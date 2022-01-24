Apple получила первый штраф на €5 млн в Нидерландах за отсутствие альтернативных способов оплаты в App Store Статьи редакции
Компания должна была добавить альтернативные способы оплаты до 15 января.
- Антимонопольная служба Нидерландов сообщила, что компания не выполнила требование регулятора, пишет Reuters.
- Также Apple будет получать еженедельный штраф на сумму от €5 до €50 млн, пока не добавит альтернативные способы оплаты. Регулятор сообщил компании о своём решении.
- В октябре 2021 года Антимонопольная служба Нидерландов первой в мире признала Apple монополистом и также потребовала внести изменения в платёжную политику, но штрафа не наложила. В декабре регулятор обязал компанию разрешить альтернативные способы оплаты в App Store до 15 января 2022 года. Apple не согласилась с решением и подала апелляцию.
- В январе 2022 года компания сообщила, что предложит приложениям для знакомств в Нидерландах два альтернативных способа обработки платежей. Но, по данным регулятора, Apple этого не сделала.
Европейским функционерам только палец в рот положи )) Всю руку откусят.
Да ладно вам, всё по закону, по справедливости
По закону - да. А вот справедливость тут, как и везде, в глазах смотрящего.
кто нынче смотрящий?
Забавно, как это их "не волновало" столько лет, а теперь, вдруг, ой, ай, как так можно... Однако, душу радует))
Так про любой этап развития чего угодно можно сказать. Начиная от эволюции в природе, заканчивая бизнесом и политикой (да даже персональным личностным ростом)
по факту лоббистов эппла турнули с нужных мест наверно, ну или яблочники перешли критическую границу доходов xD
Прикольные игры. Ес хочет конкуренции в плане магазов, а у мы хотим удолить некий апп
И оба ставим на счетчик
Ну, зато правительство может говорить, что перенимают лучшие мировые практики
Вот уже полгода мы подстраиваем свою работу под требования 259 федерального закона, чтобы создать полностью легальную криптоплощадку на территории РФ. Я потратил несколько миллионов долларов на разработку платформы, работу юристов и оценщиков.
Компания должна была добавить альтернативные способы оплаты до 15 января.
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