В Петербурге арестовали Александра Коновалова — организатора бойкота QR-кодов в кафе и ресторанах Статьи редакции
Суд отправил бизнесмена в СИЗО на два месяца по обвинению в посредничестве во взятке.
Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 27 марта бизнесмена Александра Коновалова, сообщает пресс-служба судов города. Его обвиняют в посредничестве во взятке.
Коновалов просил отпустить его под личное поручительство, залог в миллион рублей или отправить под домашний арест. Ресторатора задержали 28 января, перед этим в его доме прошли обыски.
По версии СК, в сентябре 2021 года Коновалов передал сотрудникам одного из отделов полиции взятку в 50 тысяч рублей от управляющей кафе, где во время проверки изъяли кальяны и табачные изделия. Взамен управляющей вернули имущество. По данным «Фонтанки», речь идет о заведении на Вознесенском проспекте.
Адвокат Коновалова считает, что его задержание связано с его «активной деятельностью в соцсетях и в жизни». Сам предприниматель заявил «Mash на Мойке», что невиновен. «Пусть петербургские бары не бросают бороться с QR-кодами», — добавил он, когда сотрудники СК выводили его из дома.
Александр Коновалов — бывший сотрудник МВД, адвокат Псковской областной коллегии адвокатов. СМИ называют его «куратором нелегальной торговли» и «человеком, решающим вопросы» в Петербурге. По данным «Бумаги», в партнёрстве с Коноваловым состоят многие заведения города: сам он рассказывал, что курирует более 200 точек, среди которых есть и салоны красоты.
В декабре 2020 года Коновалов создал «Карту сопротивления», на которой отмечались заведения общепита, решившие работать вопреки корнавирусным ограничениям. Часть компаний заявляла, что их добавили на карту без их ведома. В итоге бизнесмен удалил карту, заявив, что власть услышала требования бизнеса.
После введения в Петербурге QR-кодов в январе 2022 года Коновалов опубликовал в инстаграме список баров, отказавшихся проверять коды у посетителей. Тогда власти города устроили рейд и опечатали некоторые заведения из списка. СК возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемических правил.
Не понимаю всей истерии антиваксеров, антиковидников и антикуаркодовцев. Вообще нет никаких проблем, куаркоды с паспортами не сверяют, показываешь любой куаркод и без проблем проходишь в любое место. Что за истерика кто нибудь может пояснить?
Вам этого просто уже не понять. Вы готовы показывать все, что вам скажут. Сегодня qr код, завтра qr код и паспорт, а потом qr код паспорт и левое ухо.
Это все же несложно показать, да?
А есть основания предполагать что планируют заставлять показывать куаркод и левое ухо?
Вы не в ту сторону смотрите.
А есть какие-то основания для введения QR кодов, если ни в одной стране, где подобное вводили не избежали новой волны?
Сейчас утверждать что-то однозначное не возможно, эффективны ли куаркоды или нет никто утверждать не может, может они и не сдерживают новую волну, но возможно они снижают количество заболевших на 3%, никто не знает толком, нет исследований. Так что что либо утверждать по поводу куар кодов рано.
"Так что что либо утверждать по поводу куар кодов рано" -уже можно.
Тут все просто - если новый инструмент не дал измеряемых результатов в короткий срок (у нас же пандемия?!), инструмент надо убирать.
Как думаете, когда уберут QR коды и GreenPass?
А с чего вы решили что QR коды не дали вообще никакого измиряемого результата?
Уже написал выше.
Как и остальные меры в других странах. Но отменять их уже не будут.
Но вам переживать не стоит. Вам же несложно.
Выше вы не привели никаких пруфов того что QRкоды не работают
Жду от вас пруфов, ссылки на исследования и прочее.
"эффективны ли куаркоды или нет никто утверждать не может"
Так зачем их тогда вводить?)
На основе гипотезы о уменьшении контактов вакцинированных (переболевших) и не вакцинированных (переболевших). Гипотеза логичная.
