Право
Богдан Музыченко

Роскомнадзор заказал исследование для блокировки подменных номеров Статьи редакции

В 2021 году телефонные мошенники украли около 45 млрд рублей в России.

  • Исследование проводится подконтрольным Роскомнадзору «Главным радиочастотным центром» (ГРЧЦ) с 29 декабря 2021 года под кодовым названием «Идентификация» — оно стоит 8,2 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок.
  • Авторы должны определить принцип взаимодействия операторов связи, прокомментировали исследование в ГРЧЦ, но не уточнили детали.
  • Задача, поставленная ГРЧЦ, технически невозможна — операторы других стран, с которых идут звонки мошенников, не обязаны соблюдать российские законы, считает исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев.
  • За 11 месяцев в 2021 году мошенники украли у россиян около 45 млрд рублей с помощью подменных номеров, приводит издание данные МВД.
  • В феврале 2020 года российские банки и операторы запустили распознавание подменных номеров. Например, МТС каждый день блокирует 60 тысяч таких звонков, а «Мегафон» — до 500 тысяч, рассказали операторы изданию. Но небольшие операторы не борются с такими услугами, а наоборот оказывают их, добавили источники «Ъ» на рынке.

#новость #мошенники #роскомнадзор

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Valeryi Ozarnichuk

Да просто повесить все это на банки и сразу найдется способ не выдавать левых кредитов

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Р Ф

Не подсказывайте, пусть немного извилинами подумают 😁

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4
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Митя Мурасов

ваша идея
технически невозможна

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1
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Денис Демидов

А потом в приемной пачками пойдут вопли, что мой платеж заблокировали, а у меня счет до выяснения.
Именно телефонным операторам это как раз по силу решить, они видят все звонки, их характер и охват и т.д.

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2
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Alexey QuQu

Что вы предлагаете повесить на банки?

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1
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Alex Noskov

Ответственность

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Alexey QuQu

За что? То что люди сами называют коды и переводят деньги на "безопасные счета"?

Вы в какой реальности живёте?

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3
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Алексей Владимирович

просто повесить.

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Настоящий украинец

С кредитами вообще всё легко. Только личное присутствие в банке и выдача под виде-фото фиксацию. С переводами чуть посложнее: переводы, которые уже осуществлялись ранее — в белый лист. Новые переводы больше пороговой суммы — с подтверждающим звонком + запрет на снятие поступивших денег в течение суток, например. Если в иностранный банк перевод, то холдирование транзакции на 24 часа. Короче, было бы желание.

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1
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Ян Зовём

Ну антифрод где-то так и работает. Вопрос в настройке критериев. И реальности выполнения. Сколько сотен тысяч переводов на новый реквизиты создаются в день, и сколько понадобится операторов, что бы обзвонить.

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Влад Борщ

Сбербанк уже так делает и звонит там робот, а не живой человек.

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Ян Зовём

И ВТБ, мне вот только что позвонили. Кредит говорят беру.

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Ярослав Яшин

Ага. Надо срочно аннулировать, для этого возьмите такой же.

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Alexey QuQu

Ну кому то наоборот удобнее, что кредит можно дистанционно получить

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work tasks

За все платит конечный потребитель. Прямые затраты для банков сконвертируют в косвенные затраты для потребителей. В виде очередных комиссий.

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Александр Еремин

Отличная идея. Не заставить работать соответствующие органы которые получают ЗП из моих налогов, а переложить это дело на банки. Т.е. это будет опекс заложенный в провэуентную ставку по кредиту. Т.е. для меня как для гражданина налоги плюс повышенная ставка и стадо оаспидяев разучившихся работать, получающих деньги ни за что, и потом мы удивляется а что это у нас следствие людей пытает черенками. Супер идея. Заебца.

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Denis Kiselev

Вполне можно создать систему, которая в реальном времени определяет чей звонок приходит, и чей caller ID используется! Все легальные пользователи услуги Caller ID могут вполне себе использовать эту систему.

