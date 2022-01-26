Клиенты GeekBrains подали коллективный иск к платформе из-за отказов возвращать деньги за курсы Статьи редакции
Компания ссылается на внутренние правила оферты, но они противоречат закону, считают юристы.
- Коллективный иск принял Савёловский районный суд Москвы. В нём участвует 31 студент GeekBrains, общая сумма требований — 4,5 млн рублей, сообщает «Ъ».
- В компании объясняют отказ возвращать деньги правилами своей оферты, рассказали представители истцов — юристы Destra Legal. Студенту возвращаются 100% стоимости в течение трёх дней со дня покупки; 30% — в течение 14 дней; 15% — в течение 14–30 дней; ничего, если с момента покупки прошло более 30 дней.
- В некоторых случаях доступ к купленному курсу, а не к вводным урокам, студенты получают только через 30 дней после покупки. Юристы утверждают, что клиенты могут отказаться от услуги в любое время и вернуть деньги за вычетом фактически понесённых исполнителем расходов. «Ни одному из участников коллективного иска GeekBrains не представил подтверждающих документов своих расходов»,— заявили в Destra Legal.
- На отказ в возврате денег от GeekBrains жаловались и пользователи vc.ru — в апреле, мае, июне, октябре 2021 года и январе 2022 года.
- В GeekBrains отказались комментировать иск, но дополнили изданию: «Это абсолютно нормально, что кому-то из десятков тысяч студентов может не подойти конкретный курс. Тогда мы просто вернем деньги или предложим другие программы бесплатно».
- У истцов высокие шансы выиграть суд, а дело может повлиять на коллективные обращения от клиентов к другим платформам с похожими претензиями, считают опрошенные изданием эксперты.
Давно пора было.
Согласен, прецедент нужно создать, а то слишком много таких компаний стало
Скоро начнут появляться компании, которые будут предлагать курсы как создавать компании, которые создают курсы.
Уже есть. Какая то инфоцыганская шаражка, учит создавать онлайн школы
инфоцыганская шаражка
ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! :D
Имел не осторожность купить курс IOS разработчика. Полное дерьмо. Галопом по европах. Четко видно что компания имела вас в задницу с вашими мечтами , пробежались и зашибись. Не успел твои проблемы вот и весь подход
Имя негативный опыт, какой бы вы сейчас порекомендовали курс/платформу?
YouTube, books, docs
Лучше и не скажешь и упорство .
Курс по ссылке (1 тыс рублей) + наставник + труд.
Странно ожидать другого от инфоцыган
Полностью поддерживаю, сам решил поднять квалификацию на курсе Project Management , бог с ним что галопом, главное что сам учебный процесс через опу, занятия могут быть а могут и не быть по расписанию, можно провисеть в зуме ожидая препода и выяснить через полчаса что его не будет, короче сплошные нервы и расстройство. Думал это прям новое слово в обучении, оказалось инфоцыгане в гриме)
Там учат разбираться с исками и с судами :) и все.
Ну наконец-то! 👍 Молодцы, ждём результатов
В GeekBrains отказались комментировать иск, но дополнили изданию: «Это абсолютно нормально, что кому-то из десятков тысяч студентов может не подойти конкретный курс. Тогда мы просто вернем деньги или предложим другие программы бесплатно».
Я что-то не понимаю, но на них подали в суд как раз за то, что площадки не возвращают деньги.
В новости пишут, что иногда курс начинается не сразу, а через 30+ дней после оплаты, а по их оферте деньги после 30 дней уже не возвращают.
Следите за руками…кручу верчу на!@&ь хочу :)
Пиарщик не вникал, надеется что и читатель не будет
GeekBrains нужно открыть курс "Как подать коллективный иск к платформе из-за отказов возвращать деньги за курсы".
Инфобизнес курсы, тренинги, всё это чаще наедалово разрекламированное из каждого утюга. Люди 'идут" на все эти курсы из-за собственной лени, по незнанию или по глупости. Там же чаще схема простая, как у барыг, первая доза бесплатно, а потом сам купишь. Хотя на том же YouTube куча бесплатных курсов. Ну и оффлайн обучение никто не отменял.
Коллективное кидалово 😄
Контора такое дно, что от них будешь получать спам, даже если отписаться от всех возможных писем, а потом они ещё будут тебе в соцсети, где ты писал тех поддержке с просьбой отключить этот спам, слать этот же спам. Забанил их везде, где можно, и крайне не рекомендую с ними связываться.
🍿
Ура 😅
Если все ломанутся- то эта гавноконтора, плодящая недогавнокодеров - быстрее сгинет!
Волчек и Сагун, конечно, те ещё деятели. Сначала БМ потопили, сейчас GeekBrains разваливают.
Все причастные молодцы, удачи! Держите в курсе.
Тоже напоролся на них, 3 раза пытался нормально вернуть деньги, на четвёртый раз подал жалобу в Роспотребнадзор, а после подал иск в суд. теперь жду решения.
Другие инфотаборы тоже надо мочить!)
жулики будут наказаны)
Я так понимаю, что подобные конторы с курсами набирают «преподавателей» на аутсорс. Типа: вася, ты ж иос кодер? Давай к нам курс проведешь быстренько…накидай там че знаешь.
А по факту эти люди не имеют преподавательского образования и не способны составить курс, методические материалы так, чтобы это понял даже новичок.
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