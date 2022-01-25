Право
Маша Цепелева

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о штрафах для операторов и банков за переводы онлайн-казино Статьи редакции

Для должностных лиц штраф — до 500 тысяч рублей, для компаний — 40% от платежа.

По законопроекту, наказание грозит операторам связи, платёжным агентам и банкам, если они переводят деньги нелегальным казино или лотереям, сообщает ТАСС.

Штраф для должностных лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч, для компаний — от 25% до 45% от суммы платежа, но не менее 5 млн. Во втором чтении законопроект дополнили, теперь запрет касается и «работы иностранных лиц в интернете на территории России». Третье чтение запланировано на 26 января.

В первом чтении Госдума одобрила законопроект в ноябре 2021 года.

  • В 2018 году власти запретили переводить деньги незаконным онлайн-казино и букмекерам. В июне 2021 года Госдума разрешила ФНС без суда блокировать платёжные организации, через которые игроки переводят деньги.
  • В 2020 году ЦБ ограничил переводы Qiwi и «ЮМани» на иностранные кошельки. Это связывали с обработкой платежей для «серых» букмекеров. В 2021 году за расчёты с онлайн-казино ЦБ отозвал лицензии у РФИ-банка, «Русского финансового общества», банка «Онего» и других.
  • В сентябре 2021 года ЦБ определил восемь критериев для блокировки банками подозрительных платежей.
  • В январе 2022 года Роскомнадзор решил дать банкам частичный доступ к реестру запрещённых сайтов. Так они смогут определить, есть ли получатель денег в списке нарушителей.

#новость #законы

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Егор Виноградов

Букмекеров забыли…

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Peter Rezikov

Введут комиссию чтобы покрывала штрафы, делов то. Зависимые будут платить и так.

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kennyotsu

Ну и как теперь пополнять Тинькофф Инвестиции? 🤨

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SN

Арбитражники щас вообще льют на РФ или всё бурж?

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Шамиль Джанболатов

тест

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Шамиль Джанболатов

Против онлайн казино. Но что будет теперь с пиратскими онлайн кинотеатрами, которые существуют за счет рекламы букмекеров и казино? Как бедным бесплатно смотреть фильмы? С торрентов можно скачать только если кто-то раздает тот или иной фильм

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