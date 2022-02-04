Судебный комитет Сената США одобрил законопроект, позволяющий загружать приложения iOS не из App Store Статьи редакции
Apple призвала Сенат отклонить документ, поскольку он поставит под угрозу безопасность и конфиденциальность пользователей.
Судебный комитет Сената США проголосовал за антимонопольный закон, направленный против Google Play и Apple App Store. По мнению авторов документа, эти магазины приложений слишком сильно контролируют рынок. Об этом сообщает Bloomberg.
Законопроект обязывает технологические компании разрешить загрузку приложений из сторонних магазинов и источников в интернете. Сильнее новые правила скажутся на Apple, поскольку Google позволяет устанавливать программы не из Play Store. Новый закон позволит разработчикам избежать комиссии Apple, которая достигает 30%.
Apple раскритиковала закон, заявив, что он сделает экосистему iPhone похожей на Android. Кроме этого, в компании отметили, что правила выведут пользователей из безопасной среды, поставив под угрозу конфиденциальность данных.
Google также направила письмо председателю судебного комитета Сената Дику Дурбину и республиканцу Чаку Грассли за день до обсуждения законопроекта. По данным Bloomberg, генеральный директор Apple Тим Кук лично встречался с некоторыми сенаторами из-за этого документа.
За принятие законопроекта высказались Spotify Technology SA, Tile и Match Group Inc, поскольку тогда они будут меньше зависеть от Apple и Google. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, Microsoft также поддержала новый закон.
Жесть. Вот так просто какие-то чиновники меняют бизнес модель и техническую компоненту в компании...
Монополия и диктатура Эпла в области стора рушится на глазах – что может быть прекраснее :)
Люди почему-то реально не понимают, что когда провод для твоего девайса производит один производитель в мире, то это не нормально, что нельзя продавать сложный технический девайс без соответствующего запаса ремонтных расходников, доступных для потребителя.
Ну и то, что нельзя делать платформу железа проприетарной и закрытой для всего не сертифицированного софта
Это и есть монополия, буквально.
Люди также не понимают, что appstore хоть какую-то ответственность несёт за то, что там можно скачать. 6 лет пользуюсь айфоном и ни разу не было потребности загрузить какое-нибудь приложение из вне.
А сейчас люди начнут ставить себе всякую дичь на телефон, а в случае чего первыми же побегут жаловаться в apple
Не хочешь пользоваться - не пользуйся ничем вне Апстора.
Это твой личный выбор
А почему эта же логика не работает в обратную сторону?
Не нравятся условия платформы - пользуйся другой, это твой личный выбор
Не нравятся условия платформы - зарабатывай на другой, это твой личный выбор
*патамушта монополия*
Сделать также/лучше мы не можем, поэтому делайте так, как мы хотим. Ведройд нас не устраивает, мы хотим как у андройд только эпол
Вы логику не понимаете видимо, ВЫ ПОКУПАЕТЕ ЖЕЛЕЗКУ, если вам железка не предоставляет описываемые услуги из-за желания авторов железки заработать на закрытом магазине, то они нарушают закон.
Выбор тут состоит в том, что либо Яблоко платит штрафы, либо Яблоко делает платформу более открытой, либо позволяет ставить на Айфоны андроид со покупки, всё.
вы не покупаете ЖЕЛЕЗКУ, так как весь софт разрабатывается с помощью лицензируемых API и библиотек Apple и в xcode. А в лицензии там написаны условия - некоммерческое использование или платный аппстор. Если думаете что покупаете железо Аппл - то ставьте на него линукс. Например ноуты эппл до последних лет не сильно отличались от топа других производителей на интеле, но мало кто покупал их как железку и ставил винду или линукс - покупали из-за ОС и экосистемы эппл
Ещё раз повторяю, вам видимо плохо знакомы принципы реальной юриспруденции и судов с учётом предыдущих кейсов.
В чеке на покупку что написано? Оплата аренды сервиса по оказанию услуг? Или может быть - Телефон марки яблоко модели 12? В описании товара что написано? Размер экрана, камеры и аккумулятора или особенности системы аренды приложений?
Боюсь, что вы просто не понимаете правовой основы претензий
Так вот, есть ЖЕЛЕЗКА, "которая не предоставляет вам какие-то услуги", а есть другая железка, схожая по характеристикам, которая "предоставляет вам эти услуги".
Если вам требуются эти "услуги", то по какой логике вы покупаете железку, которая эти услуги не предоставляет?
