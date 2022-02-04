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Право
TJ

Судебный комитет Сената США одобрил законопроект, позволяющий загружать приложения iOS не из App Store Статьи редакции

Apple призвала Сенат отклонить документ, поскольку он поставит под угрозу безопасность и конфиденциальность пользователей.

108 108 комментариев
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Судебный комитет Сената США проголосовал за антимонопольный закон, направленный против Google Play и Apple App Store. По мнению авторов документа, эти магазины приложений слишком сильно контролируют рынок. Об этом сообщает Bloomberg.

Законопроект обязывает технологические компании разрешить загрузку приложений из сторонних магазинов и источников в интернете. Сильнее новые правила скажутся на Apple, поскольку Google позволяет устанавливать программы не из Play Store. Новый закон позволит разработчикам избежать комиссии Apple, которая достигает 30%.

Apple раскритиковала закон, заявив, что он сделает экосистему iPhone похожей на Android. Кроме этого, в компании отметили, что правила выведут пользователей из безопасной среды, поставив под угрозу конфиденциальность данных.

Мы глубоко обеспокоены тем, что законодательство, если в него не будут внесены поправки, облегчит крупным платформам социальных сетей отказ от практики Apple App Store, ориентированной на потребителя. Это позволит злоумышленникам обойти защиту конфиденциальности и безопасности Apple, распространяя приложения без критически важных проверок конфиденциальности и безопасности.

Apple

Google также направила письмо председателю судебного комитета Сената Дику Дурбину и республиканцу Чаку Грассли за день до обсуждения законопроекта. По данным Bloomberg, генеральный директор Apple Тим Кук лично встречался с некоторыми сенаторами из-за этого документа.

За принятие законопроекта высказались Spotify Technology SA, Tile и Match Group Inc, поскольку тогда они будут меньше зависеть от Apple и Google. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, Microsoft также поддержала новый закон.

#новость #apple

108 108 комментариев
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108 комментариев
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Ware Wow

Жесть. Вот так просто какие-то чиновники меняют бизнес модель и техническую компоненту в компании...

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12
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Wall Street Shadow

Монополия и диктатура Эпла в области стора рушится на глазах – что может быть прекраснее :)

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9
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Илья Шишкунов

Люди почему-то реально не понимают, что когда провод для твоего девайса производит один производитель в мире, то это не нормально, что нельзя продавать сложный технический девайс без соответствующего запаса ремонтных расходников, доступных для потребителя.
Ну и то, что нельзя делать платформу железа проприетарной и закрытой для всего не сертифицированного софта
Это и есть монополия, буквально.

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12
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Евгений Красняк

Люди также не понимают, что appstore хоть какую-то ответственность несёт за то, что там можно скачать. 6 лет пользуюсь айфоном и ни разу не было потребности загрузить какое-нибудь приложение из вне.
А сейчас люди начнут ставить себе всякую дичь на телефон, а в случае чего первыми же побегут жаловаться в apple

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11
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Илья Шишкунов

Не хочешь пользоваться - не пользуйся ничем вне Апстора.
Это твой личный выбор

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15
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Marakuya

А почему эта же логика не работает в обратную сторону?
Не нравятся условия платформы - пользуйся другой, это твой личный выбор
Не нравятся условия платформы - зарабатывай на другой, это твой личный выбор

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16
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Евгений Красняк

*патамушта монополия*
Сделать также/лучше мы не можем, поэтому делайте так, как мы хотим. Ведройд нас не устраивает, мы хотим как у андройд только эпол

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4
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Илья Шишкунов

Вы логику не понимаете видимо, ВЫ ПОКУПАЕТЕ ЖЕЛЕЗКУ, если вам железка не предоставляет описываемые услуги из-за желания авторов железки заработать на закрытом магазине, то они нарушают закон.
Выбор тут состоит в том, что либо Яблоко платит штрафы, либо Яблоко делает платформу более открытой, либо позволяет ставить на Айфоны андроид со покупки, всё.

