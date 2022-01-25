Роскомнадзор заказал исследование для блокировки подменных номеров Статьи редакции
В 2021 году телефонные мошенники украли около 45 млрд рублей в России.
- Исследование проводится подконтрольным Роскомнадзору «Главным радиочастотным центром» (ГРЧЦ) с 29 декабря 2021 года под кодовым названием «Идентификация» — оно стоит 8,2 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок.
- Авторы должны определить принцип взаимодействия операторов связи, прокомментировали исследование в ГРЧЦ, но не уточнили детали.
- Задача, поставленная ГРЧЦ, технически невозможна — операторы других стран, с которых идут звонки мошенников, не обязаны соблюдать российские законы, считает исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев.
- За 11 месяцев в 2021 году мошенники украли у россиян около 45 млрд рублей с помощью подменных номеров, приводит издание данные МВД.
- В феврале 2020 года российские банки и операторы запустили распознавание подменных номеров. Например, МТС каждый день блокирует 60 тысяч таких звонков, а «Мегафон» — до 500 тысяч, рассказали операторы изданию. Но небольшие операторы не борются с такими услугами, а наоборот оказывают их, добавили источники «Ъ» на рынке.
Да просто повесить все это на банки и сразу найдется способ не выдавать левых кредитов
Не подсказывайте, пусть немного извилинами подумают 😁
ваша идея
технически невозможна
А потом в приемной пачками пойдут вопли, что мой платеж заблокировали, а у меня счет до выяснения.
Именно телефонным операторам это как раз по силу решить, они видят все звонки, их характер и охват и т.д.
Что вы предлагаете повесить на банки?
Ответственность
За что? То что люди сами называют коды и переводят деньги на "безопасные счета"?
Вы в какой реальности живёте?
просто повесить.
С кредитами вообще всё легко. Только личное присутствие в банке и выдача под виде-фото фиксацию. С переводами чуть посложнее: переводы, которые уже осуществлялись ранее — в белый лист. Новые переводы больше пороговой суммы — с подтверждающим звонком + запрет на снятие поступивших денег в течение суток, например. Если в иностранный банк перевод, то холдирование транзакции на 24 часа. Короче, было бы желание.
Ну антифрод где-то так и работает. Вопрос в настройке критериев. И реальности выполнения. Сколько сотен тысяч переводов на новый реквизиты создаются в день, и сколько понадобится операторов, что бы обзвонить.
Сбербанк уже так делает и звонит там робот, а не живой человек.
И ВТБ, мне вот только что позвонили. Кредит говорят беру.
Ага. Надо срочно аннулировать, для этого возьмите такой же.
Ну кому то наоборот удобнее, что кредит можно дистанционно получить
За все платит конечный потребитель. Прямые затраты для банков сконвертируют в косвенные затраты для потребителей. В виде очередных комиссий.
Отличная идея. Не заставить работать соответствующие органы которые получают ЗП из моих налогов, а переложить это дело на банки. Т.е. это будет опекс заложенный в провэуентную ставку по кредиту. Т.е. для меня как для гражданина налоги плюс повышенная ставка и стадо оаспидяев разучившихся работать, получающих деньги ни за что, и потом мы удивляется а что это у нас следствие людей пытает черенками. Супер идея. Заебца.
Вполне можно создать систему, которая в реальном времени определяет чей звонок приходит, и чей caller ID используется! Все легальные пользователи услуги Caller ID могут вполне себе использовать эту систему.
Решение проще некуда. Банк выдал кредит мошеннику, деньги украли у банка, а не у клиента. Всё. Банки сразу научатся понимать, кто перед ними, клиент или нет
Ну вообще-то банк выдает кредит не мошеннику, а клиенту, которого разводят мошенники.
Подмена понятий. Мошенники обманывают в данном случае банк, а не клиента. И это ответственность банка с ними разобраться и банк должен доказать, что это был именно клиент, а не клиент доказывать, что это был не он
вообще то это не так.
Допустим я идиот.
мне позвонил голос в эфире и попросил продиктовать 4 цифры. я это сделал.
Где в моих действиях я попросил выдать мне кредит?
Хоть и идиот, но в первую очередь, всё равно - клиент банка (кредитной организации).
и что ? Я явно и однозначно не давал своего согласия на выдачу кредита.
Я даже с банком не общался
Мы про разные схемы взаимодействия. Обычно, мошенник взаимодействует с клиентом и разводит его взять кредит и перевести деньги. Вы пишите про другую, когда мошенник уже получил какой-либо доступ к дистанционной системе обслуживания клиента. Банки здесь себя тоже подстраховали, т.к. присылают соответствующие СМС с указанием риска - "не сообщайте код..." (непонятным кодом по голосу или последними цифрами звонка не пользуются).
Так и есть! Потому не нужно писать заявление в полицию о том, что у вас украли деньги. Писать нужно претензию в банк, что со счета пропала сумма (а банк вам скажет, идите в полицию пишите заявление). А то банки любят перекладывать ответственность
Внутри страны теоретически всё технически решаемо. Любой номер ЮЛ оператор связи может изменить, например, на "**ИНН" и вести единую базу таких подмен (аналогичную записям о переносе номера). Звонки с такого реального номера могут приниматься для маршрутизации только из указанного транка (т.е. из роуминга с подменой не позвонить), естественно можно иметь много номеров\шлюзов, которые будут заменены на этот ИНН.
Человек видит "**цифры" - значит звонит конкретное проверенное юр. лицо. Ну а какое, даже уже звонилки определят 100% по базе ифнс.
Вот только боюсь опять начнут ныть, что всё сложно, дорого, а по факту делать такую систему вопрос пары месяцев.
Ну а если ждете звонки из-за рубежа, то, действительно - технически не решаемо.
Как минимум странной является операция, когда человек берет кредит, а затем сразу же начинает переводить деньги на чужие незнакомые номера из другого региона! Не верю, что банки не могут этого определить своими "умными" системами.
Вы знакомы, например, с продавцом б\у машины? Именно такую якобы "странную" операцию вы, например, описали.
Согласен, но здесь можно учесть ещё много факторов, которые банк легко может проанализировать
Я вас удивлю. Но иногда мошенники заставлют снять нал и потом переводить по номеру телефона. Т.е. снять бабло со своего счета. Тут все законно. И через терминалы на номера телефонов. Тут вроде тоже все законно. Однако банк после снятия не знает о дальнейших действиях клиента со стопочкой бабла на руках. А оператор сотовой связи о предыдущих действиях клиента который возможно пополняет свою мобилку
Мне казалось, что такие заявления они могут делать только перед выборами...
Ну не обязательно. Можно ещё попытаться задрбриь население перед очередным вставанием с колен.ну или уже в процессе. Когда инфляция растет. бензин растет, доллар... Рост это плохо. Землянки наше все
"МТС каждый день блокирует 60 тысяч таких звонков, а «Мегафон» — до 500 тысяч, рассказали операторы изданию"
А сколько не блокируют, не рассказали?
Компании пытаются избежать возможного спора из-за своих платёжных систем, считают эксперты.
Вот уже полгода мы подстраиваем свою работу под требования 259 федерального закона, чтобы создать полностью легальную криптоплощадку на территории РФ. Я потратил несколько миллионов долларов на разработку платформы, работу юристов и оценщиков.
В 2021 году телефонные мошенники украли около 45 млрд рублей в России.
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Краткая предыстория: наша компания друзей на 5 человек из разных городов, мы дружим, но 90% времени общаемся онлайн (нет мы не 14-летний фан клуб по Майнкрафту — все взрослые дядьки, кому третий десяток идет, а кому уже и четвертый).
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