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2
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Мурад Муртазалиев

Решение проще некуда. Банк выдал кредит мошеннику, деньги украли у банка, а не у клиента. Всё. Банки сразу научатся понимать, кто перед ними, клиент или нет

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Ярослав Яшин

Ну вообще-то банк выдает кредит не мошеннику, а клиенту, которого разводят мошенники.

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Артур Амиров

Подмена понятий. Мошенники обманывают в данном случае банк, а не клиента. И это ответственность банка с ними разобраться и банк должен доказать, что это был именно клиент, а не клиент доказывать, что это был не он

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Old Nick

вообще то это не так.
Допустим я идиот.
мне позвонил голос в эфире и попросил продиктовать 4 цифры. я это сделал.

Где в моих действиях я попросил выдать мне кредит?

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Ярослав Яшин

Хоть и идиот, но в первую очередь, всё равно - клиент банка (кредитной организации).

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Old Nick

и что ? Я явно и однозначно не давал своего согласия на выдачу кредита.

Я даже с банком не общался

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Ярослав Яшин

Мы про разные схемы взаимодействия. Обычно, мошенник взаимодействует с клиентом и разводит его взять кредит и перевести деньги. Вы пишите про другую, когда мошенник уже получил какой-либо доступ к дистанционной системе обслуживания клиента. Банки здесь себя тоже подстраховали, т.к. присылают соответствующие СМС с указанием риска - "не сообщайте код..." (непонятным кодом по голосу или последними цифрами звонка не пользуются).

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Артур Амиров

Так и есть! Потому не нужно писать заявление в полицию о том, что у вас украли деньги. Писать нужно претензию в банк, что со счета пропала сумма (а банк вам скажет, идите в полицию пишите заявление). А то банки любят перекладывать ответственность

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Ярослав Яшин

Внутри страны теоретически всё технически решаемо. Любой номер ЮЛ оператор связи может изменить, например, на "**ИНН" и вести единую базу таких подмен (аналогичную записям о переносе номера). Звонки с такого реального номера могут приниматься для маршрутизации только из указанного транка (т.е. из роуминга с подменой не позвонить), естественно можно иметь много номеров\шлюзов, которые будут заменены на этот ИНН.
Человек видит "**цифры" - значит звонит конкретное проверенное юр. лицо. Ну а какое, даже уже звонилки определят 100% по базе ифнс.
Вот только боюсь опять начнут ныть, что всё сложно, дорого, а по факту делать такую систему вопрос пары месяцев.
Ну а если ждете звонки из-за рубежа, то, действительно - технически не решаемо.

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Dimaloss

Как минимум странной является операция, когда человек берет кредит, а затем сразу же начинает переводить деньги на чужие незнакомые номера из другого региона! Не верю, что банки не могут этого определить своими "умными" системами.

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Ярослав Яшин

Вы знакомы, например, с продавцом б\у машины? Именно такую якобы "странную" операцию вы, например, описали.

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Dimaloss

Согласен, но здесь можно учесть ещё много факторов, которые банк легко может проанализировать

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Александр Еремин

Я вас удивлю. Но иногда мошенники заставлют снять нал и потом переводить по номеру телефона. Т.е. снять бабло со своего счета. Тут все законно. И через терминалы на номера телефонов. Тут вроде тоже все законно. Однако банк после снятия не знает о дальнейших действиях клиента со стопочкой бабла на руках. А оператор сотовой связи о предыдущих действиях клиента который возможно пополняет свою мобилку

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Артур Амиров

Мне казалось, что такие заявления они могут делать только перед выборами...

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Александр Еремин

Ну не обязательно. Можно ещё попытаться задрбриь население перед очередным вставанием с колен.ну или уже в процессе. Когда инфляция растет. бензин растет, доллар... Рост это плохо. Землянки наше все

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Семен Переделкин

"МТС каждый день блокирует 60 тысяч таких звонков, а «Мегафон» — до 500 тысяч, рассказали операторы изданию"

А сколько не блокируют, не рассказали?

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Роскомнадзор заказал исследование для блокировки подменных номеров Статьи редакции

В 2021 году телефонные мошенники украли около 45 млрд рублей в России.

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