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0
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Io Eau

вы не покупаете ЖЕЛЕЗКУ, так как весь софт разрабатывается с помощью лицензируемых API и библиотек Apple и в xcode. А в лицензии там написаны условия - некоммерческое использование или платный аппстор. Если думаете что покупаете железо Аппл - то ставьте на него линукс. Например ноуты эппл до последних лет не сильно отличались от топа других производителей на интеле, но мало кто покупал их как железку и ставил винду или линукс - покупали из-за ОС и экосистемы эппл

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3
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Илья Шишкунов

Ещё раз повторяю, вам видимо плохо знакомы принципы реальной юриспруденции и судов с учётом предыдущих кейсов.
В чеке на покупку что написано? Оплата аренды сервиса по оказанию услуг? Или может быть - Телефон марки яблоко модели 12? В описании товара что написано? Размер экрана, камеры и аккумулятора или особенности системы аренды приложений?
Боюсь, что вы просто не понимаете правовой основы претензий

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1
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Marakuya

Так вот, есть ЖЕЛЕЗКА, "которая не предоставляет вам какие-то услуги", а есть другая железка, схожая по характеристикам, которая "предоставляет вам эти услуги".
Если вам требуются эти "услуги", то по какой логике вы покупаете железку, которая эти услуги не предоставляет?
И при чём тут законы? Закон-то любой можно принять, но мы же про логику "не хочешь - не пользуйся"

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1
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Илья Шишкунов

Знаете, вы своей логикой ставите меня в тупик, даже и не знаю, как ещё вам проще пояснить принципы работы защиты прав потребителя...

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1
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Д Хб

Каким боком тут вообще зозпп?
Можете спрыгивать с темы, но сейчас подменяете понятия. Железки вас никто не лишает. Оплатили железку - получили её.
Но это как раз проигрышная ситуация, т.к. в стоимости этой железки интеграция и отлаженность.
А вот некий сервис сторонних приложений никто не обещал.
Зачем вам железка, если её не померить в номере очередного дракона и количестве попугаев в каком-то тесте?

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1
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Илья Шишкунов

А вот и нет - нет в стоимости железки никаких ограничений, точнее не может быть, если железка не стоит ниже себестоимости и нормы прибыли, т.е если финансовая модель не начинается с убыточного устройства изначально.
Нельзя ограничивать свободу использования устройства софтверныии способами тем самым не позволяя использовать заявленные при покупке хардверные качества устройства напрямую определяющие его работоспособность.
Не может Самсунг вам блокировать телевизор за просмотр хентая, если вы не курили его у Великого Си за пол буханки хлеба.

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0
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Д Хб

Нет, не железку.

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0
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Илья Шишкунов

В чеке что написано? Техническое устройство или услуга аренды сервиса?

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1
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Д Хб

А я не про сервис. Чек - это за что платите. Платим за устройство, покупаем отлаженность и глубокую интеграцию. За железом - это андроид и виндоус, экспериментируйте сколь душе угодно. Но купить там то, что есть у эпла, не получится, сколько не плати, по крайней мере таких проектов пока нет, хотя баблом можно залить, наверное, при желании.

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1
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Илья Шишкунов

Ещё раз повторю - покупаете вы то, что указано в чеке, если устройство отказывается работать по причине "мы хотим заработать больше денегя по этому работаем только так", значит это нарушение прав потребителя.
Всё

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1
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Dmitry Pushin

а ниже про соньки пишете другое уважаемый. игровая приставка в чеке как оформлена?

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1
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Илья Шишкунов

Игровая приставка идёт по категории "это другое", там у них отмазки на тему финансовой модели, но я был бы рад, если бы в приставках не было монополии магазинов
Не вижу противоречий в своей позиции

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0
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Dmitry Pushin

про монополию там не было написано, конечно такое мнение имеет место быть. самое интересное, что устанавливать приложения вне аппстора и сейчас можно. корпоративное приложение получается

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0
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Илья Шишкунов

Я лишь транслирую мнение законодателей США, с которыми я, как часто бывает, согласен.
Всё же одна из лучших законодательных систем в мире.

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0
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Илья Шишкунов

Кстати, просто к примеру, Майки в защиту своих консолей позволяют использовать свободно и бесплатно для всех режим разработчика, который позволяет ставить вообще всё - от пиратских эмуляторов до собственных игр.
Как у плойки с этим не знаю, нинка сражается даже со взломом чипами, причём до уровня найма правительства Китая.

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0
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Евгений Красняк

Ну так я и не пользуюсь.
А ты завтра скачаешь что-нибудь, уведут у тебя бабки, будешь тут всем рассказывать, какой эпл дырявый)

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0
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Илья Шишкунов

Евгений, вам знакомо понятие пользовательского соглашения?

