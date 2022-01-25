Минфин предложил регулировать криптовалюту, а не запрещать её Статьи редакции
В Госдуме заявили, что примут решение о регулировании криптовалюты в течение полугода.
- Минфин подготовил свои предложения по регулированию криптовалюты и ждёт решения властей, пишет РБК со ссылкой на директора департамента финансовой политики ведомства Ивана Чебескова.
- «Мир очень сильно виртуализировался, технологии развиваются очень быстро, и, мне кажется, мы не можем себе позволить просто так брать и какую-то из высокотехнологичных индустрий запрещать у нас в стране», заявил Чебесков.
- Госдума может принять решение по регулированию криптовалют в течении полугода, заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
- В декабре 2021 года Reuters со ссылкой на источники сообщил, что ЦБ планирует полностью запретить инвестиции в криптовалюту в России. Эльвира Набиуллина подтвердила, что ограничение «вполне возможно». Forbes сообщал, что ЦБ предложил блокировать банковские переводы криптобиржам.
- 20 января 2022 года ЦБ выпустил доклад с критикой криптовалюты, в котором предложил ограничить оборот криптовалюты и майнинг, но не владение ей. Bloomberg сообщал, что поддержать запрет регулятора убедила ФСБ.
Ну молодцы, дали новость, закупились, дали другую новость.
Тут даже 11 друзей Оушена бы офигели...
это вообще мелкие карманники по сравнению с фин организациями
Ждём когда скажут что крипта станет официальной валютой полетят лютые стонксы
Ну эта не новость цифровой рубль уже делают, там конфликт ком.банков и ЦБ открытый, ЦБ не хочет прослойку банковскую, банки хотят
Так и есть. Биткоин жестко упал с этой новости.
Не можешь победить - возглавь 😀
Лучше одновременно. Запретить и регулировать.
в Минфине умные люди таки
ну если так можно накачать бюджет раз в 100 - почему бы и нет
Хочу ракету на Альфа Центавра - пусть майнят кваттуордециллиард денег на это дело. Ничего не знаю.
Туземун
Они просто не так выразились
Вы не понимаете, это другое
Сатоши, прости нас. Мы всё проебали.
всем срать.
Я смотрю, им наши кошельки прямо покоя не дают
30-40% принятых офферов — это рекомендации, которых мы получаем по 200-300 ежемесячно. Рассказываем, как пришли к такому результату.
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