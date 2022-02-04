Как встретили китайский Новый год пользователи Yota: аналитика голосового и интернет-трафика в предновогоднюю неделю

В ночь с 31 января на 1 февраля в мире встречали 2022 год по китайскому календарю. Yota проследила голосовой трафик пользователей с Китаем, а также интернет-трафик, потраченный на популярные китайские приложения в предновогоднюю неделю: с 24 января по 1 февраля 2022 года. Абсолютным лидером среди приложений стал мессенджер WeChat.