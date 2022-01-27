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Право
TJ

Правительство включило «ВКонтакте» в список социально значимых сайтов с бесплатным доступом Статьи редакции

Зайти на него можно при нулевом балансе на абонентском счету.

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Правительственная комиссия включила в перечень социально значимых ресурсов для проекта «Доступный интернет» соцсеть «ВКонтакте» и «Госуслуги». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко, возглавляющего комиссию. В VK (ранее Mail.ru Group, владеет «ВКонтакте») подтвердили «Коммерсанту» включение соцсети в список.

Сайт может считаться социально значимым, если его посещают не менее пяти млн пользователей в день. Кроме того, на нём должно быть расположено не менее 5000 аккаунтов госорганов, государственных СМИ и крупнейших российских телеканалов. Предполагается, что граждане смогут получить доступ к социально значимому сайту бесплатно.

Ежемесячная аудитория ВКонтакте составляет более 70 млн пользователей рунета. Поэтому предоставление бесплатного доступа к соцсети как к общественно значимому ресурсу является логичным и последовательным шагом для развития интернета и для цифровизации.

пресс-служба VK

В будущем комиссия утвердит включение в перечень и других сайтов, например, соцсети «Одноклассники», добавил глава комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн.

Минкомсвязи в апреле 2020 года утвердила список социально значимых сайтов. В перечень вошёл 371 ресурс. В их числе — соцсети, сайты телеканалов и интернет-магазины. По оценкам мобильных операторов, проект «Доступного интернета» обойдётся им в 150 млрд рублей в год. Они попросили сделать доступ только тем, кто подтвердил гражданство РФ и самостоятельно обратился в колл-центр за предоставлением услуги.

#новость #vk #соцсети

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Mik Petrov

5 млн ? А где порнохаб ?

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П. Александр

там просто нет 5000 аккаунтов госорганов(

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12
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Валерий Николаев

Их там больше, просто они там латентно присутствуют.

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5
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Александр Привалов

Создать там 5000 аккаунтов госорганов. То, что они в них не будут заходить - ни о чём не говорит.

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4
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Игорь Мазаев

Друг говорит, там авторизация через ВК. Товарищ майор должен знать, какую порнуху смотрит подозреваемый

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3
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Mr Black

Тврщ майору не интересно рукоблудство

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–1
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Павел Корчагин

Отнюдь. Скрытый гомосексуал - подарок для вербовочного подхода.

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1
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Askar Samanchiev

Порнхаб скатился после большой чистки.

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0
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Artem St

Говносеть которая социально значима

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5
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Андрей Ковалевский

А потом "МТС" рассылает уведомления абонентам:

"Почему меняются цены на связь:"
 "— исполнение новых законов, предъявляемых операторам, требует дополнительных вложений в специальное оборудование и программное обеспечение".
https://mts.ru/why

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3
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Askar Samanchiev

МТС просто говноеды, которые перекидывают свои недостачи на пользователей.

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0
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Леонид Бережной

Спасибо, товарищ майор, но нет!

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2
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Askar Samanchiev

Товарищ майор перекочевал в Телегу.

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1
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Денис Демидов

Для аудитории вк и прапорщика достаточно?

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Последний Шанс

Значит п*рно в видеозаписях можно всегда будет смотреть

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Askar Samanchiev

Да.

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Игорь Мазаев

Телеграм более социальнозначимый

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1
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Павел Корчагин

Всё это хорошо, наверное, но

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Военный меч

Заходит Минкомсвязи в бар и говорит, — всем бесплатный трафик за счёт заведения

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Антон Т

Крипту запретить, чтоб недайбох не стали богатыми
АйХерб запретить, чтоб недайбох не стали здоровыми
ВКонтакте сделать доступным всегда и везде, чтоб недайбох не поумнели

Стратегия, тактика. Моё почтение.

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Роман Емельянов

Сами сидите в своем вконтакте, товарищ майор

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ilia

...а "Госуслуги" только сейчас включили?! Т.е. "Одноклассники" были более "социально-значимы"?

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Йонас Урбонас

На госулугах нормально с одноклассницей о повышении цен и чиновничьем беспределе не попереписываешся.

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Евгений Кузнецов

Очевидное невероятное))

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Askar Samanchiev

Почему не двач? ВКонтакте уже даже хуже него стал.

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unknown

будут сажать за репосты людей, у которых даже нет денег интернет оплатить

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