В Петербурге задержали предпринимателя и инициатора бойкота QR-кодов в кафе и магазинах Александра Коновалова — «Бумага» Статьи редакции
Коновалова обвиняют в пособничестве по получению взятки.
- О задержании Коновалова рассказала изданию «Бумага» невестка предпринимателя Анжелика Гетше. Ему вменяют пособничество по получению взятки в 50 тысяч рублей — в сентябре 2021 года он якобы помог заведению «Пакман» в Петербурге получить обратно изъятые кальяны и табачные изделия. По версии следствия, предприниматель использовал связи в Адмиралтейском УМВД, пишет «Фонтанка».
- В 2018 году РБК называл Коновалова «куратором нелегальной торговли в Петербурге».
- В январе 2022 года в Петербурге начали действовать новые правила, зайти в кафе и некоторые магазины можно только с QR-кодом. Через несколько дней после этого Коновалов объявил бойкот кодам, а позже опубликовал список заведений, которые якобы его поддержали.
- Власти сначала называли эти заявления «очередным креативным рекламным ходом», но в ночь на субботу 22 января полиция, Роспотребнадзор и Росгвардия провели рейды по барам и ресторанам.
- 23 января полиция оцепила закрытые после рейдов бары и рестораны на улицах Некрасова, Жуковского и Рубинштейна, рассказал Коновалов. 25 января он анонсировал «освободительный поход» на Рубинштейна с группой юристов и «неравнодушных граждан». В Смольном сообщили, что «не воспринимают акцию Коновалова как протест против QR-кодов».
- Александр Коновалов — миллиардер, предприниматель в сфере ресторанного бизнеса в Петербурге. В городе он владеет более 200 заведениями — среди них бары, кальянные, салоны красоты и другие.
Стандартные методы борьбы бессильной власти с несогласными с нарушениями конституции и сегрегации населения.
Иногда правда - чуть сложнее чем все скидывать на власть
Скорее чуть проще, чем если нет мозгов, и думать, что миллиардеру интересно заниматься пособничеством во взятках размером 50 тысяч рублей для возврата кальянов и табака )))
Не переживайте, дело ведет специалист по убийствам, скоро найдут нормальный предлог...
Сегрегация - разделение народа по каким-либо критериям. Мы рождены свободными! И по праву рождения живем на своей земле, за которую погибали наши деды и предки миллионами!
Что угодно придумаете, лишь бы маску не надевать.
Стандартный коммент
Какая ситуация, такие и комментарии.
Какая ситуация? Задержали дэлбика, который пытался подосрать конкурентам и писал доносы. При чем тут сегрегация населения?
При qr кодах и ограничениях доступа части населения к услугам.
Коновалов - придурок, который год назад просто писал доносы на заведения и пытался закрыть всех подряд. Видимо, чтобы конкурентов у своего бизнеса поменьше было, ковид отличный информационный помощник.
Не наговаривай! Жаль, что вы спите!
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Упомянуть Гитлера в третьем же предложении комментария к новости о барах Петербурга - это сильно
Сначала бары, а что потом? Проснитесь и смотрите на ситуацию шире и в будущее!
Когда слышишь о том, что силовики кого-то задержали и что то "шьют"...
Миллиардер...берущий взятку в 50 тыс рублей????
Не взял а педераст!... Простите передаст
Это IQ-сопротивление
Миллиардер который позвонил или скинул смс чтобы взяли взятку.
Как же символично в даты снятия блокады Ленинграда от фашисткой Германии продвигать сегрегацию, вводить qr кода и прочие мракобесие.
Это же факт! И никто не может с этим не согласиться.
Жесть. Вот и статья объявилась… В принципе было понятно что хана предпринимателю за публичное несогласие
Да все правильно, нахер это куаркоды
Типичная схема. Лидера бьешь по рукам. Остальные разбегаются от страха.
Ну тут как бы изначально существовало 2 варианта. 1. Либо за ним придут. 2. Либо это подставное лицо, которое стягивало всех несогласных, деанимируя их, чтобы с теми могли разобраться.
А могли Кадыровцы выкрасть.
Или наркоту подбросить.
Быстро отработали его.
Было ожидаемо, слишком дерзко себя вел, хоть и бывший сотрудник и со связями.
Он особо это и не скрывает.
Только вот никто не замечает второго участника "чистой" деятельности.
С этим ясно за это не оправдываю.
Коррупцию раскрыли
Не мытьем, так катаньем.
Милиционер думал,что всемогущий.А оказалось как все.
Да вряд ли. Скорее всего просто темперамент такой.
Он же явно беззащитный на федеральном уровне.
На любого можно накопать. Все ж привыкли жить сегодняшним днём, уверенные что ну со мной то ничего не случится. В каких-то ситуациях оно может и так. Но не в играх с государством. Это игрок другого уровня.
Да ладно, ему судимостью больше, судимостью меньше. Сам себе хозяин, к панам на работу он не будет устраиватся. Если такую фигню шьют за игры с государством, то это чеснейший гражданин и миллиардер
А это не Вы? )
Куратор нелегальной торговли Петербурга - должно быть, это очень, очень страшный человек по меркам этого бандитского города
Разве вы согласны жить по куар-кодам? Правильно, что бойкот делает!
"Я дал тебе кров и хлеб, я разрешил тебе всё. И как ты отблагодарил меня?" (с) Зверополис
И на что он рассчитывал?..
Ну то есть в случае чего найдут / вспомнят / придумают дело о взятке, убийство 20-ти летней давности или что-то ещё. Вот уж правда: "не ваша заслуга, а наша недоработка".
Если это противостояние его личная инициатива, то вызывает уважение. Нужно обладать мужеством, чтобы идти против течения, тем более публично. Цена такой пиар-кампании слишком высокая, если только это не еще один pr-инструмент городской бизнес -элиты, которая сегодня активно топит против администрации: заказная песня шнурова, бойкот рестораторов
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