Право
Евгения Евсеева

Роскомнадзор обязал «Яндекс Go», «Такси», «Еду» и «Лавку» хранить данные о пользователях и делиться ими с властями Статьи редакции

Они попали в список компаний, обязанных это делать по «закону Яровой».

  • Роскомнадзор внёс в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) «Яндекс.Лавку», «Яндекс Go, «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еду», обратила внимание «Роскомсвобода».
  • Все сервисы связаны с услугами — доставка продуктов и хозяйственных товаров, аренда самокатов, заказ такси и готовой еды.
  • «Мы получили требование на включение сервиса такси и самокатов “Яндекс Go”, “Яндекс.Еды” и “Яндекс.Лавки” в реестр организаторов распространения информации, и в соответствии с законом обязаны его исполнить», — сообщили «Новой газете» в пресс-службе «Яндекса».
  • Согласно «закону Яровой», внесённые в реестр сервисы должны хранить данные о переписках и звонках пользователей полгода и предоставлять их по запросу ФСБ и других госорганов. Если сервис этого не сделает, его заблокируют в России.
  • Закон вступил в силу с 1 июля 2018 года, а с 1 октября вступили в силу положения, обязывающие операторов связи и доступа в интернет хранить весь интернет-трафик пользователей.
  • С 2014 года в реестре находятся «Яндекс.Почта», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Район», с 2019-го — «Яндекс.Дзен», с 2020-го — «Яндекс.Недвижимость», «Авто.ру» и «Яндекс.Маркет».

#новость #яндекс

1353 просмотров
15 15 комментариев
3
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
user user

Теперь будут ещё за режимом питания следить? )

Ответить
11
Развернуть ветку
Илья Рогаткин

Не только, куда поехал, на чем поехал, за чем поехал

Ответить
3
Развернуть ветку
user user

Тогда ещё и для кого такси заказал

Ответить
3
Развернуть ветку
Михаил Желтухин

Если покупаешь дорогие продукты, раскулачить.

Ну и советский человек на такси не ездит, значит иностранный агент.

Ответить
3
Развернуть ветку
Darth Revan

А раньше они конечно это не делали. Вроде как что Google, что Яндекс не испытывали ни каких проблем с передачей данных властям

Ответить
5
Развернуть ветку
jianku13

Уф, «Кинопоиск» пронесло.

Или стоп..

Ответить
4
Развернуть ветку
whishp

Кинопоиск по другой статье закона Об информации. Как оператор аудио визуального ресурса

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Дело пакета с пакетами живёт! 😁

Ответить
2
Развернуть ветку
Silanser

А свои прямые функции когда будут исполнять, например чистить магазины от тухляка

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр

Мне кажется ещё чуть-чуть и мы сами будем отсылась все свои данные (личные переписки в мессенджерах, смс, все действия в соц.сетях, комментарии, где оставил и что написал и т.п.)😒

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр Владимирович

И для разработки системы это принимающей выделят ещё охулеарды денег.

Ответить
0
Развернуть ветку
Марк Энгельс

переходим на все забугорное

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Владимирович

Вот только с доставкой и такси проблемы будут.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey L.

Уже и пожрать анонимно нельзя? Или с ожирением решили бороться 😂

Ответить
0
Развернуть ветку
Азиатский Таксист
Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
Yota
Говорит Москва: Yota определила самые общительные регионы России в 2021 году

Yota проанализировала количество и продолжительность телефонных звонков своих пользователей, а также объем использованного мобильного трафика за 2021 год в разных регионах страны. Таким образом мобильный оператор определил самые «звонящие» и «качающие» регионы.

0 Обсудить
4
Точка
Исследование: как бизнес преодолел кризис в 2021 году, часть первая

Мы провели исследование российского рынка и посмотрели, как чувствовал себя бизнес в 2021 году. Аналитики компании выяснили, что, благодаря смягчению коронавирусных ограничений, рынок стал постепенно восстанавливаться и выходить на докризисные показатели.

0 Обсудить
2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Торговля
Татьяна Афанасьева
Зумеры и продажи в онлайне: почему инвесторы вложили $457 млн в бренды нижнего белья в 2021 году Статьи редакции

Новые компании, выходящие на рынок белья, не изобретают ничего принципиально нового, пишет Crunchbase. Но меняется формат продажи одежды: компании ориентируются на онлайн-покупателей и предлагают инструменты для выбора вещей в интернете.

Фото: PxHere
4 4 комментария
12
Приёмная
Алексей Земсков
«Яндекс Go» блокирует аккаунты пользователей, не нарушающих правил пользования сервисом
109 109 комментариев
28
Право
Маша Цепелева
Клиенты GeekBrains подали коллективный иск к платформе из-за отказов возвращать деньги за курсы Статьи редакции

Компания ссылается на внутренние правила оферты, но они противоречат закону, считают юристы.

347 347 комментариев
348
Открытие Инвестиции
Позитивные результаты Ericsson смогли повлиять на Nokia

Несмотря на потерю доли рынка в Китае, прибыль Ericsson за IV квартал 2021 года приятно удивила. Возросший спрос на поставку оборудования 5G в Европу, Северную и Латинскую Америку увеличили чистую прибыль компании на 40%, и она достигла $1,1 млрд. Фондовый рынок моментально отреагировал на новости от Ericsson – акции Nokia возросли на 1,46%.

1 1 комментарий
0
Финансы
Sports.ru
Сколько тратят миллиардеры на футбол? Кажется, российские – самые щедрые

Исследование автора Sports.ru Дениса Пузырева.

14 14 комментариев
19
Маркетинг
Денис Бондарев
Брокер нарастил число подписчиков в ТикТок в 8 раз за два месяца. Секрет успеха оказался прост

TikTok – не самый очевидный канал для инвестиционных компаний, но и среди них есть авантюристы, которые решили проверить эффективность этой платформы для продвижения своих услуг.

31 31 комментарий
37
Сервисы
Heads and Hands
В экосистеме «Своë» уже 1 млн пользователей. Что это такое и зачем Россельхозбанку цифровые сервисы для фермеров

Рассказываем, как за один год построить открытую экосистему для агробизнеса.

0 Обсудить
8
Репутация Москва
Очистка репутации застройщика, девелопера, объекта

Здравствуйте! Вы тут, потому что у вас есть проблемы с online-репутацией. Если это не так – не читайте дальше.

0 Обсудить
2
БКС Мир инвестиций
Что такое АДР и ГДР: чем отличаются от акций, что предпочесть инвестору
0 Обсудить
0
Больше статей
null