На меня подают в суд за статью на vc.ru

Всем привет! Вот я и доигрался, думал, что буду в свое удовольствие писать разборы своих судебных дел, рассказывать как потребителям защищать свои права, в целом заниматься просветительской деятельностью, а теперь видимо защита потребуется и мне. Но обо всем по порядку.