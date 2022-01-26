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Intel добилась отмены штрафа в $1,2 млрд за вытеснение AMD с рынка процессоров — его вынесли 13 лет назад Статьи редакции

Компания ходила по судам с 2009 года.

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Генеральный суд ЕС постановил, что регулирующие органы ЕС допустили «ключевые ошибки» во время расследования и вынесения штрафа Intel, сообщает Bloomberg.

Intel получила штраф в 2009 году и с тех пор обжаловала его в разных инстанциях. Во время первоначального расследования комиссия ЕС заявила, что компания с 2002 по 2005 год давала скидки производителям, если они устанавливали не менее чем на 95% своих компьютеров чипы Intel.

В решении говорилось, что так компания ограничила возможности AMD, ей можно было работать только с 5% устройств.

Теперь суд постановил, что комиссия неполностью проанализировала ситуацию и расследование «не позволяет установить, что скидки могли или могут иметь антиконкурентные последствия».

  • Во втором квартале 2021 года AMD заняла 16,9% рынка процессоров x86, это рекордная доля с 2006 года.
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Technobits

#новость #intel

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Rudolf Boiars

Подаст аналогичный иск к AMD?😂

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Mik Petrov

РКН тоже будет 13 лет ждать от Гугла и других

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Isaac Clarke

Но поможет ли им это?

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Алексей Владимирович

Как удивительно, стоило только начать выпускать реально зачетные процессоры, дело пошло, и без судов. Хотя да, дело еще и в том, что синева стагнирует уже много лет.

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Тетяна Зав'ялова

Ждем подорожание продукции!

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cindy katss

пока нытики таскались по судам
ребята вджобывали
и порвали монополию
ждём встречку от мудэ за оскарбленеи честв умности

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6 6 комментариев
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