Право
Валерия Козлова

Госдума приняла законопроект о штрафах для операторов и банков за переводы онлайн-казино Статьи редакции

Для должностных лиц штраф — до 500 тысяч рублей, для компаний — до 45% от платежа.

  • Госдума в третьем чтении приняла законопроект. Операторам связи, платёжным агентам и банкам грозит наказание, если они переведут деньги нелегальным казино или лотереям. Во втором чтении законопроект дополнили, теперь запрет касается и «работы иностранных лиц в интернете на территории России».

  • Штраф для должностных лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч, для компаний — от 25% до 45% от суммы платежа, но не менее 5 млн.

  • В 2018 году власти запретили переводить деньги незаконным онлайн-казино и букмекерам. В июне 2021 года Госдума разрешила ФНС без суда блокировать платёжные организации, через которые игроки переводят деньги.
  • В 2020 году ЦБ ограничил переводы Qiwi и «ЮМани» на иностранные кошельки. Это связывали с обработкой платежей для «серых» букмекеров. В 2021 году за расчёты с онлайн-казино ЦБ отозвал лицензии у РФИ-банка, «Русского финансового общества», банка «Онего» и других.
  • В сентябре 2021 года ЦБ определил восемь критериев для блокировки банками подозрительных платежей. В январе 2022 года Роскомнадзор решил дать банкам частичный доступ к реестру запрещённых сайтов. Так они смогут определить, есть ли получатель денег в списке нарушителей.

#новость #законы

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Ware Wow

Сделали бы лучше ГосМегаКазино.
Гарантировали бы коэффициенты.
Подключили арбитражников.
Выпиливали бы зависимых, можно было бы даже ставить их банковские счета на карандаш, запрещать им подозрительные операции.
Все в карман государства.

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Ivan

Уже есть. Пенсионный фонд называется

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Артем Акулов

Уже есть - Столото называется.

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Влад Борщ

Во втором чтении законопроект дополнили, теперь запрет касается и «работы иностранных лиц в интернете на территории России».
 Поясните плс, это че) Я, как иностранное юрлицо, не имею право работать в РФ?

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Dmitry Ryzhov

переводишь деньги в казино, которое зарегистрировано в другой стране

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R-Globus

А Столото это типа не казино? А, да, лохотрон. Тогда проблем нет.

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Иван Шеметов

прощай киви...

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Ms.Dispute

А толку-то... Ну переведут на любой веб-кошелек, а уже с него в счет казино и т.д. Вот если бы веб-кошельки привязали к личности и все переводы с них/на них можно было привязать к казино и прочим.. Вот тогда да...

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Илья Волочков

Интересно, какое следующее дерьмо будут рекламировать Ютуберы, когда окончательно запретят пирамиды и казино?

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Ms.Dispute

Когда это все запретят, ютуб будет непопулярен.

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Ермил Вагин

Думаю найдут ,что рекламировать) Мир не стоит на месте, появятся еще какие-то аналоги пирамид.

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Илья Волочков

Я переживаю за контент. Есть блогеры, которые снимают интересные ролики, но рекламируют всякое дерьмо. Типа СуперСуса и Креосана. Как бы у них доход не просел, не смогут потом видосы пилить :(

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