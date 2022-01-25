Право
Валерия Козлова

Минфин предложил регулировать криптовалюту, а не запрещать её Статьи редакции

В Госдуме заявили, что примут решение о регулировании криптовалюты в течение полугода.

  • Минфин подготовил свои предложения по регулированию криптовалюты и ждёт решения властей, пишет РБК со ссылкой на директора департамента финансовой политики ведомства Ивана Чебескова.
  • «Мир очень сильно виртуализировался, технологии развиваются очень быстро, и, мне кажется, мы не можем себе позволить просто так брать и какую-то из высокотехнологичных индустрий запрещать у нас в стране», заявил Чебесков.
  • Госдума может принять решение по регулированию криптовалют в течении полугода, заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
  • В декабре 2021 года Reuters со ссылкой на источники сообщил, что ЦБ планирует полностью запретить инвестиции в криптовалюту в России. Эльвира Набиуллина подтвердила, что ограничение «вполне возможно». Forbes сообщал, что ЦБ предложил блокировать банковские переводы криптобиржам.
  • 20 января 2022 года ЦБ выпустил доклад с критикой криптовалюты, в котором предложил ограничить оборот криптовалюты и майнинг, но не владение ей. Bloomberg сообщал, что поддержать запрет регулятора убедила ФСБ.

#новость #минфин #криптовалюты

951 просмотров
19 19 комментариев
11
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Виктор Ефимов

Ну молодцы, дали новость, закупились, дали другую новость.

Ответить
13
Развернуть ветку
Николай Орлов

Тут даже 11 друзей Оушена бы офигели...

Ответить
4
Развернуть ветку
Anatoly Ivanov

это вообще мелкие карманники по сравнению с фин организациями

Ответить
0
Развернуть ветку
Никита Алфимов

Ждём когда скажут что крипта станет официальной валютой полетят лютые стонксы

Ответить
1
Развернуть ветку
Алексей Малахов

Ну эта не новость цифровой рубль уже делают, там конфликт ком.банков и ЦБ открытый, ЦБ не хочет прослойку банковскую, банки хотят

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Филиппов

Так и есть. Биткоин жестко упал с этой новости.

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Кузнецов

Не можешь победить - возглавь 😀

Ответить
2
Развернуть ветку
Дмитрий Милюков

Лучше одновременно. Запретить и регулировать.

Ответить
1
Развернуть ветку
Anatoly Ivanov

в Минфине умные люди таки

Ответить
0
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Щас подрастёт продадут, потом напишут их не так поняли и так можно по кругу раза на 3)

Ответить
1
Развернуть ветку
Anatoly Ivanov

ну если так можно накачать бюджет раз в 100 - почему бы и нет

Ответить
0
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Карман. Вы о каком бюджете

Ответить
1
Развернуть ветку
Anatoly Ivanov

Хочу ракету на Альфа Центавра - пусть майнят кваттуордециллиард денег на это дело. Ничего не знаю.

Ответить
0
Развернуть ветку
Deniss Karpak

Туземун

Ответить
0
Развернуть ветку
Yamimono

Они просто не так выразились

Ответить
0
Развернуть ветку
Тимур Сергеев

Вы не понимаете, это другое

Ответить
0
Развернуть ветку
Jack Hammer

Сатоши, прости нас. Мы всё проебали.

Ответить
0
Развернуть ветку
Anatoly Ivanov

всем срать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Шестаков

Я смотрю, им наши кошельки прямо покоя не дают

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 19 комментариев
Playgendary
Как работает реферальная программа в Playgendary

30-40% принятых офферов — это рекомендации, которых мы получаем по 200-300 ежемесячно. Рассказываем, как пришли к такому результату.

0 Обсудить
3
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Артур Аляска
Давайте проследим за популярными инвесторами из «Пульса» в «Тинькофф Инвестициях» в столь непростые для рынка времена

Моя предыдущая статья “Популярные авторы «Пульса» в «Тинькофф Инвестициях» торгуют в убыток” набрала около 25к просмотров в первые 12 часов и более 43к на данный момент. Поэтому было принято решение продолжить тематику инвестиций и публикации результатов популярных инвесторов социальность сети «Пульс».

40 40 комментариев
13
Право
Валерия Козлова
Минфин предложил регулировать криптовалюту, а не запрещать её Статьи редакции

В Госдуме заявили, что примут решение о регулировании криптовалюты в течение полугода.

19 19 комментариев
11
Yota
Анастасии звонят чаще, чем Владимиры — Yota подготовила статистику клиентов по именам

По данным Yota за 2021 год, самые часто встречающиеся мужские имена среди пользователей мобильного оператора – Александр, Сергей, Алексей. Женские – Елена, Наталья, Татьяна. При этом Александров на 21,4% больше, чем Елен.

0 Обсудить
3
Сервисы
Аркадий Кашковский
Почему сейлзы должны работать в CRM, а не в «1C», и как это сделать

На бумаге все системы красивые и эффективные, но в реальности они начинают трещать по швам от кривых процессов и нежелания сотрудников в них работать. Мы решили помочь руководителям в донесении ценности CRM-системы до сотрудников. Скиньте этот материал вашим коллегам, он поможет сделать так, чтобы система стала ценной в их глазах. Если не поможет…

97 97 комментариев
22
Evrone
Самое интересное из интервью автора Vim Брама Моленара для Evrone

Брам Моленар — первый автор, координатор проекта, менеджер релизов и «великодушный пожизненный диктатор» очень популярного среди программистов и опытных пользователей текстового редактора Vim, развившего идеи vi. Evrone поговорил с ним о функциональности, монетизации и развитии Vim.

0 Обсудить
2
Образование
Валерия Козлова
Онлайн-школа для разработчиков «Зерокодер» привлекла 20 млн рублей от сооснователя Qiwi Сергея Солонина и других Статьи редакции

Компания потратит средства на создание новых продуктов и продвижение в регионах.

10 10 комментариев
4
Личный опыт
Алексей Шеин
«Я посчитал, что за год потратил на совещания 516 часов» – история одного маркетолога об оптимизации встреч

Привет, я Алексей Шеин. Руковожу маркетингом в «Мастерской цифровых решений». Как глава отдела много времени провожу на встречах, особенно, по понятным причинам, в онлайне. Недавно я всерьез заинтересовался оптимизацией времени, которое тратится на совещания.

81 81 комментарий
20
СберМедИИ
Искусственный интеллект и медицина: как достичь высокой точности обработки данных?

Рассказываем об использовании искусственного интеллекта в медицине и о том, что нужно, чтобы достичь высокого качества и точности обработки медицинских данных

0 Обсудить
1
МТС Банк
Ставка на цифровые продукты и качественный клиентский сервис

МТС Банк активно работает в парадигме устойчивого развития, которая ориентирована на стратегию win-win для клиентов и для банка. Глеб Сорокин, вице-президент, руководитель инвестиционного блока МТС Банка, о цифровой трансформации бизнеса, включая практику работы с инвестициями и внедрение финтех-сервисов для участников ВЭД.

0 Обсудить
Больше статей
null