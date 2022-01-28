Право
Валерия Козлова

SEC предложила раскрывать зарплаты топ-менеджеров публичных компаний в США, чтобы найти неэффективных руководителей Статьи редакции

Об этом комиссию попросили инвесторы — они считают, что публичные компании должны объяснять, кому и за что платят деньги.

  • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предложила публичным компаниям раскрывать пять показателей для оценки эффективности руководителей, которые они используют для расчёта зарплаты, пишет Reuters.
  • Кроме того, регулятор хочет, чтобы компании раскрывали размер зарплаты и объясняли, как эффективность топ-менеджера соотносится с общей производительностью компании.
  • Об этом комиссии жаловались инвесторы и представители компаний. Они предполагают, что высокие зарплаты не всегда зависят от эффективности руководителя.
  • Похожее предложение SEC выдвигала в 2015 году, но тогда его не приняли, потому члены комиссии не пришли к общему мнению.
  • Ещё одной предпосылкой может служить идея администрации президента США заставить публичные компании пересмотреть условия труда и подходы к его оплате, пишет Reuters.

#новость #sec

1095 просмотров
11 11 комментариев
11
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
IO

Та самая SEC, которая одобрила требование Nasdaq о присутствии в совете директоров любой компании как минимум одной женщины и негра/гея.

Ответить
2
Развернуть ветку
юрий с

Как то не верится. Пруфы будут?

Ответить
0
Развернуть ветку
Юрий Другач

Где тот хлопец, который писал что-то вроде:
- Зарплаты топ-менеджеров предложили раскрывать
- Правильно! Нужно бороться с зажиточными директорами, народу есть нечего!
- Это в США
- Молодцы, нужно защищать права инвесторов

Ответить
2
Развернуть ветку
Иной бинокль

Так это пол беды вторая часть это хитрожопость и умение правильно обеспечивать обстоятельства вокруг нужных решений и подрядов.

Ответить
1
Развернуть ветку
юрий с

И? Не понял? Вроде всё верно? Мысли не противоречат.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ричард Ричардович

Эта некомпетентность хорошо оплачивается. Вшивенький топ-менеджиришка крупной компании получает в год столько, сколько в сумме получили все нобелевские лауреаты за 120 лет. Что престижного в этой копеечной премии, за которую надо еще поклониться какому-то шведу, так называемому "королю"? Шведский паханат на марше😂

Ответить
2
Развернуть ветку
Павел Морозов

Берет риск на себя. Как стать топ-менеджером

Ответить
0
Развернуть ветку
Ричард Ричардович

Какой риск? Наоборот топ-менеджмент и политики берут себе привелегии, что бы ничем не рисковать. Это как в армии, наименьший риск на себя берет Генеральный штаб, наибольший пехотинец в окопе. Причем в Генеральный штаб не попасть на службу без связей, а в окопы обычно насильно мобилизуют

Ответить
0
Развернуть ветку
Роман Александров

Найти и в MetaGULAG строить CyberBelomorkanal

Ответить
0
Развернуть ветку
Влад Пряшников

Они же и так публикуют доходы топов
Какие показатели ещё хотят ввести?

Ответить
0
Развернуть ветку
Звенислав Николаевич

ЛСДУ3 и ЙФЯУ9

Ответить
–1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
Право
Василий Черепанов
МФО поплатилась за свою жадность

Всем привет! Удивительная История о том как микрофинансовая организация выдала заем 22 тысячи рублей, взыскала с заемщика почти 100 т.р., затем пыталась взыскать еще 237 т.р., а в итоге осталась ни с чем. История о любви, предательстве, жадности и судах.

81 81 комментарий
144
Почта России
Самые популярные направления доставки в 2021 году

Мы подвели первые итоги 2021 года и рассказываем, куда россияне чаще всего отправляли и откуда получали посылки и письма в ушедшем году.

0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
ICU
Как оценивать дизайн: Метод 3К, ч. 1

Раскладываем процесс оценки разрабатываемого дизайна на систему вопросов.

4 4 комментария
7
Право
Валерия Козлова
SEC предложила раскрывать зарплаты топ-менеджеров публичных компаний в США, чтобы найти неэффективных руководителей Статьи редакции
11 11 комментариев
11
Маркетинг
Aidata
Как увеличить эффективность клиентских рекламных кампаний: решение для рекламных агентств

В условиях высокой конкуренции на рекламном рынке, медиаагентствам все сложнее получить клиента и предложить что-то яркое, что выделит их на фоне крупных игроков. В таком случае нужно искать креативные подходы к медиапланированию и экспертно обосновывать свои решения. Тут на помощь агентствам приходят рекламные технологии, базирующиеся на…

4 4 комментария
18
hh.ru
hh.ru усилил продуктовое направление новым составом топ-менеджеров

В hh.ru провели реорганизацию продуктового направления. В начале 2022 года на ведущие роли в продуктовый блок hh.ru вышли опытные российские менеджеры с богатой продуктовой экспертизой российских и зарубежных технологических компаний, а в ближайший год компания планирует нанять свыше 100 сотрудников разного уровня в продуктовое развитие и…

0 Обсудить
0
КРОК
Что посмотреть про ИТ в TikTok? Рассказываем, как снимаются шутки про работу айтишников

Делимся кейсом: как найти свою аудиторию в TikTok и зачем это нужно крупной ИТ-компании.

0 Обсудить
3
Право
Богдан Музыченко
В Петербурге задержали предпринимателя и инициатора бойкота QR-кодов в кафе и магазинах Александра Коновалова Статьи редакции

Коновалова обвиняют в пособничестве по получению взятки.

Обновлено в 15:00. Региональное управление СК по Петербургу заявило, что полиция задержала Александра Коновалова. Ведомство решает вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры наказания.
66 66 комментариев
23
Финансы
BitBanker
Я почистил снег перед зданием Центробанка в костюме жабы

Чтобы доказать серьезность своих намерений, я сделал тест-драйв: почистил от снега часть тротуара перед зданием ЦБ, на Неглинной, 12.

58 58 комментариев
42
Дизайн
Design by redmadrobot
Дизайн-джем #47: концептуальная фотография, шоурил Radugadesign, шоты Geex Arts, бытовая живопись и правила композиции

Креативно выходим из январской спячки с дизайн-командой red_mad_robot.

1 1 комментарий
17
Yota
Доходы Yota от роуминга выросли в 1,6 раз

Ковидные ограничения стали испытанием для мобильных операторов, которые недополучили доход от роуминга в 2020 году. В Yota в 2020 году выручка от роуминга сократилась в два раза по сравнению с 2019 годом.

0 Обсудить
5
Больше статей
null