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1
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Данил Дудник

Кто-то жалуется в майкрософт, когда на винду ставят левые программы? Или в гугл, когда ставят левые программы на андроид? Или в эйпл, когда ставят сторонние программы на макбук?

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2
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Евгений Красняк

Понятия не имею.
Но у обывателя какая мысль первая - украли пароли, значит это винда/антивирус плохой. Кул хакеры пробрались.
Но в большинстве случаев, увы, пользователь сам отдаёт свои пароли/данные.

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0
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Алексей Владимирович

Не побегут. Аппля, естественно, обновит пользовательское соглашение.

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0
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Wall Street Shadow

appstore хоть какую-то ответственность несёт за то
 какую ответственность, о чем вы? ответственность когда могут блочить аппы конкурентов из-за того, что они конкуренты?

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0
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Антон Большаков

Ну если люди хотят ставить приложение со стороны и сливать свою инфу или заражать девайс всякими троянами - пусть ставят. Ответственность эпл за это не несет.

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0
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Денис Демидов

Так чиновники дают возможность новым компаниям побадаться с зажравшимся монополистом который стал ограничивать развитие других.
Вот это настоящее make america great again

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6
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Сменить никнейм можно

Чудо чудесное давай я тебе объясню на понятном примере.

Компания А , выиграла тендер на гео разведку, вложила денег, нашла газ, построила инфраструктуру, начала добычу, построила городок.

И тут компания Б говорит, наши права нарушины, нас не пускают к скважене, мы начнем добывать и прадавать газ дешевле, нука пусть компания А нас пустит.

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0
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GREAKLY

Не так. Компания А построила дом и берет 30% комиссии с компаний, предоставляющих жильцам свет, воду, вывоз мусора, телефон, и.т.д. При этом, запрещает им заключать прямые договора с жильцами.

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7
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Денис Демидов

И ладно бы квартиры давала в аренду, она еще их продала дороже чем в среднем по рынку.

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1
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GREAKLY

А здесь уже свобода договора. Не хочешь переплачивать - купи квартиру в одном из домов, что построил Андроид.

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0
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Денис Демидов

Ну так они же перед продажей квартиры не предупреждают, что будут 30% брать с каждого платежа!

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0
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Илья Шишкунов

30% комиссии на услуги строителей, проводку интернета и установку новых стеклопакетов, а также 30% комиссии от рыночной стоимости завтраков, обедов и ужинов, 5$ комиссии на половые акты и цензура потребления свинины - харам.

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1
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Ок, а давай так. Компания построила дом в ебанях , когла там поле чистое было, все захотели в доме жить, компания А за свой счет тянуло свет и воду, получает сверху 30% за свою инфраструктуру, а потом вокруг дома город вырос, и жильцы такие, а че мы так много платим.

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–1
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Sergey Vasilev

Ну так город то вырос, условия поменялись. Вы платите дань Эйнштейну?

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3
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Поменялись? Инфраструктура для дома куда то исчезла?

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0
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Sergey Vasilev

Нет она стала дешевле, потому что пришли новые компании которые создают конкуренцию, город же вырос. Это им еще дали срубить капусты овер дохера. Вот в моем доме есть только сраный Ловит и ПИК туда никого не пускает и это не ебеня. Справедливо?

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0
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Фантастика.

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0
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Sergey Vasilev

Для России да, в США - реальность

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0
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GREAKLY

Прекрасный пример. В США часто строят поселки посреди ничего. И застройщик берет кредит на инфраструктуру, перекладывая выплаты по нему на будущих владельцев. И следующие 10-20 лет они платят доп. налог на стоимость дома на погашение этого кредита. Но этот срок ограничен. Да и дома из-за этого стоят дешевле. А Эппл и дома продает дороже, и за инфраструктуру хочет получать деньги вечно.

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2
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Денис Демидов

Только вы молчите, что компания уже получила за свой "дом" денег больше, чем по рынку, а теперь еще хочет их пожизненно доить.

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1
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А разве кто то заставлял покупать там квартиры?

Что за высер.

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0
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Денис Демидов

А разве они перед покупкой честно предупреждают клиентов, что будут с каждого их платежа взимать 30%? Полагаю, так покупателей было бы меньше.

