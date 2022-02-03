Суд отклонил иск совладельца бренда «Б.Ю. Александров», который требовал у топ-менеджеров вернуть ему 85% компании Статьи редакции
Юрий Изачик утверждал, что передал большую часть своей доли «после заблуждения» и «в тяжёлом психическом состоянии».
- Арбитражный суд Московской области отклонил иск совладельца «Ростагроэкспорт» (выпускает сырки «Б. Ю. Александров»), следует из картотеки судебных дел.
- В октябре 2021 года Изачика объявили в федеральный и международный розыск. Следствие обвиняет бизнесмена в принуждении к совершению сделки или к отказу от её совершения (по ч. 2 ст. 179 УК РФ, предусматривает до десяти лет лишения свободы). В ноябре суд заочно арестовал Изачика.
- Изачик владел 100% Ростагрокомплекса» (основная операционная компания «Ростагроэкспорта»). После смерти Бориса Александрова в 2020 году Изачик передал топ-менеджерам компании 85% в «Ростагрокомплексе», его доля сократилась до 15%. В октябре Изачик потребовал через суд вернуть подаренную долю.
- Он настаивал, что в момент подписания договора был «в тяжёлом психическом и физическом состоянии», а топ-менеджеры ввели его в заблуждение: сказали, что у компании долги по налогам на 380 млн рублей и перед кредиторами — на 400 млн рублей. Сейчас Изачик находится на лечении в США.
Надеюсь все эти суды не повлияют на производство непосредственно: это единственные сырки, которые мне нравятся (и которые можно купить у нас в провинции)
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