В Амстердаме на год запретили открывать новые дарксторы — из-за внешнего вида зданий и шума от курьеров Статьи редакции
На складах специально затемняют стёкла, что не вписывается в облик города, а курьеры катаются на скутерах и мешают горожанам.
- Запрет выдвинул городской совет Амстердама, пишет Reuters. По словам пресс-секретаря совета, в Амстердаме, как и в других городах Европы, растёт количество сервисов экспресс-доставки, но при этом жители города всё чаще жалуются на них.
- Он заявил, что горожанам мешает шум от курьеров на скутерах, которые приезжают в дарксторы за заказами. Кроме того, часто на складах специально затемняют оконные стёкла, чтобы показать, что здание нежилое.
- В течение 2022 года городской совет планирует согласовать правила открытия новых дарксторов. В Амстердаме на 14 января работало чуть больше 30 таких складов.
- Сервисы экспресс-доставки продуктов Flink и Gorillas заявили, что разочарованы таким решением, в турецком Getir рассказали изданию, что пока ещё не знают, как реагировать на запрет, но он повлияет на сотрудников и клиентов сервиса.
Ничего себе, городу не наплевать на историческую застройку и дизайн код фасадов.
Амстердам не был бы Амстердамом если бы не такое отношение к облику города и комфорту жителей.
Давно пора прекратить в городах эту гонку за скоростью доставки. Это прямо или косвенно создаёт проблемы на всех этапах
Через лет 5 будут пробки из роботов ещё на тротуарах, которые фиг обойдешь
не будут
придется с карманным ЭМИ гулять
Поискал, что такое «тёмный магазин», потому что первая ассоциация у меня была с магазинами торгующими наркотой в даркнете. Оказалось, что это магазины торгующие продуктами или вещами для заказа по списку (как онлайн, так и оффлайн), с доставкой на дом или из пункта выдачи такого магазина. Нигде нет объяснения причём тут слово "dark", может какая то особенность английского?
Наверное имеется торговля без выкладки товара, в темную.
Dark потому, что он, типа, в тени, неприметный, скрытый. Магазины нормальные с вывесками, яркие, а тут, наоборот, фиг поймёшь, что это магазин, проходя мимо.
Ну тип тёмный склад, поэтому дарк)))
теневой
вроде бы 🏪-зин, но вроде как бы и нет 🏚
В России традиционно всем пофиг, хотя многие курьеры ездят как камикадзе. И еще количество пластика выросло на порядок. К слову в Дубае еду привозят в таре из бумаги. В общем у нас пока кто-то не дай бог не умрет, так и будет всем плюс минус все равно. А Амстердамцы молодцы.
Живу рядом с таким складом в Германии, Дюссельдорфе. Бешеные курьеры на велосипедах с вытаращенными глазами лупясь в смартфоны гоняют по тротуарам. Думаю в Германии скоро их тоже запретят
Работа курьером у них - это рабская работа для рабов из третьих стран. Арифметика. Часовая минимальная зарплата по закону в Германии это 12 евро. Доставка еды не зависимо от суммы покупки стоит 2 евро. Чтобы окупить свою работу курьер должен минимум 6 раз доставкой делать в час, в среднем максимум 10 минут на заказ. У большинства заказ занимает от 20 минут плюс ожидание между заказами плюс ожидание клиента, загрузка, выгрузка и расчёт и сдача. А приезжает бывает и по два или три курьера и все в сумме за 2 евро доставка на весь заказ. Поэтому конторы эти убыточны в принципе. Их банкротство это просто вопрос времени
Плевать на это
ну так иди отсюда
и не мусори
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