И при чём тут законы? Закон-то любой можно принять, но мы же про логику "не хочешь - не пользуйся"
Знаете, вы своей логикой ставите меня в тупик, даже и не знаю, как ещё вам проще пояснить принципы работы защиты прав потребителя...
Каким боком тут вообще зозпп?
Можете спрыгивать с темы, но сейчас подменяете понятия. Железки вас никто не лишает. Оплатили железку - получили её.
Но это как раз проигрышная ситуация, т.к. в стоимости этой железки интеграция и отлаженность.
А вот некий сервис сторонних приложений никто не обещал.
Зачем вам железка, если её не померить в номере очередного дракона и количестве попугаев в каком-то тесте?
А вот и нет - нет в стоимости железки никаких ограничений, точнее не может быть, если железка не стоит ниже себестоимости и нормы прибыли, т.е если финансовая модель не начинается с убыточного устройства изначально.
Нельзя ограничивать свободу использования устройства софтверныии способами тем самым не позволяя использовать заявленные при покупке хардверные качества устройства напрямую определяющие его работоспособность.
Не может Самсунг вам блокировать телевизор за просмотр хентая, если вы не курили его у Великого Си за пол буханки хлеба.
Нет, не железку.
В чеке что написано? Техническое устройство или услуга аренды сервиса?
А я не про сервис. Чек - это за что платите. Платим за устройство, покупаем отлаженность и глубокую интеграцию. За железом - это андроид и виндоус, экспериментируйте сколь душе угодно. Но купить там то, что есть у эпла, не получится, сколько не плати, по крайней мере таких проектов пока нет, хотя баблом можно залить, наверное, при желании.
Ещё раз повторю - покупаете вы то, что указано в чеке, если устройство отказывается работать по причине "мы хотим заработать больше денегя по этому работаем только так", значит это нарушение прав потребителя.
Всё
а ниже про соньки пишете другое уважаемый. игровая приставка в чеке как оформлена?
Игровая приставка идёт по категории "это другое", там у них отмазки на тему финансовой модели, но я был бы рад, если бы в приставках не было монополии магазинов
Не вижу противоречий в своей позиции
про монополию там не было написано, конечно такое мнение имеет место быть. самое интересное, что устанавливать приложения вне аппстора и сейчас можно. корпоративное приложение получается
Я лишь транслирую мнение законодателей США, с которыми я, как часто бывает, согласен.
Всё же одна из лучших законодательных систем в мире.
Кстати, просто к примеру, Майки в защиту своих консолей позволяют использовать свободно и бесплатно для всех режим разработчика, который позволяет ставить вообще всё - от пиратских эмуляторов до собственных игр.
Как у плойки с этим не знаю, нинка сражается даже со взломом чипами, причём до уровня найма правительства Китая.
Ну так я и не пользуюсь.
А ты завтра скачаешь что-нибудь, уведут у тебя бабки, будешь тут всем рассказывать, какой эпл дырявый)
Евгений, вам знакомо понятие пользовательского соглашения?
Кто-то жалуется в майкрософт, когда на винду ставят левые программы? Или в гугл, когда ставят левые программы на андроид? Или в эйпл, когда ставят сторонние программы на макбук?
Понятия не имею.
Но у обывателя какая мысль первая - украли пароли, значит это винда/антивирус плохой. Кул хакеры пробрались.
Но в большинстве случаев, увы, пользователь сам отдаёт свои пароли/данные.
Не побегут. Аппля, естественно, обновит пользовательское соглашение.
appstore хоть какую-то ответственность несёт за то
какую ответственность, о чем вы? ответственность когда могут блочить аппы конкурентов из-за того, что они конкуренты?
Ну если люди хотят ставить приложение со стороны и сливать свою инфу или заражать девайс всякими троянами - пусть ставят. Ответственность эпл за это не несет.
Так чиновники дают возможность новым компаниям побадаться с зажравшимся монополистом который стал ограничивать развитие других.
Вот это настоящее make america great again
Чудо чудесное давай я тебе объясню на понятном примере.
Компания А , выиграла тендер на гео разведку, вложила денег, нашла газ, построила инфраструктуру, начала добычу, построила городок.
И тут компания Б говорит, наши права нарушины, нас не пускают к скважене, мы начнем добывать и прадавать газ дешевле, нука пусть компания А нас пустит.
Не так. Компания А построила дом и берет 30% комиссии с компаний, предоставляющих жильцам свет, воду, вывоз мусора, телефон, и.т.д. При этом, запрещает им заключать прямые договора с жильцами.
И ладно бы квартиры давала в аренду, она еще их продала дороже чем в среднем по рынку.