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0
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Sergey Vasilev

А что компания А не достаточно насосала? Пришло время делиться.А не будь они такими жадными, возможно, ничего бы и не случилось. 30 процентов это ДО ХУ Я

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3
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Ware Wow

30 процентов это ДО ХУ Я
Это мизер, учитывая те возможности которые они дают.

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–2
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Денис Демидов

И это нормально, компания А уже давно отбила свои затраты, пусть идет ищет новое месторождение, а не заражает своим гниением всю экономику.
Тот же apple забирает у малышей 30% выручки, тогда как сама уже не знает куда деньги девать.
https://www.forbes.ru/kompanii/343955-bogatstvo-apple-chto-kompaniya-delaet-s-246-mlrd-na-schetah

Богатство Apple: что компания делает с $246 млрд…
Компания опережает по объему средств на счетах крупнейшие фонды облигаций в мире
www.forbes.ru
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3
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Сменить никнейм можно

Димитрия я вас понял, освободите ваш кабинет, я забираю ваше здание, вы уже достаточно посидели, пора и честь знать.

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0
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Денис Демидов

На здания часто такой налог иногда накладывается, что по сути так и есть, вроде вкладывал деньги ты, рисковал, нервничал когда строишь, а государство оп и наложило на тебя ренту, заплати налог на здание + еще на арендные платежи.

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1
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Ну так тем более, пора и честь знать.

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0
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Денис Демидов

Просыпайся малыш, это жизнь.

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1
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Ware Wow

Она не забирает у малышей.
А она отдает малышам 70%.
И создает из них многомиллиардные компании благодаря своей инфраструктуре.

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0
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Денис Демидов

Этот рынок был бы и без них, глобальный тренд ни одна компания не в силах сама создать.

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1
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Илья Шишкунов

Если они участвовали в тендере и имеют доказательства того, что решение было не обосновано материально, то это буквально факт коррупции и разбазаривания денег налогоплательщиков

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1
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Давай что бы ты не возбуждался слово тендер уберем, это меняет суть?

Яблоко создало рынок и условия, дало возможность зарабатывать, с хрена ли кто то решает?

Это как патент на изобретение

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0
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Sergey Vasilev

"Яблоко создало рынок" сродни Путен изобрел сенсорные телефоны

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3
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Илья Шишкунов

Да, меняет, тендеры идут на деньги налогоплательщиков, там очевидная ситуация.
Если же речь идёт о контроле условно свободного рынка, то там сложнее.
Яблоко не создало рынок телефонов или смартфонов, оно не позволяет устанавливать на устройства, которые продаёт, приложения, которые хочет владелец устройства, чем нарушает его право на владение и свободное использование устройства по факту оплаты при покупке

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0
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Ware Wow

зажравшимся

Сами не зажрались, понимаю.
Чужое ломать просто.

Или рассуждать как кто-то там должен зарабатывать по другому, как пираты любят делать, люди у которых нет собственности и они ничего в жизни не создали сами, они например писателям, актерам и режиссерам с концертами ездить по стране предлагают, а большую часть года трудиться бесплатно...

Но ничего, 17000 получаете? Уже средний класс. Найдутся те, кто посчитает вас зажравшимся.

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0
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Денис Демидов

Где вы про слом то прочитали?
Когда standart oil разделили на несколько компаний, оказалось, что акционеры стали даже богаче, так как осколки стали работать много более эффективно.
Монополии это рак капитализма, если с ними не бороться, гибель капитализма не избежна.

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1
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Сервис opencart-course

Так может если быстрее погибнет, так быстрее построят что-то новое, лучше чем было всё до этого ? Не ужели в современном мире нельзя создать систему при которой взять всё самое лучшее из всех систем и создать абсолютно новую модель экономика/социального развития ?

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0
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Денис Демидов

80 лет такие эксперименты проводили, закончили полным крахом

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0
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Yarro S

Apple не на Луне выросла, а в Калифорнии, используя блага вроде квалифицированных специалистов и инфраструктуры, которые ей дало общество. Общество вправе регулировать условия взаимоотношений.
Никто не запрещает Apple уйти из США, если что-то не нравится

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0
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Yarro S

На раздачу бабла компании что-то не жаловались

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0
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Семен Переделкин

Щемят гигантов со всех сторон. И это хорошо.

