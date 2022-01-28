Право
Маша Цепелева

Суд отклонил иск «Тинькофф» к «Билайну» на 437 млн рублей из-за высоких цен на SMS-рассылки Статьи редакции

До этого банк подавал иски к МТС и «Мегафону», их тоже отклонили.

  • Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка к «Вымпелкому», владельцу оператора, на 436,82 млн рублей.
  • «Тинькофф» подал иск к «Билайну» в июне 2021 года. Банк объяснил его тем, что оператор пользуется доминирующим положением на рынке и устанвливает монопольно высокие цены на SMS-рассылки.
  • В марте 2021 года «Тинькофф» подал аналогичный иск к МТС на 1,1 млрд рублей. А в июне потребовал взыскать 677,1 млн рублей с «Мегафона». В декабре суд отказал банку в претензиях в первом и во втором случаях.
  • В мае 2019 года ФАС признала, что МТС, Tele2, «Билайн» и «Мегафон» установили высокие цены на рассылки, и предписала снизить тарифы. Тогда же операторы начали обжаловать предписание. Суд пока не вынес окончательное решение по всем делам.

#новость #тинькофф #билайн

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Dmitrii Nesterenko

Вообще рассылка смс стоит какие-то необоснованно завышенные деньги. Учитывая распространенность смс (коды подтверждения) я полностью поддерживаю Тинькофф. Вот стоимость СМС:
МТС - 2.65 руб.
Билайн -2.92 руб.
Теле2 - 2.87 руб.
Мегафон от 1.40 руб.
Ростелеком - 3.12 руб.

Разве это не грабеж?

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14
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Dmitriy Prazdnikov

Вы не разбираетесь в вопросе. У тинькова в основном транзакционные смс. Они стоят намного дешевле. Это во-первых. Во-вторых, а что, тинькофф денег с пользователя не берёт за смс рассылки?

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3
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Dmitrii Nesterenko

Нет, это как раз стоимость транзакционных смс!

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1
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Илья Волочков

Разве у банков нет каких-то "пакетных" тарифных планов? Что-то не очень верится, что они платят почти 3 рубля за СМС. Потому что так будет явно не выгодно. Банки не будут работать в минус.

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1
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Dmitrii Nesterenko

В том то и дело что нет! Операторы выкатили всем юр.лицам один тариф! Пакетная стоимость только у мегафона и 1.40 это стоимость от 5 млн смс в месяц.

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0
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Эмиль Гусейнов

А ведь могли бы купить симку йоты с допуслугой безлимитных смс за 50рублей, вот дураки в банках сидят

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9
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Mikhail Petrov

Обычные смс с подписью в среднем 4.5₽

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Myadvtru Myadvtru

дороговато, сильно

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Dmitriy Prazdnikov

Вы уже второй раз пишете ерунду. Вот вам пруф, если гуглом не можете найти официальный прайс, на примере билайна.
https://static.beeline.ru/upload/images/business/doc/34099-Prices-Partners.pdf

https://static.beeline.ru/upload/images/business…
https://static.beeline.ru/upload/images/business/doc/34099-Prices-Partners.pdf
static.beeline.ru
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0
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Александр Сергунов

Немного доплатить и можно письмами рассылать.

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Dmitrii Nesterenko

Коды подтверждения? Нет не пойдет.

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Александр Сергунов

Это всё же шутка, основанная но том, что тарифы на пересылку писем отличаются от стоимости смс на 23 рубля.

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Максим Беженцев

Тинькофф Мобаил цена 2,9

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Илья Волочков

Ахахаха, Тинькофф сами сделали пуши платными. Кто тут еврей поспорил бы.

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Эмиль Гусейнов

ахах, в этом плане сбер не лучше. Причем они меня пытались перевести насильно, даже звонили, уговаривали. И всё время удивлялись моему возмущению, почему я возмущаюсь платным пушам, ведь это лучше смс.

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0
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Николай

А иска к теле2 нет, потому что не хотят ссориться с теми, на чьих сетях тинькоф мобайл работает?))

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10
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Максим Горький

зачем вы так сразу - это же токсично и абузивно !

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2
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Ma Fia

Вообще цены на смс реально завышены. Предлагаю Тинькову купить какого-то оператора и сделать цены ниже)))

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5
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Гриша Хакер

Да цены просто космос - для небольшого бизнеса в легкую могут по 5р ценник выкатывать за 1 смс!

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2
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Sergei Timofeyev

А разве уже нет такого MVNO?

