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Право
TJ

В Петербурге арестовали Александра Коновалова — организатора бойкота QR-кодов в кафе и ресторанах Статьи редакции

Суд отправил бизнесмена в СИЗО на два месяца по обвинению в посредничестве во взятке.

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Александр Коновалов на улице Рубинштейна, фото Андрея Бока

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 27 марта бизнесмена Александра Коновалова, сообщает пресс-служба судов города. Его обвиняют в посредничестве во взятке.

Коновалов просил отпустить его под личное поручительство, залог в миллион рублей или отправить под домашний арест. Ресторатора задержали 28 января, перед этим в его доме прошли обыски.

По версии СК, в сентябре 2021 года Коновалов передал сотрудникам одного из отделов полиции взятку в 50 тысяч рублей от управляющей кафе, где во время проверки изъяли кальяны и табачные изделия. Взамен управляющей вернули имущество. По данным «Фонтанки», речь идет о заведении на Вознесенском проспекте.

Адвокат Коновалова считает, что его задержание связано с его «активной деятельностью в соцсетях и в жизни». Сам предприниматель заявил «Mash на Мойке», что невиновен. «Пусть петербургские бары не бросают бороться с QR-кодами», — добавил он, когда сотрудники СК выводили его из дома.

Александр Коновалов — бывший сотрудник МВД, адвокат Псковской областной коллегии адвокатов. СМИ называют его «куратором нелегальной торговли» и «человеком, решающим вопросы» в Петербурге. По данным «Бумаги», в партнёрстве с Коноваловым состоят многие заведения города: сам он рассказывал, что курирует более 200 точек, среди которых есть и салоны красоты.

В декабре 2020 года Коновалов создал «Карту сопротивления», на которой отмечались заведения общепита, решившие работать вопреки корнавирусным ограничениям. Часть компаний заявляла, что их добавили на карту без их ведома. В итоге бизнесмен удалил карту, заявив, что власть услышала требования бизнеса.

После введения в Петербурге QR-кодов в январе 2022 года Коновалов опубликовал в инстаграме список баров, отказавшихся проверять коды у посетителей. Тогда власти города устроили рейд и опечатали некоторые заведения из списка. СК возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемических правил.

#новость #qrкоды

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Марат Язмыш

Не понимаю всей истерии антиваксеров, антиковидников и антикуаркодовцев. Вообще нет никаких проблем, куаркоды с паспортами не сверяют, показываешь любой куаркод и без проблем проходишь в любое место. Что за истерика кто нибудь может пояснить?

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5
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Сидор

Вам этого просто уже не понять. Вы готовы показывать все, что вам скажут. Сегодня qr код, завтра qr код и паспорт, а потом qr код паспорт и левое ухо.
Это все же несложно показать, да?

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10
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Марат Язмыш

А есть основания предполагать что планируют заставлять показывать куаркод и левое ухо?

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1
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Сидор

Вы не в ту сторону смотрите.

А есть какие-то основания для введения QR кодов, если ни в одной стране, где подобное вводили не избежали новой волны?

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Марат Язмыш

Сейчас утверждать что-то однозначное не возможно, эффективны ли куаркоды или нет никто утверждать не может, может они и не сдерживают новую волну, но возможно они снижают количество заболевших на 3%, никто не знает толком, нет исследований. Так что что либо утверждать по поводу куар кодов рано.

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–2
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Сидор

"Так что что либо утверждать по поводу куар кодов рано" -уже можно.

Тут все просто - если новый инструмент не дал измеряемых результатов в короткий срок (у нас же пандемия?!), инструмент надо убирать.
Как думаете, когда уберут QR коды и GreenPass?

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Марат Язмыш

А с чего вы решили что QR коды не дали вообще никакого измиряемого результата?

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Сидор

Уже написал выше.
Как и остальные меры в других странах. Но отменять их уже не будут.
Но вам переживать не стоит. Вам же несложно.

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Марат Язмыш

Выше вы не привели никаких пруфов того что QRкоды не работают
Жду от вас пруфов, ссылки на исследования и прочее.

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Сан Ев

"эффективны ли куаркоды или нет никто утверждать не может"
Так зачем их тогда вводить?)

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Марат Язмыш

На основе гипотезы о уменьшении контактов вакцинированных (переболевших) и не вакцинированных (переболевших). Гипотеза логичная.

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Артем П.

Зачем слушать человека, который зимой ходил без шапки?

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Марат Язмыш

Это какой-то юмор/мем? Не понимаю прост

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Артем П.

Мой 5 минутный стендап.

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Марат Язмыш

Ну сильно лучше чем у Щербакова.

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Эразм Хемуль

т.е. показывать права гаишнику норм? показывать инн норм? показывать паспорт норм? камеры натыканы через каждые 5 метров. И вот куар код это прям пиздец какая проблема, да?

