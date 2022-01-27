Правительство включило «ВКонтакте» в список социально значимых сайтов с бесплатным доступом Статьи редакции
Зайти на него можно при нулевом балансе на абонентском счету.
Правительственная комиссия включила в перечень социально значимых ресурсов для проекта «Доступный интернет» соцсеть «ВКонтакте» и «Госуслуги». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко, возглавляющего комиссию. В VK (ранее Mail.ru Group, владеет «ВКонтакте») подтвердили «Коммерсанту» включение соцсети в список.
Сайт может считаться социально значимым, если его посещают не менее пяти млн пользователей в день. Кроме того, на нём должно быть расположено не менее 5000 аккаунтов госорганов, государственных СМИ и крупнейших российских телеканалов. Предполагается, что граждане смогут получить доступ к социально значимому сайту бесплатно.
В будущем комиссия утвердит включение в перечень и других сайтов, например, соцсети «Одноклассники», добавил глава комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн.
Минкомсвязи в апреле 2020 года утвердила список социально значимых сайтов. В перечень вошёл 371 ресурс. В их числе — соцсети, сайты телеканалов и интернет-магазины. По оценкам мобильных операторов, проект «Доступного интернета» обойдётся им в 150 млрд рублей в год. Они попросили сделать доступ только тем, кто подтвердил гражданство РФ и самостоятельно обратился в колл-центр за предоставлением услуги.
5 млн ? А где порнохаб ?
там просто нет 5000 аккаунтов госорганов(
Их там больше, просто они там латентно присутствуют.
Создать там 5000 аккаунтов госорганов. То, что они в них не будут заходить - ни о чём не говорит.
Друг говорит, там авторизация через ВК. Товарищ майор должен знать, какую порнуху смотрит подозреваемый
Тврщ майору не интересно рукоблудство
Отнюдь. Скрытый гомосексуал - подарок для вербовочного подхода.
Порнхаб скатился после большой чистки.
Говносеть которая социально значима
А потом "МТС" рассылает уведомления абонентам:
"Почему меняются цены на связь:"
"— исполнение новых законов, предъявляемых операторам, требует дополнительных вложений в специальное оборудование и программное обеспечение".
https://mts.ru/why
МТС просто говноеды, которые перекидывают свои недостачи на пользователей.
Спасибо, товарищ майор, но нет!
Товарищ майор перекочевал в Телегу.
Для аудитории вк и прапорщика достаточно?
Значит п*рно в видеозаписях можно всегда будет смотреть
Да.
Телеграм более социальнозначимый
Всё это хорошо, наверное, но
Крипту запретить, чтоб недайбох не стали богатыми
АйХерб запретить, чтоб недайбох не стали здоровыми
ВКонтакте сделать доступным всегда и везде, чтоб недайбох не поумнели
Стратегия, тактика. Моё почтение.
Сами сидите в своем вконтакте, товарищ майор
...а "Госуслуги" только сейчас включили?! Т.е. "Одноклассники" были более "социально-значимы"?
На госулугах нормально с одноклассницей о повышении цен и чиновничьем беспределе не попереписываешся.
Очевидное невероятное))
Почему не двач? ВКонтакте уже даже хуже него стал.
будут сажать за репосты людей, у которых даже нет денег интернет оплатить
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