Как сделать и раскрутить кайфовый Телеграм-канал: от первого лица

Занимаясь интернет-маркетингом уже более 12 лет, я понимаю, что нет никакого универсального рецепта успеха. Почему у одних людей миллионы подписчиков на бредовом контенте, а другие «барахтаются» в бассейне с 500 фолловерами, хотя ежедневно заморачиваются с контент-планом и рубрикатором? Ответ я решил искать у тех, кто уже прошёл нелёгкий путь к…