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1
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Александр _

Действительно, что за истерика?!
Всем внедрить срочно холопское мировоззрение!
Код показать? На, барин
... ну и дальше, сколько фантазии хватит

Прошло уже больше века, а холопов в нашем обществе хоть отбавляй

С какого хера, извините, я должен кому-то что-то показывать? У них даже закона нет такого :)
Чтобы вообще в целом вводить даже масочный режим, сначала необходимо внедрить режим чрезвычайного положения. Эпидемия же, епти. Если говоришь А, говори и Б. А не сразу Б.

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1
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Нужный корабль

Автомобильные номера. Паспорт. ИНН. И тд и тп

P.S. Что бы пользоваться масками достаточно не быть эгоистичным мудаком. И, да, это не только про ковид. Ещё до этого бесили бараны, которые в общественном транспорте кашляют и чихают.

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7
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Марат Язмыш

Да вот Антимасочники, они же в открытую аргументируют типа маска защищает окружающих, а не носящего, зачем тогда типа ее носить, я это 500 раз слышал, скотская логика.

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4
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Нужный корабль

Ага, а если маску нацепил, то ты не заботишься о других людях, а презренный холоп и раб системы. И ведь тех, кто так думает, реально дохера. Отчасти и по этой причине живем так, как живем.

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3
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Марат Язмыш

Я лично ношу маску, именно исходя из логики не заражать (меньше заражать) окружающих. И мне вообще не сложно ее носить.

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2
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Александр _

А как мы живём?

Знаете, в московской области ни хера не изменилось. Вообще. Как было пять лет назад, что год назад, что сейчас. Поголовно все без масок и никто не болеет. А цифры рисуют. Пришёл с ОРЗ - ух, епт, у тебя ковид, посиди дома.
При этом мнительные граждане любой грипп уже ковидом считают - ой, у меня мышцы болят, у меня температура. Как будто пять лет назад не болели и температуры не было. Но таких мнительных явное меньшинство, это в основном тётушки 50+

Нате, почитайте
https://www.interfax.ru/russia/819076
как вам лапшу на уши вешают
спуститесь чуть пониже и найдите 2003 год - тогда что было? ковид-альфа?

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0
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Нужный корабль

А, ясно. Пандемии нет, вирус придумали?

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Александр _

Автомобильные номера. Паспорт. ИНН
 Это законодательно закреплено

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Нужный корабль

Но ведь здравый смысл не обязательно закреплять в законах. Кроме того, ну примут закон. Секта будет орать «диктаторский, антиконституционный закон».

Ну это ж очевидно, что вы как маленький-то )

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–1
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Нужный корабль

Они против цифрового концлагеря и этих жесточайших репрессий. Не хотят это клеймо дьявола )) Вот ежели бы в РФ были свободные европейские куар коды, это было бы другое дело.

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2
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Марат Язмыш

Т.е. антикуаркодовцы это по уровню мышления примерно как ортодоксальные православные мракобесы?

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Нужный корабль

Да я сам не понимаю, чего они бесятся. С фашистской Германией ещё параллели проводят.

Если память не изменяет, когда-то и против ИНН выступали. Только тогда интернеты были не так распространены.

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Марат Язмыш

Помню какие-то крестные ходы устраивали против ИНН.

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2
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vmp

Судя по плакату, они против какой-то гостиницы?

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Сидор

Чувак в свои игры играет.
Со своей картой сопротивления "помог" прикрыть много заведений. Вроде как герой, но кого закрыли вряд ли так думают.

Был на Рубинштейна как раз во время рейда. Как во время войны - полиция, СОБР (!), ОМОН, Росгвардия ходили кучками по 5-7 человек по неубранным улицам ( на след день убрали, "совпадение? не думаю!") . И много ПАЗиков с зашторенными окнами.
Пить кофе было очень комфортно, глядя на улицу. Романтика та еще.

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Alexey Chernoberezhskiy

А что мешает не афишируя на весь город не проверять куары? В подобных барах зачастую есть постоянный костяк и горизонтальная коммуникация. (типа: "Петь куда можно без кукихи сейчас?" "-да вот, на Рубике место")
Лично с героем статьи не знаком, но выглядит чересчур эпотажным для бизнеса. Деньги тишину любят.

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Ivan Kulmyaev

Мне кажется, все так и делают)

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Anna Petrova

Было

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Anna Petrova
В Петербурге задержали предпринимателя и…
Коновалова обвиняют в пособничестве по получению взятки.
vc.ru
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digital resistance USA

Ебала жаба гадюку. Или гадюка жабу.

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Анна Голубева

Был бы человек, а статья найдется...

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Igor Kachura

Ну если бывший мент решальщик, туда ему и дорога.

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Ivan Kulmyaev

QR цирк.

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В Петербурге арестовали Александра Коновалова — организатора бойкота QR-кодов в кафе и ресторанах Статьи редакции

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