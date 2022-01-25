Право
Валерия Козлова

Суд отклонил иск «Яндекса» к Роспатенту из-за решения об отмене регистрации товарного знака «Яндекс.Афиша» Статьи редакции

Компания ведёт спор с Rambler&Co из-за товарного знака со словом «Афиша» с 2019 года.

  • Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил иск «Яндекса» о признании недействительным решения Роспатента от 14 октября 2020 года. Компания пыталась оспорить отказ в регистрации товарного знака «Яндекс.Афиша», пишет ТАСС. Суд также отклонил иск о регистрации знака «Мобильная.Афиша»
  • В январе 2022 года «Яндекс» подал пять исков на Роспатент и Rambler Group. Суд отклонил решение о регистрации «Яндекс.Афиши» ещё в октябре 2020 года, но дело отправили на пересмотр.
  • В декабре 2019 году группа компаний Rambler попросила Роспатент запретить МТС и «Яндексу» использовать товарные знаки со словом «афиша», поскольку она сама владеет правом на такой же.
  • В тот же день ведомство отказало «Афише» в претензиях к торговому знаку «МТС Афиша». В конце декабря 2019 года палата по патентным спорам отклонила претензии и к «Яндексу», а сама компания подала в суд по интеллектуальным правам иск против «Афиши».
  • В апреле 2020 года Rambler Group добилась частичного запрета на использование слова «Афиша» в сервисах «Яндекса» и МТС, а в июле «Яндекс» обжаловал решение.
  • В октябре 2021 года компании пытались урегулировать спор, но в ноябре Rambler отказалась от мирового соглашения.
Право
Полина Лааксо
Почему Роспатент может не одобрить товарный знак «Сучки», но зарегистрирует «Тупого жирного зайца» Статьи редакции

Какие слова можно «присвоить», а какие нельзя, и почему «Яндекс» должен судиться с Rambler за знак «Яндекс.Афиша», если свидетельства на обе «афиши» фирмам выдал сам Роспатент.

Ведомости

#новость #яндекс #афиша

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ilia

Регистрируем слово "Меню" - подаем претензии и запреты на все заведения - профит!, ага

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Иван Ефимов

Тоже, кстати, французское. Это затронет практически все сферы жизни, от кухни до электроники.

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Иван Ефимов

Происходит от франц. affiche. А у французов спросить не забыли?

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Настоящий украинец

А у французов спросить не забыли?
 Ваш вопрос из серии, закона 2021 года, когда называть игристое вино шампанским в России могут только российские производители -) Во шуму тогда это наделало -) А вы тут про Афишу -)

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Иван Ефимов

А что если запатентовать всего 2 матерных слова. К чему это приведёт?

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Настоящий украинец

Вот вы просто предлагаете, а другие уже вовсю патентуют -) Идея не нова.
https://lenta.ru/news/2017/06/02/ofigitelno
Я правда не знаю, чем это их попытка закончилась. Кстати если кто в курсе, то напишите. А то не знаю, можно ли говорить матерный аналог слова "восхитительно", или Бурген Кинг штраф пришлёт -)

«Бургер Кинг» запатентует матерное слово
Российское подразделение «Бургер Кинг» подало заявление на регистрацию матерного слова в качестве…
lenta.ru
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Иван Ефимов

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ЯжПрограммист

Вроде ещё не весна а го..но уже всплывает.

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Максим Смоляров

Срочно меняем все Афиши на Расписания сеансов?

Интересные взаимосвязи прослеживаются. С одной стороны - Рамблер использует поиск Яндекса, но с другой стороны - принадлежит Сберу.

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