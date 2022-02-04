Суд в США отменил штраф в $1,1 млрд Apple и Broadcom за нарушение патентных прав на Wi-Fi-чипы в устройствах Статьи редакции
Компании получили штраф в 2020 году, он один из самых крупных в патентных спорах.
- Апелляционный суд постановил, что Калифорнийский технологический институт не предоставил доказательств вины Apple и Broadcom, и назначил новое разбирательство. Об этом пишет Reuters.
- Институт подал в суд на компании в 2016 году — он обвинил Apple и Broadcom в том, что в разработках Wi-Fi чипов они использовали разработки института. В ноябре 2020 года истец подал иски к Dell и HP, в марте 2021 года — к Microsoft и Samsung за нарушение тех же патентных прав. Дела находятся на рассмотрении.
- 30 января 2020 года суд обязал Apple и Broadcom выплатить $1,1 млрд Калифорнийскому технологическому институту за нарушение патентных прав. Apple должна была заплатить $837 млн, а Broadcom — $270 млн.
- Apple — это один из крупнейших заказчиков Wi-Fi-чипов Broadcom, которые используются в iPhone, iPad и Apple Watch и других продуктах производителя.
- Broadcom сообщила, что по итогам 2020 года около 20% выручки компании приходилось на продажи Apple.
Эппл прогнил до мозга костей, раз погряз в патентных судах
Они ответчик, если чо.
Я подам на тебя в суд, и в чьих-то глазах ты прогниешь до мозга костей.
Как это понять? Суд обязал заплатить 1,1млн, а теперь отменил? Типо смогли оспорить?
Да, именно так.
Млрд.
Технологи проснулись.
Интересно-интересно...
А почему эппл попал под раздачу, он то уже покупал готовые чипы у броадком?
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