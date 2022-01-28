Суд отклонил иск «Тинькофф» к «Билайну» на 437 млн рублей из-за высоких цен на SMS-рассылки Статьи редакции
До этого банк подавал иски к МТС и «Мегафону», их тоже отклонили.
- Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка к «Вымпелкому», владельцу оператора, на 436,82 млн рублей.
- «Тинькофф» подал иск к «Билайну» в июне 2021 года. Банк объяснил его тем, что оператор пользуется доминирующим положением на рынке и устанвливает монопольно высокие цены на SMS-рассылки.
- В марте 2021 года «Тинькофф» подал аналогичный иск к МТС на 1,1 млрд рублей. А в июне потребовал взыскать 677,1 млн рублей с «Мегафона». В декабре суд отказал банку в претензиях в первом и во втором случаях.
- В мае 2019 года ФАС признала, что МТС, Tele2, «Билайн» и «Мегафон» установили высокие цены на рассылки, и предписала снизить тарифы. Тогда же операторы начали обжаловать предписание. Суд пока не вынес окончательное решение по всем делам.
Вообще рассылка смс стоит какие-то необоснованно завышенные деньги. Учитывая распространенность смс (коды подтверждения) я полностью поддерживаю Тинькофф. Вот стоимость СМС:
МТС - 2.65 руб.
Билайн -2.92 руб.
Теле2 - 2.87 руб.
Мегафон от 1.40 руб.
Ростелеком - 3.12 руб.
Разве это не грабеж?
Вы не разбираетесь в вопросе. У тинькова в основном транзакционные смс. Они стоят намного дешевле. Это во-первых. Во-вторых, а что, тинькофф денег с пользователя не берёт за смс рассылки?
Нет, это как раз стоимость транзакционных смс!
Разве у банков нет каких-то "пакетных" тарифных планов? Что-то не очень верится, что они платят почти 3 рубля за СМС. Потому что так будет явно не выгодно. Банки не будут работать в минус.
В том то и дело что нет! Операторы выкатили всем юр.лицам один тариф! Пакетная стоимость только у мегафона и 1.40 это стоимость от 5 млн смс в месяц.
А ведь могли бы купить симку йоты с допуслугой безлимитных смс за 50рублей, вот дураки в банках сидят
Обычные смс с подписью в среднем 4.5₽
дороговато, сильно
Вы уже второй раз пишете ерунду. Вот вам пруф, если гуглом не можете найти официальный прайс, на примере билайна.
https://static.beeline.ru/upload/images/business/doc/34099-Prices-Partners.pdf
Немного доплатить и можно письмами рассылать.
Коды подтверждения? Нет не пойдет.
Это всё же шутка, основанная но том, что тарифы на пересылку писем отличаются от стоимости смс на 23 рубля.
Тинькофф Мобаил цена 2,9
Комментарий удален
Ахахаха, Тинькофф сами сделали пуши платными. Кто тут еврей поспорил бы.
ахах, в этом плане сбер не лучше. Причем они меня пытались перевести насильно, даже звонили, уговаривали. И всё время удивлялись моему возмущению, почему я возмущаюсь платным пушам, ведь это лучше смс.
А иска к теле2 нет, потому что не хотят ссориться с теми, на чьих сетях тинькоф мобайл работает?))
зачем вы так сразу - это же токсично и абузивно !
Вообще цены на смс реально завышены. Предлагаю Тинькову купить какого-то оператора и сделать цены ниже)))
Да цены просто космос - для небольшого бизнеса в легкую могут по 5р ценник выкатывать за 1 смс!
А разве уже нет такого MVNO?
Ну так это зависимость от оператора. Нужно полностью купить оператора с потрохами
Тинькофф Мобайл кстати - и да - на базе Tele2, и кстати цены у них такие же по рынку - порядка 2,70 руб. за СМС
Комментарий удален
Было интересно, как Тинькофф собираются обосновывать позицию, но пока всё закончилось банально. Будет ли продолжение с апелляцией? Или окончится таким вот пшиком?
операторы разом подняли цены на смс в 3-4 раза, тут невооруженным взглядом все понятно
Заодно и на архивные тарифы тоже.
Обычно в таком случае в ФАС идут. Но вообще потому и интересно обоснование.
