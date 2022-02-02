Ведомство также предлагает ввести льготы инвесторам и спонсорам творческих проектов.

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Минкультуры разработало меры по привлечению инвестиций в креативные сферы и стимулированию предпринимательской активности в ней. С копией документа ознакомились «Ведомости». Работу над планом мероприятий ведомство должно закончить 1 марта 2022 года.

Что предлагает Минкультуры

Ввести единый налоговый режим для всех субъектов креативного предпринимательства и установить его на уровне, который действует для ИТ-индустрии.

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Налоговый манёвр для ИТ-отрасли действует в России с января 2021 года. Он снижает ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку по страховым взносам — с 14% до 7,6%. При этом 90% выручки ИТ-компании должно приходиться на разработку и продажу ПО.

В ноябре 2021-го глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что благодаря налоговому манёвру для ИТ-компаний поступления в бюджет выросли на 48 млрд рублей.

Минкультуры предлагает ввести перечень льгот по налогу на прибыль и имущество — например, не относить к доходам инвестиции в создание творческих продуктов.

Также ведомство хочет ввести налоговые льготы на арендную плату государственного и муниципального имущества, чтобы простимулировать развитие инфраструктуры. Всего в плане Минкультуры более 50 мер.

Кто относится к креативной индустрии

В Концепции развития творческих индустрий, утвержденной правительством, к ней относятся: