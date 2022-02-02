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Право
Евгения Евсеева

Минкультуры предложило ввести налоговые льготы по примеру ИТ-отрасли для кино, видео, игр, СМИ и других Статьи редакции

Ведомство также предлагает ввести льготы инвесторам и спонсорам творческих проектов.

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Минкультуры разработало меры по привлечению инвестиций в креативные сферы и стимулированию предпринимательской активности в ней. С копией документа ознакомились «Ведомости». Работу над планом мероприятий ведомство должно закончить 1 марта 2022 года.

Что предлагает Минкультуры

Ввести единый налоговый режим для всех субъектов креативного предпринимательства и установить его на уровне, который действует для ИТ-индустрии.

Налоговый манёвр для ИТ-отрасли действует в России с января 2021 года. Он снижает ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку по страховым взносам — с 14% до 7,6%. При этом 90% выручки ИТ-компании должно приходиться на разработку и продажу ПО.

В ноябре 2021-го глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что благодаря налоговому манёвру для ИТ-компаний поступления в бюджет выросли на 48 млрд рублей.

Минкультуры предлагает ввести перечень льгот по налогу на прибыль и имущество — например, не относить к доходам инвестиции в создание творческих продуктов.

Также ведомство хочет ввести налоговые льготы на арендную плату государственного и муниципального имущества, чтобы простимулировать развитие инфраструктуры. Всего в плане Минкультуры более 50 мер.

Кто относится к креативной индустрии

В Концепции развития творческих индустрий, утвержденной правительством, к ней относятся:

  • Современные медиа и производство цифрового контента — в том числе разработка кино, видео, аудио, игр, блогерство, СМИ, реклама, виртуальная и дополненная реальность.
  • Прикладные творческие индустрии — архитектура, промышленный дизайн, индустрия моды.
  • Индустрии, основанные на использовании историко-культурного наследия и искусства — музеи, театры, кино, анимация.

#новость #минкультуры #налоги

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Gleb Tyutikov

Надо не льготы вводить, а запрещать к показу на территории РФ фильмов из США и Европы, просто не выдавать прокатные удостоверения. Через фильмы идёт навязывание ложных ценностей и трансформация сознания молодых россиян.

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Бржецлав Капольски

Госпожа Мизулина, перелогиньтесь

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