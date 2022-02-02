Роскомнадзор выбрал Mediascope единым счётчиком интернет-аудитории Статьи редакции
Компания будет передавать регулятору данные о новостных сайтах, интернет-версиях телеканалов и других ресурсах.
- Mediascope будет передавать в Роскомнадзор данные о количестве посетителей на сайтах СМИ, новостных агрегаторов и других, по аналогии с расчётом аудитории телеканалов.
- Компания будет собирать только данные сайтов из списка Роскомнадзора. В него вошли 27 аудиовизуальных сервисов, четыре новостных агрегатора, восемь соцсетей, 26 СМИ и 14 других. Список может дополняться.
- Единые измерения сделают данные открытыми и достоверными. Для передачи данных сайты должны установить специальную программу или передавать их вручную. Сайты должны будут передавать данные с 1 марта 2022 года — Mediascope будет публиковать отчёт раз в год.
- В мае 2021 года в Госдуму был внесён законопроект о едином счётчике интернет-аудитории, в июне он был принят. В августе Роскомнадзор разработал порядок передачи данных об аудитории сайтов единому измерителю.
- Регулятор начал принимать заявки для выбора единого счётчика в январе 2022 года. Тогда источники «Ведомостей» называли Mediascope единственным претендентом.
Также будет передавать всю личную информацию пользователей )))
И вообще с какого это Роскомнадзор выбирает ? Как бэ эра децентрализации… выбирают люди (пользователи)
Потому что Россия стала младшим братом Китая. И это власти, которые мы заслужили. Такова психология россиян - уравниловка и поклонение вождю/царю, религиозный средневековый фанатизм, сверхцентрализация
Лучше быть младшим братом Великого Китая, чем вассалом США.
США не великие? Разве не на вложениях США поднялся Китай, после того как поссорился с СССР. Китайцы отличные рабы - готовы работать до потери сознания за тарелку риса. Почему Китаю очень не нравятся санкции США, если они сами с усами?
Если Ваши познания о китайской гастрономии начинаются и кончаются банальной тарелкой риса, то я Вас огорчу. Китайская кухня вкусна и разнообразна, как и китайская культура.
+300 социального рейтинга, плошку риса и одну кошко-жену товарищу
Китайцы великие оптимизаторы и новаторы, великие дипломаты, тонкие политики, искусные войны и трудолюбивые работники и патриоты своей страны. Вы вероятно пропустили, но Китай уже давно признанный лидер во многих мировых отраслях экономики, а его космическая программа вызывает восхищение и уважение даже у российских чиновников.Чего стоит только китайская лунная программа.
"вызывает восхищение и уважение даже у российских чиновников"
Орнул от души, спасибо
Если бы было иначе, российские чиновники не просили бы китайцев о совместной космической программе.
Да только российских чиновников они ни во что не ставят и откровенно презирают и посмеиваются, а РФ им нужна для выкачки ресурсов (и остатка технологий), причем по такой стоимости, о которой ЕС может только мечтать. Одна убыточная Сила Сибири чего стоит. Причем РФ для них не является эксклюзивным поставщиком ресурсов, так как у них поставки диверсифицированы. По-моему, это называется немного не "младший брат". Китайцы ничего не прощают и руки выкручивают будь здоров, так что США за любящую маму еще покажется )))
Чувак, начни, как говорят, с себя.
эра децентрализации
выбирают люди (пользователи)
А полицейский должен предъявить ордер и зачитать права.
Эра людей, воспитанных на интернетах и фильмах :-)
Акции вырастают, и как там у Шекспира: «брать или не брать — вот в чем вопрос».
Спасибо, что хотя бы не подвальная контора брата свата кого-нибудь из РКН
Удалил. Не буду подсказывать методы воздействия на Mediascope 😂
Окей, покупаем впн
Зачем, когда есть бесплатный Windscribe?
Я думаю если вам все это время он был не нужен. То и сейчас нет смысла его покупать.
Был нужен. И я уже купил. 😁
Бьюсь об заклад, что скоро там будет столько же честности, сколько в контролируемой государством статистике - мало
домены медиаскопа улетают в блэклист
Единые измерения сделают данные открытыми и достоверными
Не понял этого тезиса
Для передачи данных сайты должны установить специальную программу или передавать их вручную.
В общем будут передавать что захотят, смысл в такой статистике? Если только как первый шаг
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