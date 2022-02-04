Apple рассказала о способах оплаты в обход App Store в Нидерландах — комиссия составит 27% Статьи редакции
Комиссия для разработчиков при оплате через систему Apple составляет 30%.
- Apple разрешила альтернативные способы оплаты только в приложениях для знакомств. Разработчики должны будут отсылать Apple отчёты о своих продажах каждый месяц, после этого компания выставит счёт для оплаты комиссии. Перевести деньги надо будет в течение 45 дней.
- В октябре 2021 года правительство Нидерландов признало Apple монополистом и потребовало компанию изменить систему оплаты в приложениях.
- В декабре регулятор в Нидерландах обязал Apple разрешить альтернативные способы оплаты в App Store до 15 января, иначе она должна будет оплатить штраф в размере до €50 млн. Компания не согласилась с решением и подала апелляцию.
- В январе 2022 года Apple получила первый штраф на €5 млн за отсутствие альтернативных способов оплаты.
3% скидка которую мы заслужили😅
Это комиссия для сервиса оплаты
Я понимаю кому скидку дали) но просто камон 27% вместо 30% не велика разница
27% вместо 15% (у большинства платных приложений такая комиссия, 30% это для >$1м в год вроде)
Да, если это 27 рублей вместо 30.
Если это 27 миллионов долларов, то возможность сэкономить 3 миллиона звучит не так уж плохо, верно?
Если наличкой, то да, неплохая экономия 😅
Но заслужили же
Ты глянь-ка, еще сопротивляется). Все страны просто обязаны дожать монополию и сделать полностью скачивание приложений и программ свободными. В любом случае, у ЭПЛ всегда есть выбор не продавать свою продукцию в странах, где их монополию разрушат.
Я бы так и сделал на месте Эппл, ушёл бы с рынка и наблюдал бы как падают рейтинги местной власти.
Помню времена еще 3gs, джэйлбрейки, сидии, анлуки. Ламповые посиделки с друзьями пытаясь оживить кирпичи после обнов 😁
В чем сложность к облачным сервисам ограничить доступ?
... и продажи
Это лишь ускорит антимонопольные процедуры в других странах.
Да?
Ну сделают плату за developer account зависящей от оборота(сейчас она 100 баксов в год).
И добавят еще плату за трафик при скачивании.
И требование покупать для разработки девкит...как с приставками давно делают.
Или(что еще хуже) будут продавать компилятор очень задорого.
Инфраструктуру для разработки на что то ж надо содержать.
ну когда вы начнете сами софт писать - поймете готовы-ли делать это бесплатно. А сейчас фреймворки эппла бесплатные только для некоммерческого использования, но для коммерсов - комиссии с продаж.
Имхо это дело самой компании )
Выход для потребителя не поддерживать компанию
Хахаха эппл такие эппл
Apple можно понять - терять миллиарды халявных денег не хочет никто. Но 30% или даже 27% комиссии сверху - это прям дохера. Думаю, могут их дожать законодательно и порезать комиссию процентов до 5-10.
Чем они обосновывают 27%? Просто потому что могут?
вы когда в магазине покупаете колбасу тоже требуете обоснования цены?
Отличная аналогия с колбасой)) В магазине колбаса стоит 300 рублей, а вы купили на рынке колбасу за 200 рублей наличными) Не забудьте в конце месяца перевести своему банку 95 рублей, за то что не стали покупать колбасу в магазине и оплачивать ее картой))
Нет не так. Магазин один и нет никакого рынка сейчас. Вы просто оплатили где-то в другом месте, а за колбасой все равно пришли в магазин Apple. Они за "хранение" колбасы берут деньги.
Но в США собираются заставить их разрешить "устанавливать" колбасу с других рынков. Вот тогда не надо будет платить apple комиссию, а они в свою очередь не будут вам предоставлять свой магазин и нести ответственность.
Стоимость разработки, внедрения, рекламы, банковский процессинг и бухгалтерия тоже не бесплатные.
- У нас будут свои способы проводить платежи! Apple монополист! Душить их!
- Good luck, have fun.
Ответная от apple
Каким образом аппл будет проверять корректность отчетов о расходах?
Зачем проверять? Просто забанить приложение в аппсторе, и пусть сами бегают доказывают, что цифры правильные подали. И не забудут поверх ещё оплатить дополнительную комиссию на проверку и штраф за предоставление неполных сведений, даже если подали честно всю сумму =)
И в итоге правительства их ещё быстрее прижмут за злоупотребление положением
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