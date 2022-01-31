В Германии начали два расследования против Telegram — в стране нет представителя мессенджера Статьи редакции
Компания должна назначить ответственное лицо для решения юридических вопросов. Среди них — удаление противоправных материалов.
Оба запущенных в производство дела связаны с отсутствием в Германии уполномоченного по делам Telegram, мессенджеру грозят штрафы. Власти страны направили письма в ОАЭ, где находится штаб-квартира компании. Об этом сообщил представитель Министерства юстиции ФРГ на брифинге.
О возможных штрафах в отношении Telegram власти Германии высказывались в начале января. Тогда министр юстиции Марко Бушман заявил, что компании необходимо назначить контактное лицо и «установить возможность сообщать о противоправных материалах». Министр внутренних дел страны Нэнси Фезер в интервью также допустила, что в противном случае мессенджер могут заблокировать.
По данным Der Spiegel, власти пытаются добиться удаления экстремистских материалов. Как отмечает глава Федерального уголовного ведомства страны Хольгер Мюнх, «пандемия коронавируса также способствовала радикализации людей в телеграме». Ведомство создало специальную группу для выявления тех, кто распространяет призывы к убийству в телеграме.
сейчас социалисты везде у власти.
Совок рухнул не потому что был неэффективен, а чтобы ЗАРАЗИТЬ СОБОЙ МИР!!!111
А если серьёзно - вы что курите? Политические разборки, раздел сфер влияния, контроль за СМИ - этому дерьму много тыщ лет, но пнуть надо социалистов
Ждём "Этадругое!!1!"
Ну что либерахи😂😂 Это другое??)
Крававый режЫм!!!
А блин, не туда
Дуров: 🗿
в мире 197 стран, это значит в штате должно быть 197 человек по одному представителю на каждый и у компании должно быть 197 представительств?
По-моему Телеграму проще формально уйти из Германии, чем создавать неудобный для себя прецедент. Пусть блокируют, как блокировали в России - не похоже чтобы это имело реальный эффект.
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Компания должна назначить ответственное лицо для решения юридических вопросов. Среди них — удаление противоправных материалов.
Пока требование касается компаний, которые зарегистрированы как материковые.
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