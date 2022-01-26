Роскомнадзор обязал «Яндекс Go», «Такси», «Еду» и «Лавку» хранить данные о пользователях и делиться ими с властями Статьи редакции
Они попали в список компаний, обязанных это делать по «закону Яровой».
- Роскомнадзор внёс в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) «Яндекс.Лавку», «Яндекс Go, «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еду», обратила внимание «Роскомсвобода».
- Все сервисы связаны с услугами — доставка продуктов и хозяйственных товаров, аренда самокатов, заказ такси и готовой еды.
- «Мы получили требование на включение сервиса такси и самокатов “Яндекс Go”, “Яндекс.Еды” и “Яндекс.Лавки” в реестр организаторов распространения информации, и в соответствии с законом обязаны его исполнить», — сообщили «Новой газете» в пресс-службе «Яндекса».
- Согласно «закону Яровой», внесённые в реестр сервисы должны хранить данные о переписках и звонках пользователей полгода и предоставлять их по запросу ФСБ и других госорганов. Если сервис этого не сделает, его заблокируют в России.
- Закон вступил в силу с 1 июля 2018 года, а с 1 октября вступили в силу положения, обязывающие операторов связи и доступа в интернет хранить весь интернет-трафик пользователей.
- С 2014 года в реестре находятся «Яндекс.Почта», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Район», с 2019-го — «Яндекс.Дзен», с 2020-го — «Яндекс.Недвижимость», «Авто.ру» и «Яндекс.Маркет».
Теперь будут ещё за режимом питания следить? )
Не только, куда поехал, на чем поехал, за чем поехал
Тогда ещё и для кого такси заказал
Если покупаешь дорогие продукты, раскулачить.
Ну и советский человек на такси не ездит, значит иностранный агент.
А раньше они конечно это не делали. Вроде как что Google, что Яндекс не испытывали ни каких проблем с передачей данных властям
Уф, «Кинопоиск» пронесло.
Или стоп..
Кинопоиск по другой статье закона Об информации. Как оператор аудио визуального ресурса
Дело пакета с пакетами живёт! 😁
А свои прямые функции когда будут исполнять, например чистить магазины от тухляка
Мне кажется ещё чуть-чуть и мы сами будем отсылась все свои данные (личные переписки в мессенджерах, смс, все действия в соц.сетях, комментарии, где оставил и что написал и т.п.)😒
И для разработки системы это принимающей выделят ещё охулеарды денег.
переходим на все забугорное
Вот только с доставкой и такси проблемы будут.
Уже и пожрать анонимно нельзя? Или с ожирением решили бороться 😂
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