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13
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Ware Wow

Щемят гигантов и это хорошо

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5
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Денис Демидов

Если не давить монополии, то совок неизбежен, так как монополии слишком легко национализируются, как открыто, так и скрытно встраиваясь в государство по средством коррупции.

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0
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Ware Wow

Давить, щемить со всех сторон...

В соседнем топике Денис и вас щемят, и считают, что платить з/п вы должны выше рынка, и наценку делать "большую" нельзя, и вообще торговля это спекуляция бесполезная.

Вы сами не замечаете как мыслите такими же категориями, только про другой класс. И плодите дальше такой же тип мышления.

Всё, что крупнее и успешнее нас, надо раскулачить, ограничить.

Слова то какие... Давить! Щемить!
Вешать?

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8
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Денис Демидов

А где тут про раскулачку и ограничение?
Скорее их заставляют перестать давить на компании поменьше.
Капитализм как атомная энергия, если её не уравновешивать, будет взрыв, но если уравновешивать, то нет более эффективного источника энергии.

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1
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DeepFakescovery channel

наоборот будущее в руках частных корпораций, а не то что мы ошибочно называем государством, которое должно умереть еще вчера

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–1
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Денис Демидов

Боюсь, когда такое будущее настанет, вы будете с тоскою вспоминать про текущие времена, а может даже с оружием в руках начнете бороться за восстановление своих прав в каком либо подполье.

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0
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Кирилл Паркс

Все верно делают. Безопасность должна обеспечиваться на уровне ОС, а не на уровне монопольного магазина приложений.
Но, никто не мешает лично вам, загружать софт только из AppStore.

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10
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Илья Шишкунов

Ох уж эта легендарная безопасность на уровне магазина, слитые фотографии, банковские реквизиты и финансовая информация не дадут соврать.
Легендарная безопасность превыше свободы! El classico

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1
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Jay Green

Неужели. Насколько медлительный эти политики, это нужно было сделать еще во время 4-5 айфона.

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6
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Ware Wow

Ну почему нужно было?
Представь, что у них другое видение, они по другому видят свою платформу.

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2
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Jay Green

Потому что это монополия. Делаете телефоны - окей. Строить вокруг этого экосистему которую никто не может обойти - не по рыночному. Например никто не обязует покупать телефоны сяоми что бы пользоваться роботом пылесосом.
Есть модели где устройства продаются дешевле себестоимости для того что бы заработать на экосистеме, например плойка и хуящик (кроме последних 2х лет). Но к эплу это не относится, они продают их дороже себестоимости от 3х раз, а потом еще и на экосистеме наживаются больше остальных.

Оберег от нытиков "купи потом говори, ты не понимаешь". у меня 13про.

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6
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Ivan

Меня в яблоке и так все устраивает.
Я против "кривого" софта без контроля.

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5
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Денис Демидов

Ну тогда не будете пользоваться сторонними магазинами, в чем проблема?

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5
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Ivan

Софт со стороны может содержать трояны для списания денег, подписки и спам, и тп. В едином магазине все-таки можно лучше контролировать это.

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0
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Денис Демидов

Если операционка не умеет качественно изолировать приложение, то нужно это улучшать.
+ никто не заставляет вас пользоваться сторонними магазинами приложений

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3
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Антон Штадлер

Так не скачивай. Аппстор никто не запрещает

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1
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Александр Малышев

Мне лично ближе центролизированный контроль, чем всеобщая демократия, пропогандирующаяся законом.

Вроде бы хорошо, что теперь будет больше возможностей для разработчиков: скажем, обойти дизайн спам политику эпл и наконец сделать ещё одно тысячное приложение для знакомств (сейчас его сделать почти невозможно, тк весь функционал дейтинга уже придуман и Эпл не пускает в стор такие приложения)

С другой стороны, Эпл будет менее заинтересован развивать экосистему приложений и держать контроль над качеством приложений. В итоге от закона мы можем получить падение качества приложений и сложность выбора.

От него в реальности больше заработают тот же спотифай, а для людей это не даст больше ценности.

Интересно, согласитесь ли вы со мной? Особенно интересно послушать что думают на этот счёт iOS-разработчики

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5
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Wall Street Shadow

С другой стороны, Эпл будет менее заинтересован развивать экосистему приложений
 Не перестанет, пока стор несет ему миллиарды долларов на комиссиях.

