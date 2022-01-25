Госдума во втором чтении одобрила законопроект о штрафах для операторов и банков за переводы онлайн-казино Статьи редакции
Для должностных лиц штраф — до 500 тысяч рублей, для компаний — 40% от платежа.
По законопроекту, наказание грозит операторам связи, платёжным агентам и банкам, если они переводят деньги нелегальным казино или лотереям, сообщает ТАСС.
Штраф для должностных лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч, для компаний — от 25% до 45% от суммы платежа, но не менее 5 млн. Во втором чтении законопроект дополнили, теперь запрет касается и «работы иностранных лиц в интернете на территории России». Третье чтение запланировано на 26 января.
В первом чтении Госдума одобрила законопроект в ноябре 2021 года.
- В 2018 году власти запретили переводить деньги незаконным онлайн-казино и букмекерам. В июне 2021 года Госдума разрешила ФНС без суда блокировать платёжные организации, через которые игроки переводят деньги.
- В 2020 году ЦБ ограничил переводы Qiwi и «ЮМани» на иностранные кошельки. Это связывали с обработкой платежей для «серых» букмекеров. В 2021 году за расчёты с онлайн-казино ЦБ отозвал лицензии у РФИ-банка, «Русского финансового общества», банка «Онего» и других.
- В сентябре 2021 года ЦБ определил восемь критериев для блокировки банками подозрительных платежей.
- В январе 2022 года Роскомнадзор решил дать банкам частичный доступ к реестру запрещённых сайтов. Так они смогут определить, есть ли получатель денег в списке нарушителей.
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