Право
Маша Цепелева

Клиенты GeekBrains подали коллективный иск к платформе из-за отказов возвращать деньги за курсы Статьи редакции

Компания ссылается на внутренние правила оферты, но они противоречат закону, считают юристы.

  • Коллективный иск принял Савёловский районный суд Москвы. В нём участвует 31 студент GeekBrains, общая сумма требований — 4,5 млн рублей, сообщает «Ъ».
  • В компании объясняют отказ возвращать деньги правилами своей оферты, рассказали представители истцов — юристы Destra Legal. Студенту возвращаются 100% стоимости в течение трёх дней со дня покупки; 30% — в течение 14 дней; 15% — в течение 14–30 дней; ничего, если с момента покупки прошло более 30 дней.
  • В некоторых случаях доступ к купленному курсу, а не к вводным урокам, студенты получают только через 30 дней после покупки. Юристы утверждают, что клиенты могут отказаться от услуги в любое время и вернуть деньги за вычетом фактически понесённых исполнителем расходов. «Ни одному из участников коллективного иска GeekBrains не представил подтверждающих документов своих расходов»,— заявили в Destra Legal.
  • На отказ в возврате денег от GeekBrains жаловались и пользователи vc.ru — в апреле, мае, июне, октябре 2021 года и январе 2022 года.
  • В GeekBrains отказались комментировать иск, но дополнили изданию: «Это абсолютно нормально, что кому-то из десятков тысяч студентов может не подойти конкретный курс. Тогда мы просто вернем деньги или предложим другие программы бесплатно».
  • У истцов высокие шансы выиграть суд, а дело может повлиять на коллективные обращения от клиентов к другим платформам с похожими претензиями, считают опрошенные изданием эксперты.

#новость #geekbrains

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Дмитрий Кузнецов

Давно пора было.

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Владимир Мирончев

Согласен, прецедент нужно создать, а то слишком много таких компаний стало

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15
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Я никто и звать меня никак

Скоро начнут появляться компании, которые будут предлагать курсы как создавать компании, которые создают курсы.

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0
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Сережа Орехов

Уже есть. Какая то инфоцыганская шаражка, учит создавать онлайн школы

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0
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Я никто и звать меня никак

инфоцыганская шаражка
 ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! :D

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0
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Pavlo Melnyk

Имел не осторожность купить курс IOS разработчика. Полное дерьмо. Галопом по европах. Четко видно что компания имела вас в задницу с вашими мечтами , пробежались и зашибись. Не успел твои проблемы вот и весь подход

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12
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Pavel Loginov

Имя негативный опыт, какой бы вы сейчас порекомендовали курс/платформу?

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1
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Damir Shakirov

YouTube, books, docs

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25
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Pavlo Melnyk

Лучше и не скажешь и упорство .

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4
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Наталья Булаткина

Курс по ссылке (1 тыс рублей) + наставник + труд.

iOS &amp; Swift - The Complete iOS App…
From Beginner to iOS App Developer with Just One Course! Fully Updated with a Comprehensive Module…
www.udemy.com
Как я перешла в разработку из продакт-менеджмента
В этой статье мне хочется поделиться своей историей смены профессии, чтобы помочь людям, которые…
medium.com
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0
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Artem St

Странно ожидать другого от инфоцыган

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1
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Денис Котовский

Полностью поддерживаю, сам решил поднять квалификацию на курсе Project Management , бог с ним что галопом, главное что сам учебный процесс через опу, занятия могут быть а могут и не быть по расписанию, можно провисеть в зуме ожидая препода и выяснить через полчаса что его не будет, короче сплошные нервы и расстройство. Думал это прям новое слово в обучении, оказалось инфоцыгане в гриме)

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Александр Москалев

Там учат разбираться с исками и с судами :) и все.

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8
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Dimaloss

Ну наконец-то! 👍 Молодцы, ждём результатов

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5
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Антон Морозов

В GeekBrains отказались комментировать иск, но дополнили изданию: «Это абсолютно нормально, что кому-то из десятков тысяч студентов может не подойти конкретный курс. Тогда мы просто вернем деньги или предложим другие программы бесплатно».

Я что-то не понимаю, но на них подали в суд как раз за то, что площадки не возвращают деньги.

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5
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Михаил Ефимов

В новости пишут, что иногда курс начинается не сразу, а через 30+ дней после оплаты, а по их оферте деньги после 30 дней уже не возвращают.
Следите за руками…кручу верчу на!@&ь хочу :)

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0
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Bublikov Anton

Пиарщик не вникал, надеется что и читатель не будет

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Семен Переделкин

GeekBrains нужно открыть курс "Как подать коллективный иск к платформе из-за отказов возвращать деньги за курсы".

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3
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Перлы Харбора

Инфобизнес курсы, тренинги, всё это чаще наедалово разрекламированное из каждого утюга. Люди 'идут" на все эти курсы из-за собственной лени, по незнанию или по глупости. Там же чаще схема простая, как у барыг, первая доза бесплатно, а потом сам купишь. Хотя на том же YouTube куча бесплатных курсов. Ну и оффлайн обучение никто не отменял.

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1
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Alex Shevchenko

Коллективное кидалово 😄

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2
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Denis Semenov

Контора такое дно, что от них будешь получать спам, даже если отписаться от всех возможных писем, а потом они ещё будут тебе в соцсети, где ты писал тех поддержке с просьбой отключить этот спам, слать этот же спам. Забанил их везде, где можно, и крайне не рекомендую с ними связываться.

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2
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Dako Boran

🍿

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Валерия Насертдинова

Ура 😅

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1
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Гриша Хакер

Если все ломанутся- то эта гавноконтора, плодящая недогавнокодеров - быстрее сгинет!

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Сергей Иваница

Волчек и Сагун, конечно, те ещё деятели. Сначала БМ потопили, сейчас GeekBrains разваливают.

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ЯжПрограммист

Все причастные молодцы, удачи! Держите в курсе.

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Fix Play Media

Тоже напоролся на них, 3 раза пытался нормально вернуть деньги, на четвёртый раз подал жалобу в Роспотребнадзор, а после подал иск в суд. теперь жду решения.

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Евгений Умолинов

Другие инфотаборы тоже надо мочить!)

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Василий Петров

жулики будут наказаны)

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Михаил Ефимов

Я так понимаю, что подобные конторы с курсами набирают «преподавателей» на аутсорс. Типа: вася, ты ж иос кодер? Давай к нам курс проведешь быстренько…накидай там че знаешь.

А по факту эти люди не имеют преподавательского образования и не способны составить курс, методические материалы так, чтобы это понял даже новичок.

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Право
Маша Цепелева
Клиенты GeekBrains подали коллективный иск к платформе из-за отказов возвращать деньги за курсы Статьи редакции

Компания ссылается на внутренние правила оферты, но они противоречат закону, считают юристы.

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