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5
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Денис Демидов

Скорее наоборот, будет своим стором еще больше заниматься, чтобы он выглядел выгодно на фоне альтернатив.

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5
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Ware Wow

Это не главное.
Важно то, что нарушено (не впервой) право человека выбирать вектор развития своей компании.

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2
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Денис Демидов

Это все так, пока ты стал настолько огромным, что начинаешь ограничивать векторы развития других компаний.

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0
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Wall Street Shadow

какого человека? В корпах давно всем рулят менеджеры и советы директоров, у которых одна цель - больше времени/денег на единицу юзера.

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0
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Алексей Кострыкин

Как для разработчика, мне кажется тут пиратство возрастёт. Что сильно ударит по прибыли.

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1
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Николай Куркин

Оу ноу ноу ноу

Будет столько же говна, как в плеймаркете(пишу от лица опытного айос-разработчика, но это даже и не важно)

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0
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Anton Z.

Playstation опять "это другое"? Tencent лоббистских денег не занес под sony?

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3
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Илья Шишкунов

Консоли продают в убыток, имеют полное право на использование магазинов своего формата.
Часть экономической модели.

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0
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Илья Шишкунов

Хотя честно, лучше бы Стим и ЕГС были на консолях.

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2
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Антон Большаков

Скоро хбох геймпас будет везде, чекайте ))

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0
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Илья Шишкунов

Сильно в этом сомневаюсь, да и предложение в Геймпассе пока далеко от выгодного, я это вам, как его пользователь могу подтвердить

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0
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Евгений Красняк

Купил PlayStation 5 и не могу играть в игру скачанную из интернета. Я что, не купил техническое устройство чтобы в игры играть???! Доколе?!

А, нет, это другое 🤦‍♂️

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1
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Илья Шишкунов

Лично я бы ещё пинка дал всем консольным компаниям за то, что нельзя играть в платные онлайн игры без платной же подписки.
Вообще не считаю, что это нормально, как и многое другое на консольном рынке, но они плотно обороняются юристами и аргументами про финансовые модели с начальными убытками на продаже устройства

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0
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Тараканова

Все же просто - если кто-то не хочет, пусть не пользуется и не отдаёт свои приложения в магазин Эпл. Т.е. некоторые приложения хотят увидеть меня в своей ЦА, но при этом не хотят платить за это?
Интересно, а что если я сама выбираю пользование закрытой системой, в которой меня все устраивает? Если каких-то приложений не будет в Эпл, пережить можно - всегда есть выбор, аналоги и схожие сервисы.
Это ж надо, какой уровень наглости, залазить в чужой кошелёк и обижаться, что тебя туда не пускают.

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2
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Sergey Vasilev

И заметьте, никто ведь из эпла не орет "ВЫ ОХЕРЕЛИ ЭТО НАША КОРОВА И МЫ ЕЕ ДОИМ", все про безопасность свою вещают...

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1
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Сервис opencart-course

Безопасность людей и экология планеты это два кита на чем держится манипулирование массами. Очень удобно.

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Марат Язмыш

Крах тезиса СОВКОДРОЧЕРОВ о том что крупные компании накопят столько денег и заменят собой государство и будут щемить пролетариат!

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Марат Язмыш

Атлант расправил ягодицы

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Болезненный блик

Скоро будем обращаться к Siri: “Ok, Apple!”.

Поэтому, «Ок, Apple, сделаете верификацию загружаемых приложений через вашу проверку, где девелоперы будут присылать Вам приложение, Вы будете проверять их, ставить поверх свой эл.сертификат (типа NFT-виза), и дальше девелопер может выбрать способ размещения - через Вас или через сторонний сервис. Без визы - добавьте уведомление о том, что приложение устанавливается из непроверенного источника, в Mac OS же так. Или Apple, давая такую возможность в Mac OS, своим публичным письмом расписывается в том, что в Mac OS мои данные в большей опасности, чем в iOS?

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DeepFakescovery channel

Я такой же эплохейтер как и вы. Но вот то, что государства вмешиваются в бизнес это очень плохо, учитывая что мировому прогрессу мы обязаны бизнесу и конкурентной экономике.

