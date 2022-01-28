Microsoft и 35 штатов США поддержали Epic Games в деле против Apple Статьи редакции
Решение по делу вынесли в сентябре 2021 года, но пока оно не вступило в силу — его оспаривают обе компании.
- Генпрокуроры не подавали отдельные иски, а передали документы amicus curiae — независимых экспертных заключений, пишет Bloomberg. Это означает, что они будут помогать суду с дополнительными объяснениями и данными по делу.
- 10 сентября 2021 года суд вынес решение по делу Epic и Apple. Суд встал на сторону Apple и не признал её монополистом, отверг необходимость в сторонних магазинах приложений и не заставил снижать комиссию магазина, взимаемую с разработчиков приложений. Epic Games и Apple подали апелляции, в декабре 2021 года апелляционный суд отложил решение — оно вступит в силу после нового рассмотрения дела.
- Генпрокуроры считают, что решение судьи не соответствует антимонопольному законодательству и его нужно отменить. Epic Games также поддержали Miscrosoft, 38 профессоров экономики и права, адвокаты и организации.
- Министерство юстиции США также заявило, что решение было ошибочным, но отказалось занимать чью-либо сторону. Регулятор считает, что окружной суд допустил несколько юридических ошибок, которые могут поставить под угрозу соблюдение антимонопольного законодательства.
- Представитель Apple считает, что суд не поддержит апелляцию Epic Games.
- Спор Apple и Epic Games начался летом 2020 года: разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а разработчик подал на обе компании в суд.
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