Безуспешные попытки подарить другу Яндекс Станцию на День рождения

Краткая предыстория: наша компания друзей на 5 человек из разных городов, мы дружим, но 90% времени общаемся онлайн (нет мы не 14-летний фан клуб по Майнкрафту — все взрослые дядьки, кому третий десяток идет, а кому уже и четвертый).