Право
Богдан Музыченко

В Петербурге задержали предпринимателя и инициатора бойкота QR-кодов в кафе и магазинах Александра Коновалова — «Бумага» Статьи редакции

Коновалова обвиняют в пособничестве по получению взятки.

Обновлено в 14:28. Александра Коновалова не задержали, он всё ещё у себя дома — у него нет доступа к связи. Правоохранительные органы находятся на территории дома бизнесмена с 7:50, пишет «Бумага» со ссылкой на заявление его невестки Анжелики Гетше.
Обновлено в 15:00. Региональное управление СК по Петербургу заявило, что полиция задержала Александра Коновалова. Ведомство решает вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры наказания.
  • О задержании Коновалова рассказала изданию «Бумага» невестка предпринимателя Анжелика Гетше. Ему вменяют пособничество по получению взятки в 50 тысяч рублей — в сентябре 2021 года он якобы помог заведению «Пакман» в Петербурге получить обратно изъятые кальяны и табачные изделия. По версии следствия, предприниматель использовал связи в Адмиралтейском УМВД, пишет «Фонтанка».
  • В 2018 году РБК называл Коновалова «куратором нелегальной торговли в Петербурге».
  • В январе 2022 года в Петербурге начали действовать новые правила, зайти в кафе и некоторые магазины можно только с QR-кодом. Через несколько дней после этого Коновалов объявил бойкот кодам, а позже опубликовал список заведений, которые якобы его поддержали.
  • Власти сначала называли эти заявления «очередным креативным рекламным ходом», но в ночь на субботу 22 января полиция, Роспотребнадзор и Росгвардия провели рейды по барам и ресторанам.
  • 23 января полиция оцепила закрытые после рейдов бары и рестораны на улицах Некрасова, Жуковского и Рубинштейна, рассказал Коновалов. 25 января он анонсировал «освободительный поход» на Рубинштейна с группой юристов и «неравнодушных граждан». В Смольном сообщили, что «не воспринимают акцию Коновалова как протест против QR-кодов».
  • Александр Коновалов — миллиардер, предприниматель в сфере ресторанного бизнеса в Петербурге. В городе он владеет более 200 заведениями — среди них бары, кальянные, салоны красоты и другие.

#новость #qrкоды #covid19

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44 комментария
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Anna Petrova

Стандартные методы борьбы бессильной власти с несогласными с нарушениями конституции и сегрегации населения.

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25
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Антон Семенов

Иногда правда - чуть сложнее чем все скидывать на власть

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9
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Kirill Kulagin

Скорее чуть проще, чем если нет мозгов, и думать, что миллиардеру интересно заниматься пособничеством во взятках размером 50 тысяч рублей для возврата кальянов и табака )))

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5
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Денис Демидов

Не переживайте, дело ведет специалист по убийствам, скоро найдут нормальный предлог...

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4
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Alex Chepkasov

Сегрегация - разделение народа по каким-либо критериям. Мы рождены свободными! И по праву рождения живем на своей земле, за которую погибали наши деды и предки миллионами!

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–11
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Михаил Белов

Что угодно придумаете, лишь бы маску не надевать.

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12
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Андрей Деревянко

Стандартный коммент

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1
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Anna Petrova

Какая ситуация, такие и комментарии.

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1
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Андрей Деревянко

Какая ситуация? Задержали дэлбика, который пытался подосрать конкурентам и писал доносы. При чем тут сегрегация населения?

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Anna Petrova

При qr кодах и ограничениях доступа части населения к услугам.

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Вячеслав Осадчий

Коновалов - придурок, который год назад просто писал доносы на заведения и пытался закрыть всех подряд. Видимо, чтобы конкурентов у своего бизнеса поменьше было, ковид отличный информационный помощник.

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Alex Chepkasov

Не наговаривай! Жаль, что вы спите!

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–19
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Валентин Юрченко

Упомянуть Гитлера в третьем же предложении комментария к новости о барах Петербурга - это сильно

Закон Годвина
Закон Годвина (англ. Godwin's Law) — распространённое выражение в интернет-культуре, которое…
ru.m.wikipedia.org
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8
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Alex Chepkasov

Сначала бары, а что потом? Проснитесь и смотрите на ситуацию шире и в будущее!

