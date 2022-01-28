SEC предложила раскрывать зарплаты топ-менеджеров публичных компаний в США, чтобы найти неэффективных руководителей Статьи редакции
Об этом комиссию попросили инвесторы — они считают, что публичные компании должны объяснять, кому и за что платят деньги.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предложила публичным компаниям раскрывать пять показателей для оценки эффективности руководителей, которые они используют для расчёта зарплаты, пишет Reuters.
- Кроме того, регулятор хочет, чтобы компании раскрывали размер зарплаты и объясняли, как эффективность топ-менеджера соотносится с общей производительностью компании.
- Об этом комиссии жаловались инвесторы и представители компаний. Они предполагают, что высокие зарплаты не всегда зависят от эффективности руководителя.
- Похожее предложение SEC выдвигала в 2015 году, но тогда его не приняли, потому члены комиссии не пришли к общему мнению.
- Ещё одной предпосылкой может служить идея администрации президента США заставить публичные компании пересмотреть условия труда и подходы к его оплате, пишет Reuters.
Та самая SEC, которая одобрила требование Nasdaq о присутствии в совете директоров любой компании как минимум одной женщины и негра/гея.
Как то не верится. Пруфы будут?
Где тот хлопец, который писал что-то вроде:
- Зарплаты топ-менеджеров предложили раскрывать
- Правильно! Нужно бороться с зажиточными директорами, народу есть нечего!
- Это в США
- Молодцы, нужно защищать права инвесторов
И? Не понял? Вроде всё верно? Мысли не противоречат.
Эта некомпетентность хорошо оплачивается. Вшивенький топ-менеджиришка крупной компании получает в год столько, сколько в сумме получили все нобелевские лауреаты за 120 лет. Что престижного в этой копеечной премии, за которую надо еще поклониться какому-то шведу, так называемому "королю"? Шведский паханат на марше😂
Берет риск на себя. Как стать топ-менеджером
Какой риск? Наоборот топ-менеджмент и политики берут себе привелегии, что бы ничем не рисковать. Это как в армии, наименьший риск на себя берет Генеральный штаб, наибольший пехотинец в окопе. Причем в Генеральный штаб не попасть на службу без связей, а в окопы обычно насильно мобилизуют
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Они же и так публикуют доходы топов
Какие показатели ещё хотят ввести?
ЛСДУ3 и ЙФЯУ9
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