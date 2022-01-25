Право
Валерия Козлова

Twitter зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора по закону о «приземлении» Статьи редакции

Сейчас требования частично исполнили Likee, Apple, Viber, TikTok и Spotify.

  • Компания выполнила одно из требований регулятора, следует из перечня регулятора. Ещё два — открытие офиса в России и размещение электронной формы для обратной связи — остаются неисполненными.
  • Требования уже частично выполнили Likee и Apple — зарегистрировали личный кабинет и разместили форму обратной связи, Viber — завёл кабинет и открыл представительство, TikTok — завёл кабинет и опубликовал форму, и Spotify — зарегистрировал кабинет на сайте регулятора.
  • В июле 2021 года Госдума приняла закон о «приземлении» крупных иностранных ИТ-компаний. Сервисы обязали открыть представительства в России, создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на собственных ресурсах форму обратной связи с пользователями из России и счётчик посещаемости.
  • В ноябре Роскомнадзор опубликовал список из 13 компаний, которые должны открыть филиалы в России — в него вошли Apple, Google, Twitter, Meta, Telegram и другие.

#новость #twitter #роскомнадзор

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Артём Сергеевич

Не ну раз умирающий твитр заметили и добавили в список крупнейших компаний, то тут грех было не зарегистрироваться

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Вавилов Михаил

Никто он всевидящего ока не скроется)

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lurzicertu

удоляйтесь, глупцы

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Вик Бой

а заодно въе**л рекламу по полной, раньше была, но редко и ненавязчиво сейчас полилась как в инсте

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Александр Саввин

Теперь про каждую компанию будет такая новость?

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Йонас Урбонас

Вся информация о компании в ЛК "Роскомнадзора" не должна превышать 280 символов.

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