Суд отправил бизнесмена в СИЗО на два месяца по обвинению в посредничестве во взятке.

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Александр Коновалов на улице Рубинштейна, фото Андрея Бока

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 27 марта бизнесмена Александра Коновалова, сообщает пресс-служба судов города. Его обвиняют в посредничестве во взятке.

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Коновалов просил отпустить его под личное поручительство, залог в миллион рублей или отправить под домашний арест. Ресторатора задержали 28 января, перед этим в его доме прошли обыски.

По версии СК, в сентябре 2021 года Коновалов передал сотрудникам одного из отделов полиции взятку в 50 тысяч рублей от управляющей кафе, где во время проверки изъяли кальяны и табачные изделия. Взамен управляющей вернули имущество. По данным «Фонтанки», речь идет о заведении на Вознесенском проспекте.

Адвокат Коновалова считает, что его задержание связано с его «активной деятельностью в соцсетях и в жизни». Сам предприниматель заявил «Mash на Мойке», что невиновен. «Пусть петербургские бары не бросают бороться с QR-кодами», — добавил он, когда сотрудники СК выводили его из дома.

Александр Коновалов — бывший сотрудник МВД, адвокат Псковской областной коллегии адвокатов. СМИ называют его «куратором нелегальной торговли» и «человеком, решающим вопросы» в Петербурге. По данным «Бумаги», в партнёрстве с Коноваловым состоят многие заведения города: сам он рассказывал, что курирует более 200 точек, среди которых есть и салоны красоты.

В декабре 2020 года Коновалов создал «Карту сопротивления», на которой отмечались заведения общепита, решившие работать вопреки корнавирусным ограничениям. Часть компаний заявляла, что их добавили на карту без их ведома. В итоге бизнесмен удалил карту, заявив, что власть услышала требования бизнеса.