Право
TJ

В Германии начали два расследования против Telegram — в стране нет представителя мессенджера Статьи редакции

Компания должна назначить ответственное лицо для решения юридических вопросов. Среди них — удаление противоправных материалов.

Оба запущенных в производство дела связаны с отсутствием в Германии уполномоченного по делам Telegram, мессенджеру грозят штрафы. Власти страны направили письма в ОАЭ, где находится штаб-квартира компании. Об этом сообщил представитель Министерства юстиции ФРГ на брифинге.

О возможных штрафах в отношении Telegram власти Германии высказывались в начале января. Тогда министр юстиции Марко Бушман заявил, что компании необходимо назначить контактное лицо и «установить возможность сообщать о противоправных материалах». Министр внутренних дел страны Нэнси Фезер в интервью также допустила, что в противном случае мессенджер могут заблокировать.

По данным Der Spiegel, власти пытаются добиться удаления экстремистских материалов. Как отмечает глава Федерального уголовного ведомства страны Хольгер Мюнх, «пандемия коронавируса также способствовала радикализации людей в телеграме». Ведомство создало специальную группу для выявления тех, кто распространяет призывы к убийству в телеграме.

#новость #telegram #германия

1333 просмотров
12 12 комментариев
5
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Основной кот

как любит говорить Лебедев — привет из светлой демократической Европы)

Ответить
10
Развернуть ветку
Wild Cat
Ответить
6
Развернуть ветку
Ware Wow

сейчас социалисты везде у власти.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Дмитрий Стрельников

Совок рухнул не потому что был неэффективен, а чтобы ЗАРАЗИТЬ СОБОЙ МИР!!!111

А если серьёзно - вы что курите? Политические разборки, раздел сфер влияния, контроль за СМИ - этому дерьму много тыщ лет, но пнуть надо социалистов

Ответить
1
Развернуть ветку
Степан Позняк

Ждём "Этадругое!!1!"

Ответить
4
Развернуть ветку
Антон Семенов

Ну что либерахи😂😂 Это другое??)

Ответить
1
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

Крававый режЫм!!!
А блин, не туда

Ответить
1
Развернуть ветку
Shoxruz Elboev

Дуров: 🗿

Ответить
0
Развернуть ветку
common sense preacher
Ответить
0
Развернуть ветку
Empathy
Ответить
0
Развернуть ветку
ave ego

в мире 197 стран, это значит в штате должно быть 197 человек по одному представителю на каждый и у компании должно быть 197 представительств?

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Глущенко

По-моему Телеграму проще формально уйти из Германии, чем создавать неудобный для себя прецедент. Пусть блокируют, как блокировали в России - не похоже чтобы это имело реальный эффект.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
Маркетинг
Артем Кадочиков
Продвижение косметологической клиники: как выделяться на супер-конкурентном рынке

Приветствую, читатели vc.ru! С вами снова Артем Кадочиков, директор клиники эстетической медицины Age Clinic. В своей первой статье я рассказывал, как была создана Age Clinic и чем уникальна авторская методика гарантированного естественного омоложения от Наталии Кадочиковой – моей прекрасной мамы (она же мой деловой партнёр и главный врач Age…

5 5 комментариев
22
Личный опыт
Julia Komissarova
О стартапе после 45

Считается, что стартапы — удел молодых. Мой пост о том, как в возрасте «элегантности» начать новое предприятие.

197 197 комментариев
252
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
TikTok
В TikTok появились Instant Pages

Благодаря им коммуникация брендов с клиентами стала проще.

2 2 комментария
2
Право
TJ
В Германии начали два расследования против Telegram — в стране нет представителя мессенджера Статьи редакции

Компания должна назначить ответственное лицо для решения юридических вопросов. Среди них — удаление противоправных материалов.

12 12 комментариев
5
Почта России
Почта России вложит более 4 млрд рублей в повышение заработных плат
0 Обсудить
–1
Финансы
Богдан Музыченко
ОАЭ с 1 июня 2023 года впервые введёт налог на прибыль в 9% для бизнеса Статьи редакции

Пока требование касается компаний, которые зарегистрированы как материковые.

16 16 комментариев
11
Открытие Инвестиции
Что ждет рынок и как вести себя инвесторам?

Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»), рассказывает, чем вызвано текущее падение рынка, какой сценарий развития ситуации кажется наиболее разумным и как себя вести инвесторам, когда на рынке царит паника.

0 Обсудить
0
Московский акселератор
«Московский акселератор» - лучшая стартовая площадка для стартапов
0 Обсудить
0
Кейсы роста
Flowwow
Давайте не переоценивать пользу локдауна для онлайн-бизнеса

Flowwow не “поднялся на пандемии”, как говорят иногда о российских онлайн-площадках. Весной 2020 мы выплывали, как и все. Что-то получилось легко и быстро, на чем-то мы набили шишки. С тех пор прошло почти два года: дельты, омикроны, QR-коды, ковидные недели… Расскажем честно, как и на чем мы выросли вдвое за 2021 год.

0 Обсудить
11
Маркетинг
MAKO-digital
Исповедь грешного PPC-копирайтера, или информационный шум, который вам лучше бы пропустить

Всем привет! На связи Михаил Дроздов, бренд-менеджер агентства МАКО. Заранее хочу предупредить, что статья вымученная и вряд ли представляет интерес для широких слоев специалистов и заказчиков контекстной рекламы, так как является суррогатом анти-кейса, который неожиданно стал кейсом. Мне бы лишнего внимания не хотелось.

3 3 комментария
17
Истории
Мари Губиева
Музыкальная революция на Уолл-стрит: в 90-х Дэвид Боуи выпустил облигации, основал провайдера и открыл виртуальный банк Статьи редакции

Исполнитель был одним из первых в индустрии, кто осознал важность продвижения музыки через интернет. Ещё до появления Twitter он создал форум, чтобы переписываться с фанатами, и даже построил свою вселенную BowieWorld — задолго до Meta.

Источник: Pitchfork
26 26 комментариев
76
Больше статей
null