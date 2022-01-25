Право
Евгения Евсеева

Роскомнадзор внёс сайт iHerb в реестр запрещённых Статьи редакции

Но пока не заблокировал.

  • В реестре указано, что решение о включении сайта в список принял Центральный районный суд Барнаула, сообщают «Ведомости». Пока доступ к сайту не ограничен.
  • В августе 2021 года на основе обращения Алтайской региональной общественной организации «Народный контроль» суд признал незаконной информацию на сайте iHerb.
  • Согласно обращению, на сайте размещены данные о свободной продаже и доставке на территорию России товаров, которые содержат наркотические и психотропные вещества, гомеопатические лекарственные средства под видом БАДов без регистрационных удостоверений на лекарственный препарат.
  • В Роскомнадзоре заявили «Ведомостям», что ведомство потребовало от владельца сайта удалить запрёщенные материалы. В ответ компания сообщила, что уже их удалила, сейчас Роскомнадзор проводит проверку.
  • Согласно решению суда, запрещённой признана информация на сайте https://ru.iherb.com, без уточнения раздела или конкретной страницы. Это значит, что доступ должны ограничить ко всему сайту.
  • В январе 2020 года Ульяновский областной суд обязал владельца онлайн-магазина удалить мобильное приложение для российских пользователей из-за информации о небезопасных БАДах. В мае 2020 года iHerb предупредил пользователей о приостановке работы своих приложений в России.

#новость #iherb

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Антон Лялька

Уроды, кроме этого сайта нет места где можно норм витамины купить

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12
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Настоящий украинец

myprotein как вариант

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Евгений Ларин

майпротеин кал.

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Настоящий украинец

почему?

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Renat Zaripov

Почитай отзывы по доставке, трэш и ужас

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1
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Настоящий украинец

Я пользуюсь им уже два года и никогда проблем не было. Заказываю протеин, витамины и подсластитель

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Renat Zaripov

А ты везунчик😊 У меня приходили поврежденные коробки с большой задержкой. А одну просто потеряли😟

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Настоящий украинец

Возможно тут к службе доставки вопрос...Мне через Boxberry везут

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Михаил Стерлин

чёт не похоже

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Иван Шеметов

так заказывай, только через впн)))

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Михаил Стерлин

Айхёрб не будет отправлять.

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Иван Шеметов

они уже удалили всю запрещенку , почему отправлять то не будут

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Михаил Стерлин

Не то чтобы удалили... показывают такую заглушку:

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Андрей Чуринов

На днях вот как раз заказывал витамин D. Заказал - доставка чуть ли не три недели, 1300 руб. Спустя пару дней что-то решил поискать эти же витамины в другом месте. И на тебе - и на Вайлдберрис и на Озоне они же стоят по 1350, доставка несколько дней.

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Денис Колокольцев

"гомеопатические лекарственные средства под видом БАДов" - господи, страсти какие! это ж сколько хипстеров выпилилось после употребления.... p.s.: оч раздражает что любой суд усть-задрищенска в состоянии заблокировать любой веб ресурс на всю РФ. это все равно как бы районный суд мухосранска определял режим самоизоляции от камчатки до МСК.

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6
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Renat Zaripov

Не любой, Барнаул в Алтайском крае, там же зарегистрирована компания Эвалар.

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15
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Денис Колокольцев

ну да, друзьям всё, врагам "закон".

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2
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Матвеев Глеб

Жаль что другие решения проблем не ищут

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Roman Trifonov

Не защищаю конкретное решение, но в этом как бы смысл суда, что решение суда принимаемся

Именем Российской Федерации

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Денис Колокольцев

я это понимаю, мне процедура этого не нравится. получается что суд субъекта федерации устанавливает режим доступности к отдельному сайту на территории всей федерации в целом. это не только в РФ так, я в украине видел похожие решения, и мне кажется это дичью.

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Roman Trifonov

Единство судебной системы Российской Федерации обеспечивается путем:
 признания обязательности исполнения на всей территории Российской Федерации судебных постановлений, вступивших в законную силу

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Peter K.

Насчет судов мухосранска - это калька со стран "коллективного запада". Там это в порядке вещей, вот и у нас стали поступать также. А насчет блокировки - устранять ранее выявленное нарушение сайт не стал, поэтому его и заблокировали. Что не так? Дозы лишили?

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–6
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Денис Колокольцев

а мы теперь любую хуету со стран "коллективного запада" будем принимать, или как то селективно? насчет дозы - грустная ирония в том, что дозу может любой школьник получить известно где известно как, при всем увожении к суду Барнаула............ у нас за гаражами точка сброса во дворе, уже и жители домов писали в ментовскую, но всем срать. как туда ходили там люди-зомби, так и ходят. оно и понятно, где "гомеопатические лекарственные средства под видом БАДов", а где "соль для ванн"...................

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Winmobile

Кто сказал, что не устранил? Большой список наименований уже достаточно давно перестал быть доступен к заказу из РФ.

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Gleb Tyutikov

Эвалар, Алтай, iHerb.

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4
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умный человек

Ночь. улица. фонарь. аптека

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1
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Алексей Спицын

Не первый раз уже(

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jianku13

После слова «Алтайской» всё встало на свои места

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Евгений Ларин

Объективно айхерб работает в гораздо более выгодных условиях (для них) чем российские производители БАД или белые импортеры (не посылочники)

Причин две: регламенты ЕАС на микродозировки в России и дорогая сертификация.

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Vitaly

Ну может как-то условия для своих выравнивать, а не запрещать?

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Winmobile

Так и доставка из штатов самолетом тоже не дешевая. Да и это же не только БАДов касается. Шмотки на фарфетче тоже дешевле стоят, чем в ЦУМе, хотя никакой сертификации проходить не нужно, а доставка DHL вообще стоит, как перелёт экономом.

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Евгений Ларин

У них очевидно есть какие-то скидки за объемы.
То есть они платят не за каждую посылку, а за общий вес/объем.

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Winmobile

Это понятно, что скидки и везут паллетами, но всё равно, авиадоставка это дорогое удовольствие.

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Комментарий удален

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Сергей Милосердов

🤦‍♂️

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Александр Соколов

Вот так "людям" заняться нечем, других проблем нет

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Иван Шеметов

Согласно обращению, на сайте размещены данные о свободной продаже и доставке на территорию России товаров, которые содержат наркотические и психотропные вещества, гомеопатические лекарственные средства под видом БАДов без регистрационных удостоверений на лекарственный препарат.Я правильно понимаю, что Тинькофф могут закрыть за то, что они давали скидку на гомеопатию?
https://vc.ru/flood/310199-tinkoff-reklamiruet-gomeopatiyu-v-svoem-prilozhenii-i-internet-banke

Тинькофф рекламирует гомеопатию в своем…
Являюсь давним пользователям экосистемы Тинькофф
vc.ru
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Евгений Демюк

Я пью по утрам льняное масло , самое полезное с омега 3 нахрен мне айхэрбб

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Catherine Cox

А Вася Пупкин бреется ножом, зачем вам бритвы?

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