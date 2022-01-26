Компания ходила по судам с 2009 года.

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Генеральный суд ЕС постановил, что регулирующие органы ЕС допустили «ключевые ошибки» во время расследования и вынесения штрафа Intel, сообщает Bloomberg.

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Intel получила штраф в 2009 году и с тех пор обжаловала его в разных инстанциях. Во время первоначального расследования комиссия ЕС заявила, что компания с 2002 по 2005 год давала скидки производителям, если они устанавливали не менее чем на 95% своих компьютеров чипы Intel.

В решении говорилось, что так компания ограничила возможности AMD, ей можно было работать только с 5% устройств.

Теперь суд постановил, что комиссия неполностью проанализировала ситуацию и расследование «не позволяет установить, что скидки могли или могут иметь антиконкурентные последствия».

Во втором квартале 2021 года AMD заняла 16,9% рынка процессоров x86, это рекордная доля с 2006 года.