апп

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Andre Macareno

И оба ставим на счетчик

Ну, зато правительство может говорить, что перенимают лучшие мировые практики

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Валерия Козлова
Apple получила первый штраф на €5 млн в Нидерландах за отсутствие альтернативных способов оплаты в App Store Статьи редакции

Компания должна была добавить альтернативные способы оплаты до 15 января.

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