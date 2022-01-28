МФО поплатилась за свою жадность

Всем привет! Удивительная История о том как микрофинансовая организация выдала заем 22 тысячи рублей, взыскала с заемщика почти 100 т.р., затем пыталась взыскать еще 237 т.р., а в итоге осталась ни с чем. История о любви, предательстве, жадности и судах.