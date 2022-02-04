Право
Богдан Музыченко

Apple рассказала о способах оплаты в обход App Store в Нидерландах — комиссия составит 27% Статьи редакции

Комиссия для разработчиков при оплате через систему Apple составляет 30%.

  • Apple разрешила альтернативные способы оплаты только в приложениях для знакомств. Разработчики должны будут отсылать Apple отчёты о своих продажах каждый месяц, после этого компания выставит счёт для оплаты комиссии. Перевести деньги надо будет в течение 45 дней.
  • В октябре 2021 года правительство Нидерландов признало Apple монополистом и потребовало компанию изменить систему оплаты в приложениях.
  • В декабре регулятор в Нидерландах обязал Apple разрешить альтернативные способы оплаты в App Store до 15 января, иначе она должна будет оплатить штраф в размере до €50 млн. Компания не согласилась с решением и подала апелляцию.
  • В январе 2022 года Apple получила первый штраф на €5 млн за отсутствие альтернативных способов оплаты.

#новость #apple

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Владислав Медведев

3% скидка которую мы заслужили😅

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MONAR

Это комиссия для сервиса оплаты

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1
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Владислав Медведев

Я понимаю кому скидку дали) но просто камон 27% вместо 30% не велика разница

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1
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Io Eau

27% вместо 15% (у большинства платных приложений такая комиссия, 30% это для >$1м в год вроде)

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3
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Nan Nan

Да, если это 27 рублей вместо 30.
Если это 27 миллионов долларов, то возможность сэкономить 3 миллиона звучит не так уж плохо, верно?

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1
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Путачок

Если наличкой, то да, неплохая экономия 😅

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0
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Сергей Милосердов

Но заслужили же

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Маркетологов к стенке

Ты глянь-ка, еще сопротивляется). Все страны просто обязаны дожать монополию и сделать полностью скачивание приложений и программ свободными. В любом случае, у ЭПЛ всегда есть выбор не продавать свою продукцию в странах, где их монополию разрушат.

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9
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Путачок

Я бы так и сделал на месте Эппл, ушёл бы с рынка и наблюдал бы как падают рейтинги местной власти.

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1
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Жирный мангал

Не наблюдали бы. Люди привозили бы серые айфоны и продолжали пользоваться техникой, к которой привыкли.

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2
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Никита Викторов

Помню времена еще 3gs, джэйлбрейки, сидии, анлуки. Ламповые посиделки с друзьями пытаясь оживить кирпичи после обнов 😁

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Шизоидная обезьяна

В чем сложность к облачным сервисам ограничить доступ?

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Станислав Мурсаев

... и продажи

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Maxim Sergeevich

Это лишь ускорит антимонопольные процедуры в других странах.

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Пестрый Абдужаббор

Да?
Ну сделают плату за developer account зависящей от оборота(сейчас она 100 баксов в год).
И добавят еще плату за трафик при скачивании.
И требование покупать для разработки девкит...как с приставками давно делают.
Или(что еще хуже) будут продавать компилятор очень задорого.

Инфраструктуру для разработки на что то ж надо содержать.

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Тепловой хичхакер

Пусть в цену телефона вкладывают и отебутся.

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Io Eau

ну когда вы начнете сами софт писать - поймете готовы-ли делать это бесплатно. А сейчас фреймворки эппла бесплатные только для некоммерческого использования, но для коммерсов - комиссии с продаж.

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1
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Александр Бортников

Имхо это дело самой компании )
Выход для потребителя не поддерживать компанию

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Dobriy Dante

Хахаха эппл такие эппл

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5
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Вася Пражкин

Apple можно понять - терять миллиарды халявных денег не хочет никто. Но 30% или даже 27% комиссии сверху - это прям дохера. Думаю, могут их дожать законодательно и порезать комиссию процентов до 5-10.

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5
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Andrey Gordeev

Чем они обосновывают 27%? Просто потому что могут?

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Alexander Klimanskiy

вы когда в магазине покупаете колбасу тоже требуете обоснования цены?

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Andrey Kulakov

Отличная аналогия с колбасой)) В магазине колбаса стоит 300 рублей, а вы купили на рынке колбасу за 200 рублей наличными) Не забудьте в конце месяца перевести своему банку 95 рублей, за то что не стали покупать колбасу в магазине и оплачивать ее картой))

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5
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Gutal1n

Нет не так. Магазин один и нет никакого рынка сейчас. Вы просто оплатили где-то в другом месте, а за колбасой все равно пришли в магазин Apple. Они за "хранение" колбасы берут деньги.
Но в США собираются заставить их разрешить "устанавливать" колбасу с других рынков. Вот тогда не надо будет платить apple комиссию, а они в свою очередь не будут вам предоставлять свой магазин и нести ответственность.

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0
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Владимир

Стоимость разработки, внедрения, рекламы, банковский процессинг и бухгалтерия тоже не бесплатные.

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2
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Igor Kiselev

- У нас будут свои способы проводить платежи! Apple монополист! Душить их!
- Good luck, have fun.

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Maksim

Ответная от apple

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Andrey Lc

Каким образом аппл будет проверять корректность отчетов о расходах?

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Alex Crown

Зачем проверять? Просто забанить приложение в аппсторе, и пусть сами бегают доказывают, что цифры правильные подали. И не забудут поверх ещё оплатить дополнительную комиссию на проверку и штраф за предоставление неполных сведений, даже если подали честно всю сумму =)

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Maxim Sergeevich

И в итоге правительства их ещё быстрее прижмут за злоупотребление положением

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