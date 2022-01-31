Право
Маша Цепелева

Швейцарская Sqwin SA не смогла через суд добиться запрета на продажу смартфонов Samsung в России из-за патентного спора Статьи редакции

Компания настаивала, что из-за продажи устройств с Samsung Pay она понесёт убытки.

  • Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отказал Sqwin SA в запрете на продажу смартфонов как обеспечительной мере. В иске указано, что суд первой инстанции удовлетворил претензии швейцарской компании по патенту, а соответственно одобрил запрет на продажу 61 модели Samsung.
  • Из-за того, что модели поддерживают Samsung Pay, Sqwin SA несёт убытки, как владелец патента на технологию, указывала компания.
  • Суд решил, что аргументы истца «носят предположительный характер», а решение суда первой инстанции обжалуется и не вступило в силу. Ближайшее заседание по делу пройдёт 31 января.
  • В июле 2021 года суд запретил работу Samsung Pay в России из-за спора со Sqwin SA. В августе компания начала обжаловать решение.
  • В ноябре Samsung потребовал аннулировать патент Sqwin SA на систему электронных платежей «из-за отсутствия новизны и изобретательского уровня». Представители компании считают, что в России патент был расширен под технологию Samsung.
  • В январе 2022 года «Яндекс» и оператор системы «Мир» тоже начали оспаривать патент Sqwin SA, потому что запрет на Samsung Pay «может негативно повлиять на развитие рынка платёжных решений». Компании пытаются избежать возможного спора из-за своих платёжных систем, считают эксперты.

#новость #samsung

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Семен Переделкин

Неужели патентному троллю поводили по губам? Отлично-отлично, например.

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18
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Вавилов Вадим

Швейцарская
Опять форсят эту дребедень.
Она такая же швейцарская, как яндекс нидерландский.
Впечатление что этот цирк затеян ради имиджа россии.

Патент №2686003 » Правообладатель СКВИН СА (CH)
Патент №2686003 » Правообладатель СКВИН СА (CH)
onlinepatent.ru
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7
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Василий

Думал, как же рашкоприплетатели прокомментируют новость. Но для них нет невыполнимых задач.

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1
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Основной кот

у них и сайт на русском https://sqwin.com/ru/

Sqwin
Токенизированные мобильные платежи повсеместно развиваются благодаря своей надёжности…
sqwin.com
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–1
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Демьян Федулов

Как я уже неоднократно здесь писал наличие патента на изобретение (тем более на полезную модель) ничего не гарантирует его обладателю. Ибо по сути своей патент это частное мнение конкретного эксперта формализованного организацией. Однако мнение судьи и независимых экспертов о соответствии заявленого патентному законодательству может быть совершенно иным.

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Источник: Pitchfork
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Право
Маша Цепелева
Швейцарская Sqwin SA не смогла через суд добиться запрета на продажу смартфонов Samsung в России из-за патентного спора Статьи редакции

Компания настаивала, что из-за продажи устройств с Samsung Pay она понесёт убытки.

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