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Mikhail Che

да лол, нет, государства всегда вмешивались в бизнес, конкурентный рынок не работает в вакууме, если любую отрасль оставить пастись в чистом полюшке в одиночку, то выживет из нее только один сожрав всех остальных и уничтожая любую поросль всеми методами, а потом закуклится и будет производить гавно по конским ценам, потому что нет альтернатив

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Pavel Ivanov

@Apple @Tim Cook хватит по сенатам ходить.

Вся правда на VC:
– дадим правовую оценку вашему делу
– научим правильно делать продукт
– оценим риски безопасности
– посчитаем ваши финансы
– проведём исследование аудитории и её предпочтений

Всей Россией за Эпол ваш болеем – без нас никак.

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『MP』DOGツ

да

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Читать все 108 комментариев
Social Discovery Ventures
Индустрия не одиночества: сможет ли искусственный интеллект заменить человеку человека

В далеком 2011 году на экранах вышел сериал «Черное зеркало». Сценарист проекта Чарли Брукер предпринял попытку проанализировать технический прогресс 21 века и понять, к чему он может нас привести. В «Черном зеркале» сюжет не раз закручивался вокруг проблемы человеческого одиночества и роли искусственного интеллекта. Но технологии, показанные в…

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Торговля
Arsen A.
Год на Wildberries: c 0 до 3,62 млн выручки в месяц на чехлах для телефонов

Если бы мне год назад сказали, что я буду чехлами заниматься - я бы не поверил. Но это оказалось любопытно. Хочу поделиться фактическими результатами и рассказать про организацию некоторых процессов. Будет лонгрид с цифрами и ссылками на полезные сервисы, но начнем сразу с графика выручки:

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95
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Техника
Евгения Евсеева
«Сбер» присоединился к разработке единого стандарта для устройств «умного» дома — вместе с Apple, Google и Amazon Статьи редакции

В ноябре к проекту присоединился «Яндекс».

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Офлайн
Mariam Karapetyan
«Посмотрите на выставленные на eBay пакеты с воздухом и помолитесь за человечество»: кто и как зарабатывает на воздухе Статьи редакции

Его продают как сувенир или предмет искусства, собирают в регионах с хорошей экологией и экспортируют — например, в Китай. При этом цены на воздух могут достигать десятков тысяч долларов.

Баллон от Vitality Air. Источник: This MARKETERs Life
9 9 комментариев
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Карьера
NEWHR
15 причин из-за которых ваша ИТ-вакансия может не закрываться

Дисклеймер: речь идет о найме востребованных экспертов из продуктовых технологических компаний, сеньор уровня и выше: разработчиков, девопсов, тестировщиков, продакт-менеджеров, продуктовых аналитиков, дата-сайентистов.

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eSputnik
MailCon 2022: eSputnik и Stripo в Лас-Вегасе

На связи Валерия Шудрик, контент-маркетолог CDP eSputnik. Сегодня расскажу, как наши руководители побывали на масштабном MailCon в Лас-Вегасе!
Если уж говорить о маркетинге, то с размахом. Конференция MailCon – одно из крупнейших международных мероприятий, которое мы ждали почти 2 года. Организаторы пригласили Дмитрия Кудренко (CEO/Founder…

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Финансы
Евгения Евсеева
Amazon впервые раскрыла выручку от рекламы — $31 млрд в год Статьи редакции

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Карьера
Максим Борисик
Быстро начать карьеру —  легко: опыт студента

В этой серии статей я поделюсь моим карьерным опытом и лайфхаками, покажу на реальных примерах, как застраховать себя от распространенных «граблей» при поиске стажировок и составлении резюме. Эти советы гарантированно пригодятся для успешного старта карьеры в студенческом возрасте.

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Устойчивые города: Москва
Безопасно и с пользой. Чем подкармливать диких зверей зимой

Обитателям природных территорий в холодное время года может потребоваться подкормка. Специалисты рассказали, как грамотно дополнить рацион питания животных.

фото: ДПиООС
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Право
TJ
Судебный комитет Сената США одобрил законопроект, позволяющий загружать приложения iOS не из App Store Статьи редакции

Apple призвала Сенат отклонить документ, поскольку он поставит под угрозу безопасность и конфиденциальность пользователей.

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Репутация Москва
Право на защиту своей чести и доброго имени: особенности реализации

Рассказываем о рисках защиты деловой репутации. Всегда ли подача заявления — единственный способ спасти бизнес-имидж?

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