А здесь уже свобода договора. Не хочешь переплачивать - купи квартиру в одном из домов, что построил Андроид.
Ну так они же перед продажей квартиры не предупреждают, что будут 30% брать с каждого платежа!
30% комиссии на услуги строителей, проводку интернета и установку новых стеклопакетов, а также 30% комиссии от рыночной стоимости завтраков, обедов и ужинов, 5$ комиссии на половые акты и цензура потребления свинины - харам.
Ок, а давай так. Компания построила дом в ебанях , когла там поле чистое было, все захотели в доме жить, компания А за свой счет тянуло свет и воду, получает сверху 30% за свою инфраструктуру, а потом вокруг дома город вырос, и жильцы такие, а че мы так много платим.
Ну так город то вырос, условия поменялись. Вы платите дань Эйнштейну?
Поменялись? Инфраструктура для дома куда то исчезла?
Нет она стала дешевле, потому что пришли новые компании которые создают конкуренцию, город же вырос. Это им еще дали срубить капусты овер дохера. Вот в моем доме есть только сраный Ловит и ПИК туда никого не пускает и это не ебеня. Справедливо?
Фантастика.
Для России да, в США - реальность
Прекрасный пример. В США часто строят поселки посреди ничего. И застройщик берет кредит на инфраструктуру, перекладывая выплаты по нему на будущих владельцев. И следующие 10-20 лет они платят доп. налог на стоимость дома на погашение этого кредита. Но этот срок ограничен. Да и дома из-за этого стоят дешевле. А Эппл и дома продает дороже, и за инфраструктуру хочет получать деньги вечно.
Только вы молчите, что компания уже получила за свой "дом" денег больше, чем по рынку, а теперь еще хочет их пожизненно доить.
А разве кто то заставлял покупать там квартиры?
Что за высер.
А разве они перед покупкой честно предупреждают клиентов, что будут с каждого их платежа взимать 30%? Полагаю, так покупателей было бы меньше.
А что компания А не достаточно насосала? Пришло время делиться.А не будь они такими жадными, возможно, ничего бы и не случилось. 30 процентов это ДО ХУ Я
30 процентов это ДО ХУ Я
Это мизер, учитывая те возможности которые они дают.
И это нормально, компания А уже давно отбила свои затраты, пусть идет ищет новое месторождение, а не заражает своим гниением всю экономику.
Тот же apple забирает у малышей 30% выручки, тогда как сама уже не знает куда деньги девать.
https://www.forbes.ru/kompanii/343955-bogatstvo-apple-chto-kompaniya-delaet-s-246-mlrd-na-schetah
Димитрия я вас понял, освободите ваш кабинет, я забираю ваше здание, вы уже достаточно посидели, пора и честь знать.
На здания часто такой налог иногда накладывается, что по сути так и есть, вроде вкладывал деньги ты, рисковал, нервничал когда строишь, а государство оп и наложило на тебя ренту, заплати налог на здание + еще на арендные платежи.
Ну так тем более, пора и честь знать.
Просыпайся малыш, это жизнь.
Она не забирает у малышей.
А она отдает малышам 70%.
И создает из них многомиллиардные компании благодаря своей инфраструктуре.
Этот рынок был бы и без них, глобальный тренд ни одна компания не в силах сама создать.
Если они участвовали в тендере и имеют доказательства того, что решение было не обосновано материально, то это буквально факт коррупции и разбазаривания денег налогоплательщиков
Давай что бы ты не возбуждался слово тендер уберем, это меняет суть?
Яблоко создало рынок и условия, дало возможность зарабатывать, с хрена ли кто то решает?
Это как патент на изобретение
"Яблоко создало рынок" сродни Путен изобрел сенсорные телефоны
Да, меняет, тендеры идут на деньги налогоплательщиков, там очевидная ситуация.
Если же речь идёт о контроле условно свободного рынка, то там сложнее.
Яблоко не создало рынок телефонов или смартфонов, оно не позволяет устанавливать на устройства, которые продаёт, приложения, которые хочет владелец устройства, чем нарушает его право на владение и свободное использование устройства по факту оплаты при покупке
Комментарий удален
Комментарий удален
зажравшимся
Сами не зажрались, понимаю.
Чужое ломать просто.
Или рассуждать как кто-то там должен зарабатывать по другому, как пираты любят делать, люди у которых нет собственности и они ничего в жизни не создали сами, они например писателям, актерам и режиссерам с концертами ездить по стране предлагают, а большую часть года трудиться бесплатно...