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Евгений Богданов

Когда слышишь о том, что силовики кого-то задержали и что то "шьют"...

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9
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Anton Zakharov

Миллиардер...берущий взятку в 50 тыс рублей????

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8
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whishp

Не взял а педераст!... Простите передаст

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1
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jianku13

Это IQ-сопротивление

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Сергей Исаков

Миллиардер который позвонил или скинул смс чтобы взяли взятку.

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Alex Chepkasov

Как же символично в даты снятия блокады Ленинграда от фашисткой Германии продвигать сегрегацию, вводить qr кода и прочие мракобесие.

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Иной бинокль

Проветрись сходи.

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11
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Alex Chepkasov

Это же факт! И никто не может с этим не согласиться.

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–5
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Khamitov Ilshat

Жесть. Вот и статья объявилась… В принципе было понятно что хана предпринимателю за публичное несогласие

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Дмитрий Болонский

Да все правильно, нахер это куаркоды

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Мурад Муртазалиев

Типичная схема. Лидера бьешь по рукам. Остальные разбегаются от страха.

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Konstantin_Andreevich

Ну тут как бы изначально существовало 2 варианта. 1. Либо за ним придут. 2. Либо это подставное лицо, которое стягивало всех несогласных, деанимируя их, чтобы с теми могли разобраться.

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Ware Wow

А могли Кадыровцы выкрасть.
Или наркоту подбросить.

Быстро отработали его.

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2
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Dmitrii Medoedov

Было ожидаемо, слишком дерзко себя вел, хоть и бывший сотрудник и со связями.

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2
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Иной бинокль

Ни разу не на стороне власти, но так-то на этого "решалу" можно компры на десять посадок найти как два пальца об асфальт. Материалов по его "чистой" деятельности пруд пруди в открытом доступе

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Ware Wow

Он особо это и не скрывает.
Только вот никто не замечает второго участника "чистой" деятельности.

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Alex Chepkasov

С этим ясно за это не оправдываю.

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Sergey Ontime

Коррупцию раскрыли

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Семен Переделкин

Не мытьем, так катаньем.

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Claus

Милиционер думал,что всемогущий.А оказалось как все.

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Ware Wow

Да вряд ли. Скорее всего просто темперамент такой.
Он же явно беззащитный на федеральном уровне.

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Перлы Харбора

На любого можно накопать. Все ж привыкли жить сегодняшним днём, уверенные что ну со мной то ничего не случится. В каких-то ситуациях оно может и так. Но не в играх с государством. Это игрок другого уровня.

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Ричард Ричардович

Да ладно, ему судимостью больше, судимостью меньше. Сам себе хозяин, к панам на работу он не будет устраиватся. Если такую фигню шьют за игры с государством, то это чеснейший гражданин и миллиардер

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Перлы Харбора

А это не Вы? )

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Ричард Ричардович

Куратор нелегальной торговли Петербурга - должно быть, это очень, очень страшный человек по меркам этого бандитского города

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Alex Chepkasov

Разве вы согласны жить по куар-кодам? Правильно, что бойкот делает!

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Человек из Крыма

"Я дал тебе кров и хлеб, я разрешил тебе всё. И как ты отблагодарил меня?" (с) Зверополис

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Nasty Nasty

И на что он рассчитывал?..

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Роман Емельянов

Ну то есть в случае чего найдут / вспомнят / придумают дело о взятке, убийство 20-ти летней давности или что-то ещё. Вот уж правда: "не ваша заслуга, а наша недоработка".

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Wertov

Если это противостояние его личная инициатива, то вызывает уважение. Нужно обладать мужеством, чтобы идти против течения, тем более публично. Цена такой пиар-кампании слишком высокая, если только это не еще один pr-инструмент городской бизнес -элиты, которая сегодня активно топит против администрации: заказная песня шнурова, бойкот рестораторов

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