Право
Евгения Евсеева

Суд отклонил иск совладельца бренда «Б.Ю. Александров», который требовал у топ-менеджеров вернуть ему 85% компании Статьи редакции

Юрий Изачик утверждал, что передал большую часть своей доли «после заблуждения» и «в тяжёлом психическом состоянии».

  • Арбитражный суд Московской области отклонил иск совладельца «Ростагроэкспорт» (выпускает сырки «Б. Ю. Александров»), следует из картотеки судебных дел.
  • В октябре 2021 года Изачика объявили в федеральный и международный розыск. Следствие обвиняет бизнесмена в принуждении к совершению сделки или к отказу от её совершения (по ч. 2 ст. 179 УК РФ, предусматривает до десяти лет лишения свободы). В ноябре суд заочно арестовал Изачика.
  • Изачик владел 100% Ростагрокомплекса» (основная операционная компания «Ростагроэкспорта»). После смерти Бориса Александрова в 2020 году Изачик передал топ-менеджерам компании 85% в «Ростагрокомплексе», его доля сократилась до 15%. В октябре Изачик потребовал через суд вернуть подаренную долю.
  • Он настаивал, что в момент подписания договора был «в тяжёлом психическом и физическом состоянии», а топ-менеджеры ввели его в заблуждение: сказали, что у компании долги по налогам на 380 млн рублей и перед кредиторами — на 400 млн рублей. Сейчас Изачик находится на лечении в США.

#новость #бюалександров

419 просмотров
1 1 комментарий
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку
Roman Abubekerov

Надеюсь все эти суды не повлияют на производство непосредственно: это единственные сырки, которые мне нравятся (и которые можно купить у нас в провинции)

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 1 комментарий
Evrone
Рассказываем, как устроен Evrone изнутри, в интервью Хекслету

Как вы могли заметить по этому блогу, мы любим рассказывать о своей работе. Мы рассказываем о проектах, корпоративах, митапах и вообще всём, к чему прикладываем руку. Обычно мы делаем это по собственной инициативе, но в этот раз Хекслет сам предложил нам поучаствовать в их подкасте.

0 Обсудить
2
Нетрика
Хантить vs растить: как ИТ-компаниям решить кадровый вопрос

Рынок IT-кадров оказался не бесконечным: много лет он буквально трещал по швам, а теперь окончательно исчерпал свою емкость. В прошлом году крупные банки буквально «пропылесосили» его. При этом потребность в новых специалистах для растущей отрасли остается актуальной. Как наилучшим образом строить кадровую стратегию в таких реалиях, рассказала…

2 2 комментария
2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Транспорт
Андрей Матризаев
Беспилотник Natilus позволит перевозить на 60 % больше грузов, чем самолёт аналогичных размеров

В условиях нехватки грузовых ёмкостей всегда с интересом наблюдаешь за развитием технологий, позволяющих оптимизировать транспортировку грузов. Сегодняшние скорости авиаперевозок поражают своей оперативностью, но вот цена (особенно в условиях пандемии) не всегда соответствует ожиданиям.

Рендер Natilus N3.8T
13 13 комментариев
14
Финансы
Евгения Евсеева
Стоимость акций Spotify упала на 10% из-за прогноза по росту платных подписчиков — он оказался хуже ожиданий аналитиков Статьи редакции

Компания ожидает роста платных пользователей в первом квартале до 183 млн.

13 13 комментариев
3
Финансы
Евгения Евсеева
Meta отчиталась о росте выручки за год на 37% — до $117,92 млрд, прибыль составила $39,37 млрд Статьи редакции

На постмаркете стоимость акций компании упала на 22% — аналитики ожидали более сильных результатов.

12 12 комментариев
10
Офлайн
Дарья Протасевич
Стабильность важнее роста прибыли: почему десяткам тысяч компаний в Японии удаётся существовать веками Статьи редакции

Изоляция от мира побудила японцев бережно относиться ко всему, что они создают. Поэтому предприниматели ценят качество и традиции. В то же время они боятся рисковать, так как неудавшийся бизнес может восприниматься как неудача или позор, и это тормозит появление новых компаний.

Акеми Нисимура. Источник: BBC
0 Обсудить
Устойчивые города: Москва
В свою тару. Как сделать поход по магазинам более экологичным

Кукурузная шелуха, картофель, старые джинсы, авиационное снаряжение – та основа, из которой сегодня изготавливают экосумки и биоразлагаемые пакеты. Рассказываем о реализованных проектах, которые перешли в успешный бизнес.

 фото: Instagram melissa.knot 
0 Обсудить
1
Офлайн
Проект Ошибатор
Бизнес на IT-обучении: как небольшая школа программирования выросла в проект с международным присутствием

Про цифры, ошибки и трудности, инвестиции и масштабирование.

Занятия в офлайн школе «Кодики»
4 4 комментария
12
Приёмная
Максим Смоляров
Билайн снял 900 рублей за международный роуминг. Я не выезжал из страны

В прошлом году я удачно сходил к ним в офис: хотел заблокировать доступ к счету по доверенности, а получил незаконную смену тарифа. После шума в сети интернет все вернулось на круги своя. Ну не все...

92 92 комментария
13
Офис
Евгения Евсеева
«Совкомбанк» проведёт эксперимент с четырёхдневной рабочей неделей для сотрудников на удалёнке Статьи редакции

Эксперимент проводят в коворкинге в Турции: поучаствовать в нём можно один раз, а после возвращения в Россию — сохранить график.

20 20 комментариев
6
СберМегаМаркет
Как СберМегаМаркет делает единообразным контент об одних и тех же товарах от разных продавцов и зачем вообще это нужно

Успех продаж в e-commerce связан не только с различными комбинациями способов продвижения товара, но и с качественным и подробным его описанием. Что делать, если у тебя на платформе тысячи продавцов, которые могут продавать аналогичные товары? Как помочь клиенту выбрать из всего многообразия и при этом поддерживать на регулярной основе актуальные…

5 5 комментариев
20
Больше статей
null