В фас уже сходили и подали иск, что операторы не исполняли предписание ФАС, а некоторые тарифы даже подняли
Да, в общем не хватает подробностей. Кто чем мотивировал? Кто оборзел?
Ну борзеть, не борзеть - их право, их сети.
Они построили - мы пользуемся - их право.
Нам как пользователям конечно грустно.
До решения антимонопольного ведомства только.
Это не первый раз.
https://www.cnews.ru/news/top/2021-10-07_verhovnyj_sud_vmeshalsya_v
Даже если им выпишут штраф 1-2 мил. руб - им проще оплатить и дальше работать и повышать цены.
Никто ничего не сделает.
В век цифровых технологий, брать за небольшой пакет данных такие бабки это вообще верх кощунства.
Сейчас есть пуши, месенджеры, банк клиенты, но мы все равно держимся за эти устаревшие СМС... пора бы им кануть в лету :)
Всегда не понимал крутикунов Тинька - по мне так единственный реально крутой тип! В очередной раз доказывает - давно пора этих мобильных монополистов загасить!
Это не может быть монополией, т.к. в самом слове идёт опровержение потому что Большая 3. Скорее уже картельный сговор
Хотите секрет - в 2014 году смски стояли меньше 0,30 руб.
Просто операторы захотели больше денег.
Теперь смс стоят больше 3 руб. хотя себестоимость для них не изменилась.
@Тинькофф пишите в Приемную, что вас Билайн нахлобучил. Будем разбираться
Не ну, кто не может, тот не покупает услугу. Или не берет кредит в Тинькове под 20%, например. Свободный рынок, никто не заставлет банк использовать СМС, Билайн это частная компания, если Тинькову что-то не нравится, может сделать свою сеть связи и продавать себе СМС хоть за 0 руб 00 коп
«может сделать свою сеть связи»
Нет, не может. Если бы всё было так просто, у нас этих операторов было бы больше. Но никто вам не позволит подобного.
Свой Твиттер тоже не так просто сделать, но ведь либертарианцы рекомендуют
Переходите в мессенджеры. Другого варианта нет.
Либо свое пуш приложение.
Жалко всё испортилось
К сожалению, единственный инструмент который мог точно доставить информацию клиентов - превратили в vip сервис. А введение обязательной абон платы по мегафону и мтс - вообще убивает мелкий бизнес.
Да это уже наглость требовать от операторов связи такие деньги, и что с того что смс рассылка дорогая? У всех операторов связи такая же цена.
В условиях высокой конкуренции на рекламном рынке, медиаагентствам все сложнее получить клиента и предложить что-то яркое, что выделит их на фоне крупных игроков. В таком случае нужно искать креативные подходы к медиапланированию и экспертно обосновывать свои решения. Тут на помощь агентствам приходят рекламные технологии, базирующиеся на…
Коновалова обвиняют в пособничестве по получению взятки.
Ковидные ограничения стали испытанием для мобильных операторов, которые недополучили доход от роуминга в 2020 году. В Yota в 2020 году выручка от роуминга сократилась в два раза по сравнению с 2019 годом.
Креативно выходим из январской спячки с дизайн-командой red_mad_robot.
Компания годами скрывала, что в продукте есть асбест, который увеличивает риск развития рака. А для того, чтобы не платить миллиардные компенсации пострадавшим, создала «дочку» и объявила её банкротом.
В hh.ru провели реорганизацию продуктового направления. В начале 2022 года на ведущие роли в продуктовый блок hh.ru вышли опытные российские менеджеры с богатой продуктовой экспертизой российских и зарубежных технологических компаний, а в ближайший год компания планирует нанять свыше 100 сотрудников разного уровня в продуктовое развитие и…
Раскладываем процесс оценки разрабатываемого дизайна на систему вопросов.
Чтобы доказать серьезность своих намерений, я сделал тест-драйв: почистил от снега часть тротуара перед зданием ЦБ, на Неглинной, 12.
Всем привет! Удивительная История о том как микрофинансовая организация выдала заем 22 тысячи рублей, взыскала с заемщика почти 100 т.р., затем пыталась взыскать еще 237 т.р., а в итоге осталась ни с чем. История о любви, предательстве, жадности и судах.
Делимся кейсом: как найти свою аудиторию в TikTok и зачем это нужно крупной ИТ-компании.