Intel добилась отмены штрафа в $1,2 млрд за вытеснение AMD с рынка процессоров — его вынесли 13 лет назад Статьи редакции
Компания ходила по судам с 2009 года.
Генеральный суд ЕС постановил, что регулирующие органы ЕС допустили «ключевые ошибки» во время расследования и вынесения штрафа Intel, сообщает Bloomberg.
Intel получила штраф в 2009 году и с тех пор обжаловала его в разных инстанциях. Во время первоначального расследования комиссия ЕС заявила, что компания с 2002 по 2005 год давала скидки производителям, если они устанавливали не менее чем на 95% своих компьютеров чипы Intel.
В решении говорилось, что так компания ограничила возможности AMD, ей можно было работать только с 5% устройств.
Теперь суд постановил, что комиссия неполностью проанализировала ситуацию и расследование «не позволяет установить, что скидки могли или могут иметь антиконкурентные последствия».
- Во втором квартале 2021 года AMD заняла 16,9% рынка процессоров x86, это рекордная доля с 2006 года.
Подаст аналогичный иск к AMD?😂
РКН тоже будет 13 лет ждать от Гугла и других
Но поможет ли им это?
Как удивительно, стоило только начать выпускать реально зачетные процессоры, дело пошло, и без судов. Хотя да, дело еще и в том, что синева стагнирует уже много лет.
Ждем подорожание продукции!
пока нытики таскались по судам
ребята вджобывали
и порвали монополию
ждём встречку от мудэ за оскарбленеи честв умности
Компания ссылается на внутренние правила оферты, но они противоречат закону, считают юристы.
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Компания ходила по судам с 2009 года.