Но ничего, 17000 получаете? Уже средний класс. Найдутся те, кто посчитает вас зажравшимся.
Где вы про слом то прочитали?
Когда standart oil разделили на несколько компаний, оказалось, что акционеры стали даже богаче, так как осколки стали работать много более эффективно.
Монополии это рак капитализма, если с ними не бороться, гибель капитализма не избежна.
Так может если быстрее погибнет, так быстрее построят что-то новое, лучше чем было всё до этого ? Не ужели в современном мире нельзя создать систему при которой взять всё самое лучшее из всех систем и создать абсолютно новую модель экономика/социального развития ?
80 лет такие эксперименты проводили, закончили полным крахом
Apple не на Луне выросла, а в Калифорнии, используя блага вроде квалифицированных специалистов и инфраструктуры, которые ей дало общество. Общество вправе регулировать условия взаимоотношений.
Никто не запрещает Apple уйти из США, если что-то не нравится
На раздачу бабла компании что-то не жаловались
Щемят гигантов со всех сторон. И это хорошо.
Щемят гигантов и это хорошо
Если не давить монополии, то совок неизбежен, так как монополии слишком легко национализируются, как открыто, так и скрытно встраиваясь в государство по средством коррупции.
Давить, щемить со всех сторон...
В соседнем топике Денис и вас щемят, и считают, что платить з/п вы должны выше рынка, и наценку делать "большую" нельзя, и вообще торговля это спекуляция бесполезная.
Вы сами не замечаете как мыслите такими же категориями, только про другой класс. И плодите дальше такой же тип мышления.
Всё, что крупнее и успешнее нас, надо раскулачить, ограничить.
Слова то какие... Давить! Щемить!
Вешать?
А где тут про раскулачку и ограничение?
Скорее их заставляют перестать давить на компании поменьше.
Капитализм как атомная энергия, если её не уравновешивать, будет взрыв, но если уравновешивать, то нет более эффективного источника энергии.
наоборот будущее в руках частных корпораций, а не то что мы ошибочно называем государством, которое должно умереть еще вчера
Боюсь, когда такое будущее настанет, вы будете с тоскою вспоминать про текущие времена, а может даже с оружием в руках начнете бороться за восстановление своих прав в каком либо подполье.
Все верно делают. Безопасность должна обеспечиваться на уровне ОС, а не на уровне монопольного магазина приложений.
Но, никто не мешает лично вам, загружать софт только из AppStore.
Ох уж эта легендарная безопасность на уровне магазина, слитые фотографии, банковские реквизиты и финансовая информация не дадут соврать.
Легендарная безопасность превыше свободы! El classico
Неужели. Насколько медлительный эти политики, это нужно было сделать еще во время 4-5 айфона.
Ну почему нужно было?
Представь, что у них другое видение, они по другому видят свою платформу.
Потому что это монополия. Делаете телефоны - окей. Строить вокруг этого экосистему которую никто не может обойти - не по рыночному. Например никто не обязует покупать телефоны сяоми что бы пользоваться роботом пылесосом.
Есть модели где устройства продаются дешевле себестоимости для того что бы заработать на экосистеме, например плойка и хуящик (кроме последних 2х лет). Но к эплу это не относится, они продают их дороже себестоимости от 3х раз, а потом еще и на экосистеме наживаются больше остальных.
Оберег от нытиков "купи потом говори, ты не понимаешь". у меня 13про.
Меня в яблоке и так все устраивает.
Я против "кривого" софта без контроля.
Ну тогда не будете пользоваться сторонними магазинами, в чем проблема?
Софт со стороны может содержать трояны для списания денег, подписки и спам, и тп. В едином магазине все-таки можно лучше контролировать это.
Если операционка не умеет качественно изолировать приложение, то нужно это улучшать.
+ никто не заставляет вас пользоваться сторонними магазинами приложений
Так не скачивай. Аппстор никто не запрещает
Мне лично ближе центролизированный контроль, чем всеобщая демократия, пропогандирующаяся законом.
Вроде бы хорошо, что теперь будет больше возможностей для разработчиков: скажем, обойти дизайн спам политику эпл и наконец сделать ещё одно тысячное приложение для знакомств (сейчас его сделать почти невозможно, тк весь функционал дейтинга уже придуман и Эпл не пускает в стор такие приложения)
С другой стороны, Эпл будет менее заинтересован развивать экосистему приложений и держать контроль над качеством приложений. В итоге от закона мы можем получить падение качества приложений и сложность выбора.