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0
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Ma Fia

Ну так это зависимость от оператора. Нужно полностью купить оператора с потрохами

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0
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Myadvtru Myadvtru

Тинькофф Мобайл кстати - и да - на базе Tele2, и кстати цены у них такие же по рынку - порядка 2,70 руб. за СМС

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0
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Gre Li

Было интересно, как Тинькофф собираются обосновывать позицию, но пока всё закончилось банально. Будет ли продолжение с апелляцией? Или окончится таким вот пшиком?

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4
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Михаил Желтухин

операторы разом подняли цены на смс в 3-4 раза, тут невооруженным взглядом все понятно

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1
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Вадим Демидов

Заодно и на архивные тарифы тоже.

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0
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Gre Li

Обычно в таком случае в ФАС идут. Но вообще потому и интересно обоснование.

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0
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Михаил Желтухин

В фас уже сходили и подали иск, что операторы не исполняли предписание ФАС, а некоторые тарифы даже подняли

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Gre Li

Да, в общем не хватает подробностей. Кто чем мотивировал? Кто оборзел?

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Михаил Желтухин

https://pravo.ru/news/232131/?mob_news_18=

Тинькофф Банк потребовал от «Вымпелкома» 436,8…
Иск еще не принят к производству.
pravo.ru
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Myadvtru Myadvtru

Ну борзеть, не борзеть - их право, их сети.
Они построили - мы пользуемся - их право.

Нам как пользователям конечно грустно.

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0
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Gre Li

До решения антимонопольного ведомства только.

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Myadvtru Myadvtru

Это не первый раз.
https://www.cnews.ru/news/top/2021-10-07_verhovnyj_sud_vmeshalsya_v

https://pravo.ru/news/231090/

Даже если им выпишут штраф 1-2 мил. руб - им проще оплатить и дальше работать и повышать цены.

Никто ничего не сделает.

Верховный суд разберется с ценами «Мегафона» на…
Верховный суд вмешался в продолжающийся два год судебный спор между «Мегафоном» и Федеральной…
www.cnews.ru
Банки судятся с мобильными операторами из-за SMS
В 2018 году ФАС обязала «большую четверку» операторов снизить стоимость sms-рассылки для банков…
pravo.ru
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0
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Антон Большаков

В век цифровых технологий, брать за небольшой пакет данных такие бабки это вообще верх кощунства.
Сейчас есть пуши, месенджеры, банк клиенты, но мы все равно держимся за эти устаревшие СМС... пора бы им кануть в лету :)

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2
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Гриша Хакер

Всегда не понимал крутикунов Тинька - по мне так единственный реально крутой тип! В очередной раз доказывает - давно пора этих мобильных монополистов загасить!

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2
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Антон Штадлер

Это не может быть монополией, т.к. в самом слове идёт опровержение потому что Большая 3. Скорее уже картельный сговор

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Myadvtru Myadvtru

Хотите секрет - в 2014 году смски стояли меньше 0,30 руб.
Просто операторы захотели больше денег.
Теперь смс стоят больше 3 руб. хотя себестоимость для них не изменилась.

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1
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Johnny Vorony

@Тинькофф пишите в Приемную, что вас Билайн нахлобучил. Будем разбираться

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Ричард Ричардович

Не ну, кто не может, тот не покупает услугу. Или не берет кредит в Тинькове под 20%, например. Свободный рынок, никто не заставлет банк использовать СМС, Билайн это частная компания, если Тинькову что-то не нравится, может сделать свою сеть связи и продавать себе СМС хоть за 0 руб 00 коп

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Руководитель отдела выдр

«может сделать свою сеть связи»

Нет, не может. Если бы всё было так просто, у нас этих операторов было бы больше. Но никто вам не позволит подобного.

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Ричард Ричардович

Свой Твиттер тоже не так просто сделать, но ведь либертарианцы рекомендуют

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Иной бинокль

Как в бородатом анекдоте с официантом:
Не прокатило. Вычеркиваем.

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Иной бинокль

Ну верните обратно пейджеры с кодами :)

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Myadvtru Myadvtru

Переходите в мессенджеры. Другого варианта нет.
Либо свое пуш приложение.

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Тимур с6

Жалко всё испортилось

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Myadvtru Myadvtru

К сожалению, единственный инструмент который мог точно доставить информацию клиентов - превратили в vip сервис. А введение обязательной абон платы по мегафону и мтс - вообще убивает мелкий бизнес.

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Izzat Ispayev

Да это уже наглость требовать от операторов связи такие деньги, и что с того что смс рассылка дорогая? У всех операторов связи такая же цена.

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