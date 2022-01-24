Право
Валерия Козлова

Генпрокуроры четырёх штатов США подали в суд на Google из-за отслеживания геолокации пользователей Статьи редакции

Это не первый подобный иск к компании.

  • Согласно искам, компанию обвиняют в том, что она вводила пользователей в заблуждение с 2014 по 2019 годы и отслеживала геолокацию вне зависимости от того, какие настройки выбирали пользователи, пишет CNBC.
  • Например, в иске генпрокурора Техаса говорится, что Google позволяет отключить «Историю местоположений», но продолжает отслеживать геолокацию пользователей с помощью других настроек, о которых не даёт полной информации, пишет Reuters.
  • Представитель Google Хосе Кастанеда заявил, что иски поданы на основе неточных данных и информации об устаревших настройках. Он также отметил, что в июле 2019 года компания изменила способ хранения информации и разрешила пользователям автоматически удалять все данные о геолокации. Также Google ограничила сбор данных через поисковую систему, чтобы получать информацию только о регионе, но не точном нахождении пользователя.
  • В мае 2020 года генпрокурор штата Аризона Марк Брнович подал иск к Google. Он заявил, что компания незаконно отслеживает местоположение пользователей и сохраняет эти инструменты работающими в фоновом режиме, даже если пользователь отключает их в соответствующих настройках.
  • В мае 2021 года Business Insider со ссылкой на источники рассказал, что Google отслеживала геолокацию даже при отключённой функции и затрудняла поиск настроек приватности.

#новость #google

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Гордон Фримэн

Неделя экзекуции гугла, количество антирекламных законов и судебных исков удваивается.

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Якушев Руслан

Гугл прям во всех трендах можно сказать))

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Семен Переделкин

Хосе мог стать нормальным человеком: грибочки кушать, книжки под трипами писать, и спустя годы, возможно, был бы известным и знаменитым, как его однофамилец.

Но Хосе избрал другой путь - стал говорящей головой корпорации зла, и своими устами каждый день транслирует ложь. И имя его забудется навсегда.

Да я уже и не помню, как там его звать - Хорхе? Луис? Хулио..?

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Разный историк

Вот удивительно как в руках пакостных управленцев отличные инженеры делают всякую дичь... у Google столько технический классных решений, но нет одно за доугим запарывают из-за своей меркантильности (доминирующего положения). Я думаю, что в конечном итоге это из и похоронит.

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Даниил Мельник

Как показывает практика, раз за разом все-таки появляются хорошие решения, и реализуются. Поэтому "корпорация добра" ещё поживёт.
Вообще, про именно меркантильность, я бы не стал сводить всё, чисто к деньгам. Если посмотреть на уничтоженные менеджментом проекты(https://killedbygoogle.com), то, мягко выражаясь, не каждый был уничтожен чисто из-за меркантильности. Я помню историю с тем же Play. Как он только появился и прочее и прочее. Он умер, как и многие проекты Гугла, просто потому что. Ну сырой продукт(очередной), но зачем было выбрасывать не доводя до ума?

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Разный историк

Не только к деньгам, но и к позиции на рынке. Посмотрите большая часть решений это или брендирование или доминирование (вроде Chrome или QUIC). Так же стоит отметить относительно жопск позицию к разработчикам (даздраствует закрытый Google Code). Все это не нанесение пользы в виде вклада в инженерию это заявление о первенстве в неоавной гонке.

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