От него в реальности больше заработают тот же спотифай, а для людей это не даст больше ценности.
Интересно, согласитесь ли вы со мной? Особенно интересно послушать что думают на этот счёт iOS-разработчики
С другой стороны, Эпл будет менее заинтересован развивать экосистему приложений
Не перестанет, пока стор несет ему миллиарды долларов на комиссиях.
Скорее наоборот, будет своим стором еще больше заниматься, чтобы он выглядел выгодно на фоне альтернатив.
Это не главное.
Важно то, что нарушено (не впервой) право человека выбирать вектор развития своей компании.
Это все так, пока ты стал настолько огромным, что начинаешь ограничивать векторы развития других компаний.
какого человека? В корпах давно всем рулят менеджеры и советы директоров, у которых одна цель - больше времени/денег на единицу юзера.
Как для разработчика, мне кажется тут пиратство возрастёт. Что сильно ударит по прибыли.
Оу ноу ноу ноу
Будет столько же говна, как в плеймаркете(пишу от лица опытного айос-разработчика, но это даже и не важно)
Playstation опять "это другое"? Tencent лоббистских денег не занес под sony?
Консоли продают в убыток, имеют полное право на использование магазинов своего формата.
Часть экономической модели.
Хотя честно, лучше бы Стим и ЕГС были на консолях.
Скоро хбох геймпас будет везде, чекайте ))
Сильно в этом сомневаюсь, да и предложение в Геймпассе пока далеко от выгодного, я это вам, как его пользователь могу подтвердить
Купил PlayStation 5 и не могу играть в игру скачанную из интернета. Я что, не купил техническое устройство чтобы в игры играть???! Доколе?!
А, нет, это другое 🤦♂️
Лично я бы ещё пинка дал всем консольным компаниям за то, что нельзя играть в платные онлайн игры без платной же подписки.
Вообще не считаю, что это нормально, как и многое другое на консольном рынке, но они плотно обороняются юристами и аргументами про финансовые модели с начальными убытками на продаже устройства
Все же просто - если кто-то не хочет, пусть не пользуется и не отдаёт свои приложения в магазин Эпл. Т.е. некоторые приложения хотят увидеть меня в своей ЦА, но при этом не хотят платить за это?
Интересно, а что если я сама выбираю пользование закрытой системой, в которой меня все устраивает? Если каких-то приложений не будет в Эпл, пережить можно - всегда есть выбор, аналоги и схожие сервисы.
Это ж надо, какой уровень наглости, залазить в чужой кошелёк и обижаться, что тебя туда не пускают.
И заметьте, никто ведь из эпла не орет "ВЫ ОХЕРЕЛИ ЭТО НАША КОРОВА И МЫ ЕЕ ДОИМ", все про безопасность свою вещают...
Безопасность людей и экология планеты это два кита на чем держится манипулирование массами. Очень удобно.
Крах тезиса СОВКОДРОЧЕРОВ о том что крупные компании накопят столько денег и заменят собой государство и будут щемить пролетариат!
Атлант расправил ягодицы
Скоро будем обращаться к Siri: “Ok, Apple!”.
Поэтому, «Ок, Apple, сделаете верификацию загружаемых приложений через вашу проверку, где девелоперы будут присылать Вам приложение, Вы будете проверять их, ставить поверх свой эл.сертификат (типа NFT-виза), и дальше девелопер может выбрать способ размещения - через Вас или через сторонний сервис. Без визы - добавьте уведомление о том, что приложение устанавливается из непроверенного источника, в Mac OS же так. Или Apple, давая такую возможность в Mac OS, своим публичным письмом расписывается в том, что в Mac OS мои данные в большей опасности, чем в iOS?
Я такой же эплохейтер как и вы. Но вот то, что государства вмешиваются в бизнес это очень плохо, учитывая что мировому прогрессу мы обязаны бизнесу и конкурентной экономике.
да лол, нет, государства всегда вмешивались в бизнес, конкурентный рынок не работает в вакууме, если любую отрасль оставить пастись в чистом полюшке в одиночку, то выживет из нее только один сожрав всех остальных и уничтожая любую поросль всеми методами, а потом закуклится и будет производить гавно по конским ценам, потому что нет альтернатив
@Apple @Tim Cook хватит по сенатам ходить.
Вся правда на VC:
– дадим правовую оценку вашему делу
– научим правильно делать продукт
– оценим риски безопасности
– посчитаем ваши финансы
– проведём исследование аудитории и её предпочтений
Всей Россией за Эпол ваш болеем – без нас никак.
да
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