Зачем слушать человека, который зимой ходил без шапки?
Это какой-то юмор/мем? Не понимаю прост
Мой 5 минутный стендап.
Ну сильно лучше чем у Щербакова.
т.е. показывать права гаишнику норм? показывать инн норм? показывать паспорт норм? камеры натыканы через каждые 5 метров. И вот куар код это прям пиздец какая проблема, да?
Действительно, что за истерика?!
Всем внедрить срочно холопское мировоззрение!
Код показать? На, барин
... ну и дальше, сколько фантазии хватит
Прошло уже больше века, а холопов в нашем обществе хоть отбавляй
С какого хера, извините, я должен кому-то что-то показывать? У них даже закона нет такого :)
Чтобы вообще в целом вводить даже масочный режим, сначала необходимо внедрить режим чрезвычайного положения. Эпидемия же, епти. Если говоришь А, говори и Б. А не сразу Б.
Да вот Антимасочники, они же в открытую аргументируют типа маска защищает окружающих, а не носящего, зачем тогда типа ее носить, я это 500 раз слышал, скотская логика.
Я лично ношу маску, именно исходя из логики не заражать (меньше заражать) окружающих. И мне вообще не сложно ее носить.
А как мы живём?
Знаете, в московской области ни хера не изменилось. Вообще. Как было пять лет назад, что год назад, что сейчас. Поголовно все без масок и никто не болеет. А цифры рисуют. Пришёл с ОРЗ - ух, епт, у тебя ковид, посиди дома.
При этом мнительные граждане любой грипп уже ковидом считают - ой, у меня мышцы болят, у меня температура. Как будто пять лет назад не болели и температуры не было. Но таких мнительных явное меньшинство, это в основном тётушки 50+
Нате, почитайте
https://www.interfax.ru/russia/819076
как вам лапшу на уши вешают
спуститесь чуть пониже и найдите 2003 год - тогда что было? ковид-альфа?
Автомобильные номера. Паспорт. ИНН
Это законодательно закреплено
Т.е. антикуаркодовцы это по уровню мышления примерно как ортодоксальные православные мракобесы?
Помню какие-то крестные ходы устраивали против ИНН.
Судя по плакату, они против какой-то гостиницы?
Чувак в свои игры играет.
Со своей картой сопротивления "помог" прикрыть много заведений. Вроде как герой, но кого закрыли вряд ли так думают.
Был на Рубинштейна как раз во время рейда. Как во время войны - полиция, СОБР (!), ОМОН, Росгвардия ходили кучками по 5-7 человек по неубранным улицам ( на след день убрали, "совпадение? не думаю!") . И много ПАЗиков с зашторенными окнами.
Пить кофе было очень комфортно, глядя на улицу. Романтика та еще.
А что мешает не афишируя на весь город не проверять куары? В подобных барах зачастую есть постоянный костяк и горизонтальная коммуникация. (типа: "Петь куда можно без кукихи сейчас?" "-да вот, на Рубике место")
Лично с героем статьи не знаком, но выглядит чересчур эпотажным для бизнеса. Деньги тишину любят.
Мне кажется, все так и делают)
Было
Ебала жаба гадюку. Или гадюка жабу.
Был бы человек, а статья найдется...
Ну если бывший мент решальщик, туда ему и дорога.
QR цирк.
Объясняем на динозаврах, стоит ли переживать за известную анимационную студию.
Ковидные ограничения стали испытанием для мобильных операторов, которые недополучили доход от роуминга в 2020 году. В Yota в 2020 году выручка от роуминга сократилась в два раза по сравнению с 2019 годом.
Чуть больше года назад я решил первый раз в своей жизни закрепить полезные привычки. Полный мотивации и намерений изменить свою жизнь, каждый день я вставал в 6 утра, занимался спортом, читал книги по 30 минут и даже начал медитировать.
Суд отправил бизнесмена в СИЗО на два месяца по обвинению в посредничестве во взятке.
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