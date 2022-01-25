Что такое продукт и проект в IT

Приветствую! За много лет работы на острие разработки продуктов и проектов в IT сфере я получил очень разносторонний опыт, и настало время начать им делиться. В этом блоге я буду рассказывать о различных аспектах, с которыми столкнется тот, кто решит разработать свой IT продукт или проект. Как и при создании продукта, для блога важно определить…