Роскомнадзор внёс сайт iHerb в реестр запрещённых Статьи редакции
Но пока не заблокировал.
- В реестре указано, что решение о включении сайта в список принял Центральный районный суд Барнаула, сообщают «Ведомости». Пока доступ к сайту не ограничен.
- В августе 2021 года на основе обращения Алтайской региональной общественной организации «Народный контроль» суд признал незаконной информацию на сайте iHerb.
- Согласно обращению, на сайте размещены данные о свободной продаже и доставке на территорию России товаров, которые содержат наркотические и психотропные вещества, гомеопатические лекарственные средства под видом БАДов без регистрационных удостоверений на лекарственный препарат.
- В Роскомнадзоре заявили «Ведомостям», что ведомство потребовало от владельца сайта удалить запрёщенные материалы. В ответ компания сообщила, что уже их удалила, сейчас Роскомнадзор проводит проверку.
- Согласно решению суда, запрещённой признана информация на сайте https://ru.iherb.com, без уточнения раздела или конкретной страницы. Это значит, что доступ должны ограничить ко всему сайту.
- В январе 2020 года Ульяновский областной суд обязал владельца онлайн-магазина удалить мобильное приложение для российских пользователей из-за информации о небезопасных БАДах. В мае 2020 года iHerb предупредил пользователей о приостановке работы своих приложений в России.
Уроды, кроме этого сайта нет места где можно норм витамины купить
майпротеин кал.
Почитай отзывы по доставке, трэш и ужас
А ты везунчик😊 У меня приходили поврежденные коробки с большой задержкой. А одну просто потеряли😟
чёт не похоже
так заказывай, только через впн)))
Айхёрб не будет отправлять.
они уже удалили всю запрещенку , почему отправлять то не будут
Не то чтобы удалили... показывают такую заглушку:
На днях вот как раз заказывал витамин D. Заказал - доставка чуть ли не три недели, 1300 руб. Спустя пару дней что-то решил поискать эти же витамины в другом месте. И на тебе - и на Вайлдберрис и на Озоне они же стоят по 1350, доставка несколько дней.
"гомеопатические лекарственные средства под видом БАДов" - господи, страсти какие! это ж сколько хипстеров выпилилось после употребления.... p.s.: оч раздражает что любой суд усть-задрищенска в состоянии заблокировать любой веб ресурс на всю РФ. это все равно как бы районный суд мухосранска определял режим самоизоляции от камчатки до МСК.
Не любой, Барнаул в Алтайском крае, там же зарегистрирована компания Эвалар.
ну да, друзьям всё, врагам "закон".
Жаль что другие решения проблем не ищут
Не защищаю конкретное решение, но в этом как бы смысл суда, что решение суда принимаемся
Именем Российской Федерации
я это понимаю, мне процедура этого не нравится. получается что суд субъекта федерации устанавливает режим доступности к отдельному сайту на территории всей федерации в целом. это не только в РФ так, я в украине видел похожие решения, и мне кажется это дичью.
Единство судебной системы Российской Федерации обеспечивается путем:
признания обязательности исполнения на всей территории Российской Федерации судебных постановлений, вступивших в законную силу
Насчет судов мухосранска - это калька со стран "коллективного запада". Там это в порядке вещей, вот и у нас стали поступать также. А насчет блокировки - устранять ранее выявленное нарушение сайт не стал, поэтому его и заблокировали. Что не так? Дозы лишили?
а мы теперь любую хуету со стран "коллективного запада" будем принимать, или как то селективно? насчет дозы - грустная ирония в том, что дозу может любой школьник получить известно где известно как, при всем увожении к суду Барнаула............ у нас за гаражами точка сброса во дворе, уже и жители домов писали в ментовскую, но всем срать. как туда ходили там люди-зомби, так и ходят. оно и понятно, где "гомеопатические лекарственные средства под видом БАДов", а где "соль для ванн"...................
Кто сказал, что не устранил? Большой список наименований уже достаточно давно перестал быть доступен к заказу из РФ.
Эвалар, Алтай, iHerb.
Ночь. улица. фонарь. аптека
Не первый раз уже(
После слова «Алтайской» всё встало на свои места
Объективно айхерб работает в гораздо более выгодных условиях (для них) чем российские производители БАД или белые импортеры (не посылочники)
Причин две: регламенты ЕАС на микродозировки в России и дорогая сертификация.
Ну может как-то условия для своих выравнивать, а не запрещать?
Так и доставка из штатов самолетом тоже не дешевая. Да и это же не только БАДов касается. Шмотки на фарфетче тоже дешевле стоят, чем в ЦУМе, хотя никакой сертификации проходить не нужно, а доставка DHL вообще стоит, как перелёт экономом.
У них очевидно есть какие-то скидки за объемы.
То есть они платят не за каждую посылку, а за общий вес/объем.
Это понятно, что скидки и везут паллетами, но всё равно, авиадоставка это дорогое удовольствие.
Комментарий удален
🤦♂️
Вот так "людям" заняться нечем, других проблем нет
Согласно обращению, на сайте размещены данные о свободной продаже и доставке на территорию России товаров, которые содержат наркотические и психотропные вещества, гомеопатические лекарственные средства под видом БАДов без регистрационных удостоверений на лекарственный препарат.Я правильно понимаю, что Тинькофф могут закрыть за то, что они давали скидку на гомеопатию?
https://vc.ru/flood/310199-tinkoff-reklamiruet-gomeopatiyu-v-svoem-prilozhenii-i-internet-banke
Я пью по утрам льняное масло , самое полезное с омега 3 нахрен мне айхэрбб
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